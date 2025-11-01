ETV Bharat / bharat

ये हैं बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार, नोमिनेशन लायक भी नहीं पैसे

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में अब महज पांच दिन बचा है तो सभी पार्टी की प्रचार अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है. कहीं नेताओं की बड़ी सभा हो रही है तो कहीं लंबा चौड़ा रोड शो है. कहीं करोड़ों की गाड़ियों के काफिले देखने को मिल रहे हैं. इन सबके बीच कुछ उम्मीदवारों की संपत्ति जानकर आप हैरान हो जाएंगे. इन उम्मीदवारों के पास न दौलत है, न रसूख है.

नोमिनेशन लायक भी नहीं पैसे: विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन के तौर पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 10 हजार रुपये जमा करने होते हैं, जबकि एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार को 5000 रुपये जमा करने होते हैं. ऐसे में बिहार के कुछ प्रत्याशियों के पास नॉमिनेशन करने लायक भी पैसे नहीं है. सवाल उठता है कि आखिर नामांकन के लिए पैसे कहां से आए और चुनाव प्रचार कैसे करेंगे. इन सवालों का जवाब खुद प्रत्याशियों ने दिया है.

करोड़पतियों के बीच गरीब उम्मीदवार: ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 121 विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन करने वाले कुल 1303 उम्मीदवार हैं और औसतन एक उम्मीदवार के पास 3.26 करोड़ रुपये की संपत्ति है. लेकिन इस चमक के बीच कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो गरीबी की हकीकत को जीते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. उन्हीं में से एक उम्मीदवार मो. मोजाहिद आलम हैं.

सबसे गरीब उम्मीदवार दरभंगा के मोजाहिद आलम: सबसे गरीब प्रत्याशियों की लिस्ट में शुमार मो. मोजाहिद आलम, दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार हैं. उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का 'सबसे गरीब उम्मीदवार' भी कहा जा रहा है. इनकी चल संपति मात्र एक हजार रुपया अपने हलफनामा में बताया है.

ये तीनों भी गरीब: दूसरे स्थान पर पटना के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार शत्रुधन वर्मा हैं, जिनकी कुल संपत्ति भी केवल 1000 रुपये बतायी गई है. वहीं तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर के मीनापुर से शिव कुमार यादव हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2023 रुपये है. महागठबंधन के भाकपा-माले के कयामुद्दीन अंसारी, आरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं. हलफनामे उन्होंने अपनी आय बताई है, उसके मुताबिक उनके पास सिर्फ 20 हजार रुपये नकद और बैंक अकाउंट में 5 हजार रुपये हैं.

इतनी है संपत्ति: हालांकि, भारतीय लोकतंत्र की ऐसी खूबसूरती है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है. ऐसे में इस बार बिहार चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार भी खड़े हैं, जिनकी संपत्ति की चर्चा हो रही है. दरअसल दरभंगा शहरी सीट से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के उम्मीदवार मो. मोजाहिद आलम हैं, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामों में बताया है कि उनके पास मात्र एक हजार रुपये की चल संपत्ति है.

कौन हैं मो. मोजाहिद आलम?: वहीं मो. मोजाहिद आलम गणित विषय से स्नातक हैं और दरभंगा में रहकर प्राइवेट शिक्षक की नौकरी करते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुये बताया कि हमारी पार्टी एसयूसीआई ( कम्युनिस्ट) है. हमारी पार्टी के संस्थापक सीवाई घोष थे. उन्होंने दिखाया है कि चुनाव जनता के लिए एक धोखा है. हम चुनाव में जनता को संगठित करने के लिए आए हैं.

"जनता की जो भी समस्या हैं, महंगाई भ्रष्टाचार उनको दूर करने का प्रयास होगा, क्योंकि 1952 से ही चुनाव होते आ रहा है. जितने भी चुनाव हुये हैं उनमें सभी ने जनता को बस ठगने का ही काम किया है. चुनाव से जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि जनता के समस्या जन आंदोलन से दूर होगी. चूंकि जनता वोट में भाग लेती है और हम लोग जनता से कटके नहीं रह सकते हैं. हमारी पार्टी का स्टैंड है हम चुनाव में जाए और जन आंदोलन के रास्ते संगठित करें. हम जनता को सचेत करने के लिए आए हैं."- मो. मोजाहिद आलम,उम्मीदवार, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)

सवाल: जब ईटीवी की टीम ने मो. मोजाहिद आलम से सवाल किया कि, आपके सामने करोड़पति उम्मीदवार हैं तो कैसे आप जनता का समर्थन जुटा रहे है?

जवाब: इसपर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी पूंजीपति वर्ग से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है लेकिन हमारी पार्टी ने जनता के सहयोग से चुनाव में मुझे उतारा है. शिक्षक बुद्धिजीवी लोगों से हमें चंदा देकर नामांकन करवाया गया है. हमने इतिहास से सीखा है. प्रेमचंद हो या भगत सिंह इन लोगों के पास चल-अचल संपत्ति नहीं थी लेकिन ये लोग आजादी की लड़ाई लड़े हैं.