'लालू-राबड़ी वापस आए तो फिर से जंगलराज आ जाएगा', अमित शाह ने बिहार के लोगों को किया आगाह
अमित शाह ने बिहार में रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि जंगलराज वापस लाना है या विकास का राज?
Published : October 25, 2025 at 4:24 PM IST
खगड़िया/मुंगेर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रचार तेज हो चुका है. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर में जनसभा को संबोधित किया है. इस दौरान उन्होंने लालू परिवार और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. गृह मंत्री ने कहा कि आने वाली 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है. बिहार का ये चुनाव यहां जंगलराज को फिर से न आने देने के लिए है. वहीं उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर लालू-राबड़ी वापस आए तो फिर से जंगलराज वापस आ जाएगा.
क्या आप फिर से जंगलराज चाहते हैं?: केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है. यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगलराज वापस लाना है या विकास का राज. उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप जंगलराज चाहते हैं? अगर लालू-राबड़ी की सरकार सत्ता में आई तो जंगलराज भी साथ आएगा. एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार की पहचान पूरे भारत में होगी. अपने वोट का सोच-समझकर इस्तेमाल करें.
#WATCH मुंगेर, बिहार: एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, " आने वाली 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। बिहार का ये चुनाव यहां जंगलराज को फिर से न आने देने के लिए है...2005 में बिहार की महान जनता ने लालू-राबड़ी की विदाई कर दी। तब से… pic.twitter.com/8Rv7en7ykU— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
"2005 में बिहार की महान जनता ने लालू-राबड़ी की विदाई कर दी. तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है. लालू-राबड़ी वापस आए तो फिर से जंगलराज वापस आ जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा."- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
खगड़िया की जनता का विश्वास NDA सरकार के साथ है। किसानों का सम्मान, महिलाओं का सशक्तीकरण, युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में विकसित हो रहे नए बिहार में लालू यादव के भ्रष्ट शासन की कोई जगह नहीं है। pic.twitter.com/lYSIBmUDxm— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2025
मोदी-नीतीश ही कर सकते हैं विकास: खगड़िया में भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन, लठबंधन, जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, क्या वे बिहार का विकास कर सकते हैं? केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही बिहार का विकास कर सकते हैं, क्योंकि इन पर एक पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है.
#WATCH खगड़िया, बिहार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
राहुल गांधी पर कसा तंज: अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, 'राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो. आप लोग बताओ कि क्या घुसपैठियों को यहां रहने देना चाहिए क्या? मैं राहुल बाबा को साफ कहना चाहता हूं कि आप कितना भी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालना है निकाल लो, आप घुसपैठियों को बचा नहीं सकते. मैं वादा करता हूं कि आप फिर से एक बार एनडीए सरकार बना दो. एक-एक घुसपैठिए को देश से चुन-चुन कर बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी.'
राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। आप लोग बताओ कि क्या घुसपैठियों को यहां रहने देना चाहिए क्या?— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 25, 2025
मैं राहुल बाबा को साफ कहना चाहता हूं कि आप कितना भी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालना है निकाल लो, आप घुसपैठियों को बचा नहीं सकते।
मैं वादा करता हूं कि आप फिर से एक…
परिवारवाद के बहाने बोला हमला: गृहमंत्री ने कहा, 'नीतीश बाबू बिहार के बेटे-बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनियां गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. इसलिए बिहार के बेटे-बेटियों की चिंता नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं. आज तक मोदी जी और नीतीश जी पर चार आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जबिक लालू जी ने चारा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, बीपीएससी घोटाला से लेकर अनगिनत घोटाले किए.'
दूसरी ओर, जो महागठबंधन है, इसकी दो पहचान है- भ्रष्टाचार और परिवारवाद।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 25, 2025
नीतीश बाबू बिहार के बेटे-बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनियां गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं।
इसलिए बिहार के बेटे-बेटियों की चिंता… pic.twitter.com/I2Pvja7Uyb
छठ पर्व की दी शुभकामना: गृहमंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि आज से छठ का महापर्व शुरू हो गया है. मैं बिहार के सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगलराज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित रहें और बिहार भविष्य में एक विकसित राज्य बने. यही मैं छठी मैया से प्रार्थना करना चाहता हूं.
#WATCH खगड़िया, बिहार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, " आप सभी जानते हैं कि आज से छठ का महापर्व शुरू हो गया है... मैं बिहार के सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगलराज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था सुदृढ़… pic.twitter.com/C5mp52WLB1— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
ये भी पढ़ें:
100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो किसी का बाल बांका नहीं हो सकता, सीवान में गरजे अमित शाह
'बात राम और जंगल राज पर ही होगी', अमित शाह ने बिहार चुनाव की खींच दी लकीर
बिहार चुनाव को लेकर BJP का हाई लेवल कैंपेन, PM मोदी और अमित शाह का दौरा