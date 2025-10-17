ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में हलचल तेज, जानें ऐसा क्या हुआ

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन आमने-सामने हैं. साथ ही दोनों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस भी देखने को मिल रहा है. महागठबंधन में अबतक तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया है. ठीक उसी तरह से बिहार एनडीए में भी नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई है. इन सबके बीच एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जेडीयू में हलचल बढ़ गई है.

अमित शाह के बयान से खलबली: जब अमित शाह से पूछा गया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा या नहीं, इसपर उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला. एनडीए में इतने सारे दल हैं. चुनाव के बाद एनडीए विधानमंडल दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा. साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया.

"सीएम की तबीयत को उनकी पार्टी पर ही छोड़ देना अच्छा होगा. मुझे कहीं कुछ नहीं दिखता. मैं नीतीश कुमार जी के साथ कई कार्यक्रमों में जा चुका हूं. थोड़ा बहुत आयु के आधार पर होगा. सीएम अकेले नहीं पूरी टीम मिलकर काम करती है."- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

मैं अकेला नहीं कर सकता फैसला- गडकरी: वहीं अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने बयान से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है,

"सीएम कौन होगा, चुनाव के बाद एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के हाईकमान मिलकर यह तय करेंगे. मैं अकेला यह फैसला नहीं कर सकता हूं. इस तरह के फैसले पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से किए जाते हैं."- नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

'चुनाव से पहले तय हो मुख्यमंत्री का नाम'- मांझी: वहीं गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा. लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था.