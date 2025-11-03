ETV Bharat / bharat

भाई के बदले से शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई ने 'बाहुबली' को दिया जन्म, अनंत सिंह कैसे बन गए मोकामा की पहचान?

सूरजभान का प्रवेश और बाहुबली की टक्कर: 2000 का विधानसभा चुनाव मोकामा के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ. उस समय बेउर जेल में कैद बाहुबली सूरजभान सिंह ने अपने सहयोगी ललन सिंह के जरिए शांति की पहल की. उन्होंने दिलीप सिंह के शासन के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद किया. सूरजभान के पक्षधरों ने प्रतिद्वंद्वी गुटों से समझौते किए और इलाके में हिंसा समाप्त करने का संकल्प लिया. लेकिन अपराध की इस दुनिया में एक बाहुबली ही दूसरे को उखाड़ फेंकता है.

इलाके में हाईटेक असलहों का बोलबाला हो गया. गैंगवारों का दौर चला, जिसमें सैकड़ों निर्दोषों की जानें ली गईं. विश्लेषकों का कहना है कि यह वह काला अध्याय था जब बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी. लेकिन दिलीप का यह प्रभुत्व चिरस्थायी न रहा—2000 के चुनावों ने उनके साम्राज्य पर पहली दरार डाली.

1990 में अपराध का उदय और दिलीप सिंह का वर्चस्व: बिहार के 1990 के दशक को अक्सर 'जंगलराज' कहा जाता है, जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता अपने चरम पर थी. मोकामा, जो पहले कुश्ती और डंडों की परंपरा वाला क्षेत्र था, इस विषाक्त माहौल से नहीं बच सका. ग्रामीणों की मानें तो यहां पारंपरिक विवाद सुलझाने के तरीके थे, लेकिन आधुनिक हथियारों के आगमन ने सब कुछ उलट दिया. इस कालखंड में अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन आरजेडी विधायक दिलीप सिंह का मोकामा में बोलबाला था.

दुलारचंद की मौत को हत्या बताया जा रहा है और इसका सीधा आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर सीधे आरोप लगा है. इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण उलट-पुलट होने लगे. यह घटना मात्र एक हादसा नहीं, बल्कि मोकामा की दशकों पुरानी अपराधी और सियासी दुश्मनी का नया अध्याय है. लगभग एक लाख हेक्टेयर में फैले इस टाल क्षेत्र में बाढ़ की तबाही, सूखे की मार, उद्योगों का क्षय और युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन जीवन को नर्क बना चुका है. 2025 के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, जब अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वंशजों के बीच 25 वर्ष पुरानी रंजिश फिर भड़क रही है, वहां विकास के दावे खोखले सुनाई देते हैं. क्या यह इलाका कभी हिंसा और विपत्तियों के इस दुष्चक्र से मुक्त हो पाएगा?

पटना: बिहार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो कभी दलहन उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और 'दाल का कटोरा' के नाम से जाना जाता था, आज हिंसा, जातीय टकराव और पर्यावरणीय संकटों की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है. 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के समर्थक और पूर्व राजद नेता दुलारचंद यादव (76) की मौत ने इस क्षेत्र को फिर से खून से तर कर दिया.

निर्दलीय मैदान में उतरकर सूरजभान ने दिलीप सिंह को अभूतपूर्व 70 हजार वोटों के अंतर से धूल चटा दी. इस पराजय ने दिलीप के राजनीतिक कद को हमेशा के लिए छोटा कर दिया. एक समय रंगदारी के बादशाह रहे दिलीप की साख धरातल पर गिर गई. मोकामा में भूमिहार समुदाय के वर्चस्व की लड़ाई ने नया रंग पकड़ा. सूरजभान के कुनबे ने क्षेत्र में स्थिरता का वायदा किया, मगर अपराध की जड़ें इतनी गहरी थीं कि सोनू-मोनू गिरोह और टाल क्षेत्र के गुटों की दुश्मनी ने दहशत कायम रखी. यह युग मोकामा के 'खूनी इतिहास' का प्रतीक बन गया.

2005 से 'छोटे सरकार' का आधिपत्य: 2006 में दिलीप सिंह की असामयिक मृत्यु से ठीक पहले, उनके छोटे भाई अनंत सिंह ने सत्ता की बागडोर थामी. महज नौ वर्ष की आयु में हत्या के आरोप में घिर चुके अनंत ने अपराध की राह से सियासत की ओर रुख किया. 2005 में जेडीयू का दामन थामकर उन्होंने सूरजभान के भाई ललन सिंह को 2800 वोटों के मामूली अंतर से पटखनी दी. यह जीत भाई की हार का प्रतिशोध थी. अनंत ने 'छोटे सरकार' का टैग हासिल कर लिया.

2019 में अनंत की पत्नी चुनावी मैदान में: 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने कांग्रेस के बैनर तले जेडीयू के राजीव रंजन सिंह से भिड़ंत की. उसी वर्ष उनके आवास पर पुलिस छापे में AK-47, विस्फोटक और गोलियां जब्त हुईं, जिसके चलते UAPA के तहत दिल्ली अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ा. 2020 में आरजेडी की छत्रछाया में लौटे और जेल से ही 36 हजार वोटों से विधायकी हासिल की. लेकिन न्याय का पहिया घूमता रहा.

2022 के उपचुनाव में नीलम देवी ने आरजेडी टिकट पर बीजेपी की सोनम देवी को 16 हजार वोटों से हराया. जनवरी 2024 में नीतीश कुमार के गठबंधन परिवर्तन के साथ अनंत एनडीए में शामिल हुए और UAPA से बरी हो गए. वर्तमान में उनके नाम 48 आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, हथियार कानून उल्लंघन के मामले शामिल हैं. उनकी संपत्ति करीब 37 करोड़ आंकी गई है.

टाल क्षेत्र का दर्द: अपराध के साए तले मोकामा टाल की उपजाऊ भूमि तड़प रही है. यह विस्तृत क्षेत्र कभी मसूर, चना और अन्य दालों का भंडार था. लेकिन गंगा की गाद भराव, फरक्का बैराज का प्रभाव और जलवायु परिवर्तन ने इसे बर्बाद कर दिया. 2025 के अगस्त में आई बाढ़ ने घोसवरी के गोरियारी गांव में 100 से ज्यादा आवासों को जलमग्न कर दिया. पांच फीट गहरा पानी सड़कों को अवरुद्ध कर गया, भदई की फसलें नष्ट हो गईं. किसान बिरंची महतो जैसे सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए.

सूखे की मार भी उतनी ही कठोर है. एसटीपी संयंत्र से जलभराव ने 3,000 बीघा से अधिक कृषि भूमि को बंजर बना दिया, दालों की बुआई नवंबर तक लंबित रही. बरौनी रिफाइनरी को छोड़ अन्य छोटे-मोटे उद्योग ठप पड़े हैं. बेरोजगारी ने युवाओं को दिल्ली, मुंबई की ओर धकेल दिया. प्रशासन द्वारा लगाए गए एंटी-फ्लड गेट और चेक डैम अपर्याप्त साबित हो रहे. किसान संगठनों ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, मगर सहायता सीमित रही. यह जलवायु संकट मोकामा को 'आपदा का चक्रव्यूह' बना चुका है.

अनंत के विरुद्ध वीणा देवी, दुलारचंद हत्याकांड ने सुलगाई आग: इस बार का चुनाव मोकामा को तनावपूर्ण बना रहा. जेडीयू ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा, जबकि आरजेडी ने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को. 25 वर्ष बाद बाहुबलियों का सीधा मुकाबला. लेकिन 30 अक्टूबर को घोसवरी के तारतार गांव में दुलारचंद यादव की हत्या ने सबकुछ बदल दिया.

लालू-नीतीश के पुराने सहयोगी दुलारचंद जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी (धानुक समुदाय) के प्रचार में सक्रिय थे. उनके पोते रवि रंजन ने अनंत सिंह और भतीजों रणवीर-कर्मवीर पर पहले गोलीबारी फिर वाहन से कुचलने का इल्जाम लगाया. पोस्टमॉर्टम से चौंकाने वाला खुलासा: मौत गोली से नहीं, आंतरिक चोटों से.

चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है. मामले में चार FIR दर्ज हुए हैं, इनमें एक अनंत के खिलाफ, दूसरी जन सुराज पर. अनंत ने इसे सूरजभान की चाल बताया, उन्होंने कहा कि "यह उनकी साजिश है." सूरजभान ने आरोपों को खारिज किया. शवयात्रा में गोलीबाजी और पथराव हुआ. तेजस्वी यादव ने 'महाजंगलराज' का प्रहार किया. पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत के गुर्गों को दोषी ठहराया. दुलारचंद पर 11 आपराधिक मामले थे, मगर उनकी हत्या ने भूमिहार-यादव टकराव को हवा दी. 6 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन क्षेत्र अशांत है.

अनंत-सूरजभान की फेहरिस्त, दोनों के दागदार अतीत: 64 वर्षीय अनंत सिंह का अपराधी रिकॉर्ड 1979 से शुरू हुआ. इनपर 48 मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या से लेकर उगाही तक के मामले हैं. सूरजभान पर 26 मुकदमे दर्ज हैं. मोकामा में सोनू-मोनू गिरोह और टाल गुटों की दुश्मनी 1980 से चली आ रही. अपराध और राजनीति का घालमेल. जानकारों का मानना है: "यहां मतपत्र नहीं, बंदूक फैसला करती." दुलारचंद की हत्या ने सवाल खड़े किए क्या बाहुबलियों का युग समाप्त होगा?

मोकामा की गाथा हिंसा, प्राकृतिक विपत्तियों और सत्ता की चालबाजियों का जाल है. प्रगति के संकल्पों के बीच रक्त बह रहा है. क्या 2025 का मतदान इस कुचक्र को भंग करेगा, या नई हिंसा नया इतिहास रचेगी? बिहार की सियासत इंतजार में बेचैन दिख रही है.

