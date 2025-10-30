ETV Bharat / bharat

बिहार में AAP के चुनावी कैंपेन की शुरुआत, आज आएंगे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल भी करेंगे प्रचार

Sanjay Singh Bihar Visit
बिहार दौरे पर संजय सिंह (ETV Bharat)
Published : October 30, 2025 at 6:55 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है. आज पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह चुनावी बिगुल फूंकेंगे. इसके साथ ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी. पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. शशिकांत ने बताया कि छठ महापर्व की समाप्ति के बाद अब पार्टी संगठनात्मक और जनसंपर्क स्तर पर पूरी मजबूती से सक्रिय हो चुकी है. संजय सिंह 6 नवंबर तक बिहार में रहेंगे और प्रतिदिन अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं और रोड शो करेंगे.

संजय सिंह के साथ कई शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद: शशिकांत ने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ पार्टी के बिहार प्रभारी अजेश यादव, सह प्रभारी अभिनव राय और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव भी मौजूद रहेंगे. चारों नेता संयुक्त रूप से चुनावी बिगुल का आगाज करेंगे. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया संवाद करने के बाद संजय सिंह सीधे बेगूसराय के लिए रवाना होंगे. जहां वह बेगूसराय विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी डॉ. मीरा सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे.

बेगूसराय में रोड शो और समीक्षा बैठक: डॉ शशिकांत ने बताया कि संजय सिंह के बेगूसराय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी की है. वह जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के विजन और उम्मीदवार डॉ. मीरा सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे. इसके साथ ही वह स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक समीक्षा करेंगे और आगामी चरणों में प्रचार अभियान को लेकर अहम सुझाव देंगे. पार्टी का मानना है कि संजय सिंह के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा.

Sanjay Singh Bihar Visit
संजय सिंह का कार्यक्रम (ETV Bharat)

केजरीवाल और शीर्ष नेताओं का भी होगा बिहार दौरा: आप प्रवक्ता ने बताया कि 6 नवंबर से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बिहार दौरा प्रस्तावित है. उनके आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है. केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे दिग्गज नेता भी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे. इन नेताओं की सभाओं और रोड शो की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी.

Sanjay Singh Bihar Visit
अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह (ETV Bharat)

9 नवंबर तक चलेगा प्रचार अभियान: आम आदमी पार्टी का यह चुनावी अभियान 30 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगा. इस अवधि में पार्टी के स्टार प्रचारक प्रतिदिन बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे.

"यह अभियान बिहार की जनता के बीच एक नई राजनीतिक संस्कृति और साफ-सुथरी राजनीति का संदेश देने वाला होगा. आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली और पंजाब मॉडल के अनुभव के आधार पर बिहार में विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है."- डॉ. शशिकांत, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी

कब है चुनाव?: पहले चरण के तहत 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर को दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान होगा. वहीं 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित होंगे. आम आदमी पार्टी अकेले ही 99 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

AAM AADMI PARTY
आप सांसद संजय सिंह
अरविंद केजरीवाल का बिहार दौरा
SANJAY SINGH BIHAR VISIT
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

