'धनबाद-पटना एक्सप्रेस को हाईजैक किया और..' जमुई में गरजे अमित शाह

नक्सलवाद पर शाह का वार: अमित शाह ने कहा कि गया, औरंगाबाद और जमुई में इनका ही दबदबा था. ये मोदी जी का ही काम है कि उन्होंने पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया. बिहार के कुछ जिले ऐसे थे, जहां 3 बजे तक ही मतदान होता था. नक्सलवाद समाप्त हुआ और इस बार 5 बजे तक वोटिंग जो रही है.

"बिहार की जनता ने चुनाव के पहले चरण में ही डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिया है कि जंगलराज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे. एक जमाने में पूरा जमुई लाल खून और लाल आतंक से सना हुआ था. यहीं नक्सलवादियों ने अपना अड्डा बना रखा था. इस क्षेत्र पर उनका कब्जा था. 150 नक्सलियों ने धनबाद-पटना एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 3 यात्रियों की हत्या कर दी थी." - अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

'राहुल-लालू का की पार्टी का सूपड़ा साफ'- शाह: जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कि कल ही चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है. लालू-राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है. जमुई में भी उनका खाता नहीं खुलना चाहिए. यहां की सभी चारों सीटें आपको NDA के खाते में डालनी हैं.

अमित शाह का कार्यक्रम: जमुई में अमित शाह ने बागडीह प्लस टू हाईस्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया. वहीं भागलपुर में हाई स्कूल मैदान खबासपुर में रैली की. वहीं पूर्णिया में अमित शाह का रोड शो का कार्यक्रम है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 11 नवंबर के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दिग्गजों ने बिहार में चुनाव प्रचार की बादडोर अपने हाथ में ले ली है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बिहार में प्रचार अभियान चला रहे हैं. जमुई और भागलपुर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया.

'20 से ज्यादा नरसंहार': उन्होंने कहा कि यहां का चोरमारा गांव, जो मुंगेर-जमुई बॉर्डर पर है, वो 25 साल के बाद नक्सलमुक्त हुआ है. लालू-राबड़ी के शासन में बारात आती थी, तो बारात के साथ ही उगाही के लिए कुछ लोग कट्टा लेकर आ जाते थे. फिरौती के लिए अपहरण और नरसंहार होते थे, 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए. इस जंगलराज ने बिहार के कल-कारखाने और व्यापार बंद करवा दिया और बिहार को गरीब बनाने का काम किया.

नीतीश बाबू ने जंगलराज समाप्त किया: शाह ने कहा कि नीतीश बाबू ने जंगलराज को समाप्त कर दिया है. मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिहार के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, रोड, पुल, पुलिया, बिजली के कारखाने, गन्ने की फैक्ट्रियां, इथेनॉल और खाद की फैक्ट्रियां लगाकर विकास की शुरुआत की है.

वंदे मातरम पर क्या बोले शाह: उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया था. बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना कर के राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया था, जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना और सूत्र भी बना.

अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, हम विकास करते हैं. लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. मगर मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, न राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे और न ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे. क्योंकि दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी बैठे हैं.

वहीं भागलपुर के पीरपैंती में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मखाना बोर्ड बनाया है. बिजली के कारखानों के साथ-साथ बरौनी का कारखाना फिर से पुनर्जीवित किया और कुछ चीनी मिलें भी पुनर्जीवित की हैं. भागलपुर वालों, जहां-जहां पानी है, वहां 25 नई चीनी मिलें चालू करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार करेगी.

बिहार में बंपर वोटिंग: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया. चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 64.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

