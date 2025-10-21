ETV Bharat / bharat

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

परबत्ता विधानसभा सीट पर दिवंगत आरएन सिंह के पुत्र डॉ. संजीव को टिकट दिया गया है. परिहार विधानसभा सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को टिकट दिया गया है. पूर्व मंत्री तुलसी मेहता के पुत्र आलोक मेहता उजियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. दिवंगत तस्लीमुद्दीन के पुत्र शाहनवाज आलम भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. ओबरा विधानसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के पुत्र ऋषि को उम्मीदवार बनाया गया है. रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा को शिवहर से टिकट मिला है. झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव को कहलगांव से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह भी रामगढ़ से कैंडिडेट हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ आदमी के पुत्र फराज फातमी को पार्टी ने केवटी से टिकट दिया है. बिस्फी से फैयाज अहमद के पुत्र आशिफ अहमद को टिकट दिया गया है. पूर्व मंत्री समीर महासेठ के पुत्र राजकुमार महासेठ को मधुबनी से टिकट दिया गया है. जहानाबाद से जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा को टिकट दिया गया है. शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी को शाहपुर से टिकट मिला है. लौकहा से धनिकलाल मंडल के पुत्र भरत मंडल को टिकट मिला है.

आरजेडी में परिवारवाद: राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 2025 विधानसभा चुनाव में 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं. बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं, जो किसी न किसी रूप में राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया है. बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला को लालगंज से उम्मीदवार बनाया है. कौशल यादव जहां खुद नवादा से लड़ रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव भी आरजेडी के सिंबल से गोविंदगंज से मैदान में हैं.

लालू परिवार में पांच सदस्य अहम पदों पर: लालू परिवार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव किसी न किसी पद पर हैं. एक बेटी रोहिणी आचार्य को भी लालू ने छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ाया था. विधानसभा चुनाव में परिवारवाद की पटकथा को आगे बढ़ाया जा रहा है. हालांकि विधानसभा चुनाव में इसको लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की कोशिश की गई है. तेजस्वी को छोड़कर कोई भी सदस्य आरजेडी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रहा है.

"परिवारवाद को लेकर तमाम राजनीतिक दल बात करते हैं लेकिन धरातल पर लाने की जब बात होती है तो वह कहीं नजर नहीं आते हैं. बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने परिवारवाद को संरक्षण देने का काम किया है. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कोई दल ऐसा नहीं है, जिसने परिवारवाद को संरक्षण नहीं दिया है. डॉ. लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले दल भी परिवारवाद को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं."- राजीव कुमार, चुनाव मामलों के विशेषज्ञ

बिहार चुनाव में परिवारवाद हावी: चुनाव मामलों के विशेषज्ञ राजीव कुमार कहते हैं कि प्रख्यात समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया राजनीति में परिवारवाद की मुखालफत करते थे. वे कहते थे कि समाजवाद संपूर्ण समाज को एक परिवार के रूप में देखता है. बिहार में उनके पथ पर चलने का दावा करने वाले राजनेता और राजनीतिक दलों ने परिवारवाद को चुनाव जीतने का अस्त्र बना लिया है. कोई भी दल परिवारवाद से अछूता नहीं है. भले ही इसकी संख्या कम या ज्यादा हो.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 243 सीटों के लिए नामांकन पूरा हो चुका है. परिवारवाद के लिए 'बदनाम' सूबे की सियासत में इस बार भी फैमिली फर्स्ट का फॉर्मूला साबित होता दिख रहा है. 20-25 फीसदी सीटों पर किसी न किसी नेता के बेटे-बेटी, पोता-पोती, बहू-दामाद, भांजा-भांजी, भतीजा-भतीजी, समधी-समधन या अन्य रिश्तेदारों को टिकट मिला है. खास बात ये है कि इस रेस में कोई भी दल पीछे नहीं है. सभी दलों ने दिल खोलकर परिवार के सदस्यों को टिकट बांटा है.

कांग्रेस ने भी परिवारवाद को दिया संरक्षण: महागठबंधन के दूसरे घटक दल भी परिवारवाद से अछूते नहीं हैं. कांग्रेस ने ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा को जाले से उम्मीदवार बनाया है. केदार पांडे के पोते शाश्वत केदार को नरकटियागंज से टिकट मिला है. औरंगाबाद विधानसभा सीट पर जमुना सिंह के पुत्र आनंद शंकर सिंह को मौका दिया गया है. कई और प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर पहले से विधायक हैं. खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के पिता दिलकेश्वर राम पूर्व मंत्री थे.

वाम दलों में क्या है स्थिति?: इस मामले में वाम दलों ने सतर्कता बरती है. भाकपा माले ने अपने कोटे की 20 में से किसी भी सीट पर नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं दिया है. सीपीएम में भी परिवारवाद के मामले देखने को नहीं मिले हैं. हालांकि सीपीआई ने जरूर राज्य सचिव राम नरेश पांडे के पुत्र राकेश कुमार पांडे को हरलाखी से उम्मीदवार बनाया गया है.

वीआईपी में दो टिकट बंटे: विकासशील इंसान पार्टी में परिवारवाद को महत्व मिला है. अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई संतोष सहनी को गौरा बोराम सीट से कैंडिडेट बनाया है. वहीं पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव को बाबूबरही से उम्मीदवार बनाया गया है.

जेडीयू में भी लंबी फेहरिस्त: मौजूदा मंत्री शीला मंडल, सुमित सिंह और जयंत राज भी परिवारवाद की उपज हैं. घोसी से पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज, पूर्व विधायक मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक को चेरिया बरियारपुर, पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया गया है. कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के पुत्र मुकेश सिंह को कहलगांव से टिकट दिया गया है. हरलाखी से पूर्व विधायक बसंत कुशवाहा के पुत्र सुधांशु शेखर को टिकट दिया गया है. लौकहा विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री हरि शाह के पुत्र सतीश शाह को मौका दिया गया है.

कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक अशोक राम के पुत्र अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. बाहुबली नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह को मांझी से उम्मीदवार बनाया गया है. नबीनगर विधानसभा सीट पर आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया गया है. पूर्व विधान पार्षद उमाकांत चौधरी के पुत्र विनय चौधरी को बेनीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है. जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के पुत्र सुनील कुमार को मोरे से उम्मीदवार बनाया है.

बीजेपी ने भी दिल खोलकर बांटे टिकट: भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है लेकिन इस बार वह भी पीछे नहीं रही. सम्राट चौधरी, नितिन नबीन और नीतीश मिश्रा पहले ही परिवारवाद के कारण बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बना चुके हैं. इसके अलावे दीघा विधानसभा सीट पर पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के पुत्र संजीव चौरसिया उम्मीदवार हैं. पूर्व रेल मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ रही हैं. तरारी विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता सुनील पांडे के पुत्र विशाल को टिकट दिया है. शाहपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा को टिकट दिया गया है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह को औरंगाबाद से टिकट दिया गया है.

पूर्व विधायक सीताराम सिंह के पुत्र राणा रणधीर सिंह को मधुबन से उम्मीदवार बनाया गया है. पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को औराई से टिकट मिला है. पूर्व विधायक देवकांत शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा को अरवल से उम्मीदवार बनाया है. पूर्व विधायक बैद्यनाथ प्रसाद के पुत्र सुनील पिंटू सीतामढ़ी से उम्मीदवार हैं. गौराबोराम से पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह के पुत्र सुजीत सिंह उम्मीदवार हैं. गोकियाकोठी से भूपेंद्र नारायण सिंह (पूर्व विधायक) के पुत्र देवेश कांत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के करीबी रिश्तेदार कुंदन कुमार को बेगूसराय से टिकट मिला है.

दलितों हित के नाम पर बनी पार्टी में परिवारवाद: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और हम पार्टी परिवारवाद की बुनियाद पर टिकी है. चिराग पासवान की पार्टी में पहले ही उनके जीजा अरुण भारती सांसद हैं तो इस बार भांजे सीमांत मृणाल को गरखा सीट से उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावे पूर्व विधायक सुनील पांडेय के भाई हुलास पांडेय को ब्रह्मपुर और राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी को गोविंदगंज से टिकट मिला है.

हम की 6 में 4 सीटों पर रिश्तेदार: पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सीट शेयरिग के तहत 6 सीटें मिली हैं. इनमें से 4 सीटें परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दी गईं. मांझी ने बहू दीपा मांझी और समधन ज्योति देवी को क्रमश: इमामगंज और बाराचट्टी से प्रत्याशी बनाया है. वहीं टिकारी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार सिंह और अतरी से उनके भतीजे रोमित कुमार को टिकट दिया गया है.

कुशवाहा ने पत्नी को उतारा: पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में सीट बंटवारे के तहत 6 सीटें मिली है. इसमें से एक सीट उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के नाम कर दिया. सासाराम से पत्नी को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है.

प्रशांत किशोर भी अछूते नहीं: नई किस्म की पॉलिटिक्स की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने भी जन सुराज पार्टी से कई ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी पहचान परिवारवाद के दम पर ही है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को मोरवा से उम्मीदवार बनाया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की पुत्री लता सिंह को अस्थावां और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव के पुत्र आलोक कुमार को बाबूबरही से उम्मीदवार बनाया है. वहीं आरजेडी के दिग्गज रहे तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज आलम को जोकीहाट से चुनाव लड़ाया है.

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि परिवारवाद बिहार की राजनीति के लिए अभिशाप बनता जा रहा है. राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, जो परिवारवाद की बुनियाद पर टिकट पाने में सफल साबित हुए हैं. चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की पार्टी में तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं. परिवारवाद के वजह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है और लोकतंत्र की जड़े भी कमजोर होती है. राजनीतिक दलों को परहेज करने की जरूरत है.

"कोई भी दल अब परिवारवाद से परहेज नहीं करते. इन्हें लगता है कि नेताओं के परिवार को टिकट जीत की गारंटी है. ये फॉर्मूला ज्यादातर मौकों पर सफल भी होते हैं लेकिन इससे जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है. अगर ऐसा ही रहा तो नए लोग राजनीति में आने से कतराएंगे, जोकि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

