बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में हलचल तेज, जानें ऐसा क्या हुआ
नीतीश फिर से सीएम बन पाएंगे या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है. अमित शाह के बयान से मामला और उलझ गया है.
Published : October 17, 2025 at 12:53 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन आमने-सामने हैं. साथ ही दोनों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस भी देखने को मिल रहा है. महागठबंधन में अबतक तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया है. ठीक उसी तरह से बिहार एनडीए में भी नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई है. इन सबके बीच एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जेडीयू में हलचल बढ़ गई है.
अमित शाह के बयान से खलबली: जब अमित शाह से पूछा गया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा या नहीं, इसपर उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला. एनडीए में इतने सारे दल हैं. चुनाव के बाद एनडीए विधानमंडल दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा. साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया.
"सीएम की तबीयत को उनकी पार्टी पर ही छोड़ देना अच्छा होगा. मुझे कहीं कुछ नहीं दिखता. मैं नीतीश कुमार जी के साथ कई कार्यक्रमों में जा चुका हूं. थोड़ा बहुत आयु के आधार पर होगा. सीएम अकेले नहीं पूरी टीम मिलकर काम करती है."- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
मैं अकेला नहीं कर सकता फैसला- गडकरी: वहीं अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने बयान से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है,
"सीएम कौन होगा, चुनाव के बाद एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के हाईकमान मिलकर यह तय करेंगे. मैं अकेला यह फैसला नहीं कर सकता हूं. इस तरह के फैसले पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से किए जाते हैं."- नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
'चुनाव से पहले तय हो मुख्यमंत्री का नाम'- मांझी: वहीं गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा. लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था.
"कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए. यह दुविधा महागठबंधन में है जिस वजह से आज तक उनकी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है. सौभाग्यवश एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक रहा है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी जब किसी एक पार्टी ने JDU की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था. लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है. व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री होंगे."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
'बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा'- ललन सिंह: ललन सिंह की सफाई: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, "गृह मंत्री जी के बयान के अलग-अलग भाग को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. गृह मंत्री ने बार-बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं.
"मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए विधायक दल तय करेगा. परंपरा यही रही है. गृह मंत्री की बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए. विरोधी दल के पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे इस तरह के दुष्प्रचार से अपनी चुनावी रोटी सेंक रहे हैं."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री
विपक्ष ने ली चुटकी: कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जो दर्द, राज, साजिश और षड्यंत्र था वह सामने आ गया. भाजपा और JDU से कोई मुख्यमंत्री तो बनने से रहा लेकिन वे (भाजपा) नीतीश कुमार को नेता विरोधी दल भी नहीं बनने देंगे.
जब 142 सीटों पर आप लड़ेंगे और नीतीश कुमार 101 सीटों पर लड़ेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही. अब बेचारे नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं?. भाजपा का इतिहास रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं."- प्रमोद तिवारी, कांग्रेस नेता
