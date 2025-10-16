ETV Bharat / bharat

मैथिली ठाकुर के सामने चुनौतियों की भरमार, अपनों को मनाने और समीकरण साधने पर ही तय होगी जीत!

लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट तो मिल गया है लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है. बीजेपी के अंदर ही विरोध तेज हो गया है.

Maithili Thakur
अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 8:50 PM IST

6 Min Read
दरभंगा: जब से लोकगायिका मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चली, तब से ही विरोध शुरू हो गया है. तमाम विरोधों के बावजूद न केवल वह बीजेपी में शामिल हुईं, बल्कि दरभंगा जिले की अलीनगर से उम्मीदवार भी घोषित हो गईं. एक तरफ वह नामांकन की तैयारी में जुटी हैं, दूसरी तरफ पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है.

अलीनगर में चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर: लोकगायिका मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में जबरदस्त असंतोष है. बीजेपी का स्थानीय संगठन अब उनके विरोध में उतर आया है. जिन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा देने की पेशकश की है, उनमें तारडीह पूर्वी के पुरुषोत्तम झा, तारडीह पश्चिमी के पंकज कंठ, घनश्यामपुर पूर्वी के सुधीर सिंह, घनश्यामपुर पश्चिमी के चंदन कुमार ठाकुर, नगर मंडल के रणजीत कुमार मिश्रा, अलीनगर पश्चिमी के गंगा प्रसाद यादव और अलीनगर पूर्वी के लाल मुखिया शामिल हैं.

मैथिली ठाकुर के विरोध की वजह (ETV Bharat)

"मैथिली ठाकुर यदि जीत भी जाती हैं तो वह क्षेत्र में तो आएंगी नहीं. कल को यदि हमें कोई जरूरत होगी और फोन करेंगे तो फोन भी नहीं उठाएंगी. बाई चांस यदि फोन उठा भी लिया तो उसका जो पीए होगा, वह फोन उठाएंगे और कहेंगे कि वह तो प्रोग्राम में व्यस्त हैं."- बीजेपी कार्यकर्ता

Maithili Thakur
बीजेपी में ज्वाइनिंग के दौरान मैथिली ठाकुर (सौ. मैथिली ठाकुर फेसबुक हैंडल)

मैथिली का विरोध क्यों?: मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू कहते हैं कि हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं, जो हम लोगों के बीच का रहने वाला है. चुनाव जीतकर जब वह प्रत्याशी विधायक बने तो हम किसी भी वक्त अपनी परेशानी लेकर उसके पास जा सकें. इनका कहना है कि मैथिली ठाकुर स्थानीय नहीं हैं और इधर रहती भी नहीं हैं, इसलिए हमलोग स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं.

"हम लोग 14-15 से यहां काम कर रहे हैं और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है. जो भी कार्यक्रम होता है, हम लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं और जो भी आदेश होता है उसको अमल करते हैं. अभी जो फिलहाल हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी कैंडिडेट दिया है, वह अपने हिसाब से दिया है. हम लोग चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हो जो हम लोगों के बीच का रहने वाला हो."- प्रदीप कुमार साहू, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

मैथिली ठाकुर के लिए आसां नहीं जंग: मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर सीट पर लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछली बार इस सीट पर बेहद कम अंतर से एनडीए को जीत मिली थी. ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर इसी तरह उनका विरोध होता रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

Maithili Thakur
मैथिली ठाकुर (सौ. मैथिली ठाकुर फेसबुक हैंडल)

2020 में 3101 मतों से हार-जीत: पिछले विधानसभा चुनाव में जीत-हार का अंतर काफी कम रहा था. एनडीए की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को 3101 वोट से हराया था. मिश्री लाल को 61,082 और विनोद को 57,981 मत मिले. हालांकि विधायक बनने के कुछ समय बाद मिश्री लाल बीजेपी में शामिल हो गए, वैसे वह बीजेपी के ही नेता रहे हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

अलीनगर का सामाजिक समीकरण: अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. ब्राह्मण 15-20 प्रतिशत, यादव की संख्या 20% से ऊपर और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 21.2 फीसदी है. वहीं, दलित मतदाताओं की संख्या 12.37 प्रतिशत है. इसके अलावे कुर्मी और भूमिहार की भी अच्छी खासी संख्या है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

जिसने लगाई सेंध, उसको मिली जीत: पिछली बार आरजेडी ने जहां ब्राह्मण जाति से आने वाले कैंडिडेट को मौका दिया, वहीं एनडीए ने यादव प्रत्याशी पर दांव खेला. इस वजह से आरजेडी ने ब्राह्मण वोटबैंक में सेंधमारी कर ली और एनडीए ने भी यादव वोटबैंक में सेंधमारी करने में सफलता हासिल की. हालांकि असली खेल मुस्लिम वोटर्स के कारण बिगड़ा.

Maithili Thakur
पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ मैथिली ठाकुर (सौ. मैथिली ठाकुर फेसबुक हैंडल)

मुस्लिम उम्मीदवारों ने बिगाड़ा खेल: असल में कई मुस्लिम उम्मीदवार भी निर्दलीय या छोटे दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ गए थे. जिन्होंने अच्छा खासा वोट काट लिया. फकीरा पासवान को 4,468, मो. नसीम आजम सिद्दीकी को 2,413, मोहम्मद जमीर को 1,705, मो. नसर नबाब को 1,576 और फरहान आलम को 1,275 वोट मिला था. इस तरह करीब 13 हजार मुस्लिम वोट छिटक गया.

Maithili Thakur
सम्राट चौधरी और शाहनवाज हुसैन के साथ मैथिली ठाकुर (सौ. मैथिली ठाकुर फेसबुक हैंडल)

ब्राह्मणों में नाराजगी से मैथिली को नुकसान: जिस तरह से लगातार बीजेपी के समर्थक मैथिली ठाकुर का विरोध कर रहे हैं, वह उनके लिए चिंता का विषय है. अलीनगर में भी ब्राह्मण समाज परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करता है. ऐसे में अगर इनमें नाराजगी जारी रही तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी. हालांकि मैथिली भी इसी जाति से आती हैं लेकिन उनका घर दरभंगा में नहीं मधुबनी जिले में है. साथ ही वह बचपन से दिल्ली में रही हैं, लिहाजा स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगता है कि वह जीत के बाद भी दिल्ली में ही रहेंगी.

Maithili Thakur
मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ मैथिली ठाकुर (सौ. मैथिली ठाकुर फेसबुक हैंडल)

आरजेडी का गढ़ रहा है अलीनगर: 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद अलीनगर सीट का गठन हुआ था. पहली बार 2010 में जब इस सीट पर विधानसभा का चुनाव हुआ, तब आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को जीत मिली थी. 2015 में भी उन्होंने इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा. हालांकि 2020 में उनको इस सीट से टिकट नहीं मिला. उनकी जगह विनोद मिश्रा को उतारा गया लेकिन दांव उल्टा पड़ गया.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक राजीव कुमार चौधरी कहते हैं कि मैथिली ठाकुर को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का बीजेपी का फैसला ठीक नहीं लगता है. वह अच्छी गायिका हैं और अभी कम उम्र की हैं, आगे काफी अवसर मिलेंगे लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशी बनाने की जरूरत नहीं थी. वे कहते हैं कि स्थानीय नेताओं की उपेक्षा बीजेपी को भारी पड़ सकता है. वैसे भी मैथिली में अभी राजनीतिक परिवक्वता की कमी दिखती है. सिर्फ ब्राह्मण जाति होने से पूरा समर्थन मिल जाएगा, ऐसा नहीं लगता.

