'62 सीटों के मतदान का ट्रेंड सेट कर देगा सरकार..' 3 प्रमंडल में NDA या महागठबंधन कौन आगे? जानें

शाहबाद में दो सीट पर सिमट गई थी NDA : शाहबाद क्षेत्र महागठबंधन का मजबूत किला माना जाता है. इस बार शाहाबाद फतह के लिए एनडीए ने खास रणनीति बनाई है. तमाम नाराज नेताओं को मनाया गया है. पवन सिंह, आरके सिंह और अश्विनी चौबे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. शाहाबाद प्रक्षेत्र में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं. भोजपुरी, कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला शाहाबाद क्षेत्र में आता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ दो सीट पर जीत हासिल हुई थी. बाकी के 20 सीट महागठबंधन के खाते में चली गई थी. एनडीए ने आरा विधानसभा सीट और बड़हरा विधानसभा सीट पर बढ़त बनायी थी, बाकी के 20 सीट महागठबंधन के खाते में गई थी.

रामकृपाल Vs रितलाल : रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार वह दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं. विधानसभा चुनाव में भी रामकृपाल रित लाल यादव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में आदित्य लाल यादव ने भाजपा की आशा सिन्हा को 15924 वोटों से हराया था.

दानापुर विधानसभा का दंगल : दानापुर विधानसभा सीट में इस बार हॉट सीट बन चुका है. दानापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता रितलाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला है. रित लाल यादव वर्तमान विधायक हैं, लेकिन वह फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है. भारतीय जनता पार्टी ने रित लाल यादव से मुकाबले के लिए पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है.

2020 में नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र को हराया : बांकीपुर विधानसभा सीट पटना जिले का हॉट सीट है. बांकीपुर को फतह करने के लिए भाजपा नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है. बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन चौथी बार विधानसभा पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन 39000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. 2020 में नितिन नवीन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, तो प्लूरल पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी मैदान में थी. 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रेखा कुमारी को मैदान में उतारा गया है.

2020 में 9 सीटों पर था महागठबंधन का कब्जा : पटना जिले में 14 विधानसभा सीटें हैं. मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी (SC), मसौढ़ी (SC), पालीगंज, और बिक्रम सीट पर चुनाव होने हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, जबकि 5 विधानसभा सीटें एनडीए के पक्ष में आई थी. मोकामा, बख्तियारपुर, दानापुर, मनेर,फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी तो एनडीए ने दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और बाढ़ सीट पर कब्जा जमाया था.

121 सीटों पर रणनीति तैयार : पहले चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, हालांकि खराब मौसम ने चुनाव प्रचार अभियान में खलल जरूर डाला है. पहले चरण में कुल मिलाकर 121 सीटों पर चुनाव होने हैं. चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है. पटना शाहाबाद और तिरहुत प्रक्षेत्र राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है. एक ओर भाजपा ने पहले चरण को साधने के लिए खास तैयारी की है तो दूसरी तरफ महागठबंधन को भी 2020 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

पटना : बिहार में 6 नवंबर को प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव होने हैं. पटना, शाहाबाद एवं तिरहुत के इलाके को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक रखी है. पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं. दिग्गजों की उपस्थिति के चलते कई सीट हॉट सीट भी बन चुकी है. दोनों ओर से दावे पर दावे किये जा रहे हैं.

आईपीएस आनंद मिश्रा Vs मुन्ना तिवारी : शाहाबाद प्रक्षेत्र स्थित बक्सर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है. बक्सर सीट पर कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है. आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव के दौरान बागी हो गए थे और वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे. आनंद मिश्रा को 50000 के आसपास वोट मिले थे. आनंद मिश्रा के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार किया. बात 2020 विधानसभा चुनाव की कर लें तो कांग्रेस पार्टी के मुन्ना तिवारी ने भाजपा के परशुराम चौबे को चुनाव में शिकस्त दिया था. 2020 में मुन्ना तिवारी मात्र 3892 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. आनंद मिश्र 2025 में मुन्ना तिवारी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

चुनाव मैदान में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी : रोहतास जिले का सासाराम विधानसभा सीट भी हॉट सीट है. उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर अपनी पत्नी स्नेह लता को उम्मीदवार बनाया है. 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने राजेश गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था और वह तकरीबन 26423 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. सासाराम विधानसभा सीट पर कुशवाहा वोटर की संख्या अच्छी खासी है, इस बार लड़ाई कांटे की है. 2025 में राष्ट्रीय जनता दल ने सत्येंद्र शाह को उम्मीदवार बनाया है लेकिन वह नामांकन के बाद ही गिरफ्तार हो चुके हैं.

तिरहुत क्षेत्र में है भाजपा का दबदबा : तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले आते हैं. तिरहुत सभी 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा प्रमंडल है. तिरहुत प्रमंडल में 49 विधानसभा की सीटें हैं. जिसमें से 33 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 16 पर महागठबंधन को जीत मिली थी. एनडीए के लिए तिरहुत प्रमंडल इस बार भी महत्वपूर्ण प्रमंडल है और एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि जो 16 सीट महागठबंधन के पास है, उसमें भी जीत होगी.

वैशाली में था बराबरी का मुकाबला : जिला वार अगर बात कर लें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण में एनडीए ने जहां 9 सीटों पर जीत हासिल किया था, वहीं महागठबंधन के पक्ष में तीन सीटें गई थी. पश्चिमी चंपारण में एनडीए के पक्ष में आठ और महागठबंधन के पक्ष में एक सीट गई थी. शिवहर जिले में एक विधानसभा सीट है जिस पर महागठबंधन का कब्जा था. सीतामढ़ी जिले में 6 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, तो दो सीटें महागठबंधन के पक्ष में गई थीं. मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए के पक्ष में 6 सीटें थी तो महागठबंधन ने 5 सीटों पर जीत हासिल किया था. वैशाली जिले में मुकाबला बराबर-बराबर का था. एनडीए ने जहां चार सीट जीते थे तो वहीं महागठबंधन के पक्ष में भी चार सीटें गई थीं.

राघोपुर में दो यदुवंशी के बीच लड़ाई : पूरे देश की निगाहें वैशाली जिले के दो विधानसभा सीट पर टिकी है. तेजस्वी यादव राघोपुर से तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं. उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के टिकट पर महुआ से उम्मीदवार हैं. तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से लगातार दो बार विधायक चुने जा चुके हैं और वह तीसरी बार विधायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. तेजस्वी यादव का मुकाबला इस बार उस शख्सियत से है जिसने 2010 में उनकी माता राबड़ी देवी को चुनाव में हराया था. 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया है. चिराग पासवान के साथ होने के चलते इस बार राघोपुर का रण भी आसान नहीं होने वाला है. 2020 में तेजस्वी यादव 38174 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे.



अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे तेज प्रताप : 2025 का चुनाव तेज प्रताप यादव के लिए करो या मरो जैसी है. तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया है. तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति दल का गठन किया है और वह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछली बार वह हसनपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीतने में कामयाब हुए थे. इस बार तेज प्रताप यादव ने महुआ को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है. 2015 के चुनाव में तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर महुआ से चुनाव जीते थे और 28000 से अधिक मतों से उन्हें जीत मिली थी. इस बार भी तेज प्रताप यादव को महुआ की जनता पर भरोसा है. तेज प्रताप यादव का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन से है. मुकेश रोशन 13764 से अधिक मतों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे.

पांचवीं बार के लिए संघर्ष कर रही हैं रेणु देवी : बेतिया से बिहार सरकार की पशुपालन मंत्री रेणु देवी चुनाव लड़ रही हैं. रेणु देवी 2020 का चुनाव 18079 वोटों से जीती थीं. रेणु देवी ने 2020 में कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन तिवारी को चुनाव हराया था. रेणु देवी पिछले चार बार से लगातार विधायक हैं और वह पांचवीं बार विधानसभा पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं. रेणु देवी अति पिछड़ा समाज से आती हैं. रेणु देवी का मुकाबला इस बार कांग्रेस पार्टी के वसी अहमद से है.

जनता की अदालत में सुनील पिंटू : सीतामढ़ी विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है. भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर सुनील पिंटू को उम्मीदवार बनाया है. सुनील पिंटू जदयू के टिकट पर सांसद रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा में सुनील पिंटू को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया था और वह फिर भाजपा में वापस आ गए. सुनील पिंटू सीतामढ़ी क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं. चौथी बार वह विधानसभा पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सीतामढ़ी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल में अर्जुन राय को उम्मीदवार बनाया है. 2020 में भाजपा के मिथिलेश कुमार ने सीतामढ़ी सीट पर जीत हासिल की थी और 11475 वोटों के अंतर से उन्हें जीत हासिल हुई थी.

पूर्व सांसद अजय निषाद की होगी अग्नि परीक्षा : मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा सीट भी इस बार हॉट सीट बन चुका है. पूर्व सांसद अजय निषाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और इस बार भाजपा ने अजय निषाद की पत्नी राम निषाद को औराई से उम्मीदवार बनाया है. औराई विधानसभा सीट इसलिए भी सुर्खियों में है कि भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामसूरत राय को बेटिकट कर दिया गया है. राम निषाद के खिलाफ विकासशील इंसान पार्टी ने भोगेंद्र सनी को उम्मीदवार बनाया है.

'तेजस्वी यादव के पक्ष में हवा' : राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में हवा है. जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में बिहार के लिए काम किया है उसकी चर्चा चारों हो रही है. पटना शाहाबाद और तिरहुत क्षेत्र में पिछली बार हम बेहतर प्रदर्शन किए थे इस बार मेरा प्रदर्शन और शानदार रहने वाला है.

"2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में हवा है. जिस तरह से डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने काम किया उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है. पिछली बार हमारा पटना, शाहाबाद और तिरहुत में बेहतर प्रदर्शना था. इस बार भी हमारी पार्टी का और शानदार प्रदर्शन होगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

'कमियों को दूर कर बनाई रणनीति' : वहीं बीजेपी ने भी तोनों प्रमंडल पर पिछली बार की कमियों को दूर कर शानदार प्रदर्शन का दावा किया. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इस बार हम तीनों प्रमंडल में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं. शाहबाद क्षेत्र में जो कमियां रह गई थीं उसे हमने दूर किया है. आनंद मिश्रा, पवन सिंह वापस आ चुके हैं. शाहबाद क्षेत्र में इस बार हम 70 से 80% सीट पर जीत हासिल करने जा रहे हैं. तीनों प्रमंडल में हमारा शानदार प्रदर्शन रहने वाला है. पहले चरण में ही हम चुनाव जीतने के करीब होंगे.

"हमारा इस बार का प्रदर्शन बेहद ही शानदार होगा. जो भी कमियां रह गईं थी उसे हमने दूर किया है. आनंद मिश्रा और पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गए हैं. इस बार हम शाहाबाद क्षेत्र में 70 से 80 फीसदी सीटों पर जीत हासिल करेंगे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

पहले चरण में दोनों गठबंधन की अग्निपरीक्षा : वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि पहले चरण में दोनों ही गठबंधन की अग्नि परीक्षा होने वाली है. पहले चरण के मतदान का ट्रेंड तय कर देगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी. आनंद मिश्रा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और स्नेहलता चुनाव के मैदान में हैं. तमाम चर्चित उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होना है. इस बार एनडीए बाउंस बैक करने के लिए संघर्ष कर रही है. रणनीतिक तौर पर एनडीए बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है.

"इस बार बीजेपी बाउंस बैक करने के लिए संघर्ष कर रही है. रणनीति के तौर पर देखा जाए तो NDA बेहतर स्थिति में नजर आ रही है. पहले चरण के मतदान का ट्रेंड ही तय कर देगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

