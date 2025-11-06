ETV Bharat / bharat

12 से लेकर 951 मतों से हुआ था हार-जीत का फैसला, बिहार की इन सीटों पर रहेगी नजर

2020 में बिहार की 11 सीटों पर 1000 से कम मतों से हार-जीत हुई थी. आरजेडी को महज 12 वोट से शिकस्त मिली थी. पढ़ें..

Bihar Election 2025
2020 चुनाव में 1000 से कम वोट से हार-जीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:41 AM IST

7 Min Read
पटना: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. 2020 में 35 ऐसी सीटें थीं, जहां 5000 से भी कम वोटों के अंतर से हार-जीत हुई थी. इनमें 11 सीटों पर 12 से लेकर 951 मतों से नतीजे तय हुए थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की हिलसा सीट पर केवल 12 वोट के अंतर से जेडीयू ने आरजेडी प्रत्याशी को हराया था. आज फर्स्ट फेज में इन 11 में से 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है.

1000 से कम वोट से हार-जीत: 2020 विधानसभा चुनाव में नालंदा, मुजफ्फरपुर , गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, जमुई जिले की 11 विधानसभा सीट ऐसी है, जिसमें जीत 1000 से भी कम वोटों से हुई. उन सीटों पर इस बार भी सबकी नजर है. सबसे अधिक जेडीयू ने चार सीटों पर काफी कम अंतर से विधानसभा की सीट जीती थी. इसमें हिलसा, बरबीघा, परबत्ता और भोरे शामिल है. बीजेपी ने बछवाड़ा और बखरी में 1000 के कम वोट के अंतर से जीती थी. आरजेडी और लोजपा ने एक-एक सीट जीती थी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

12 वोट से हारे थे शक्ति यादव: नालंदा की हिलसा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी कृष्णमुरारी शरण ने आरजेडी के अतरी मुनि उर्फ शक्ति यादव को महज 12 वोट से हरा दिया था. नीतीश कुमार के गृह जिला होने के कारण आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे. इस बार इस सीट पर एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू के 2020 वाले उम्मीदवार ही आमने-सामने हैं. नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा इस सीट पर लगी हुई है.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

113 वोटों से जेडीयू की जीत: बरबीघा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद सहनी को महज 113 वोटों से हराया था. बरबीघा सीट चर्चा में रही है. हालांकि इस बार सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया गया है और नए उम्मीदवार को उतारा है लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर घमासान मचना तय है. डॉ. पुष्पंजय को उम्मीदवार बनाया है. वहीं सुदर्शन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर मैदान में खड़े हैं.

Bihar Election 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

189 वोट से जीते थे सुधाकर सिंह: कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीएसपी के अंबिका सिंह को 189 वोटों के अंतर से हराया था. सुधाकर के लोकसभा सांसद बनने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को जीत मिली. सुधाकर सिंह आरेजडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं. उपचुनाव में हार के बावजूद जगदानंद के छोटे बेटे अजीत को एक बार फिर आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है. हालांकि इस विधानसभा सीट पर दूसरे फेज में चुनाव होगा.

Bihar Election 2025
जगदानंद सिंह और लालू यादव (ETV Bharat)

333 वोटों से लोजपा की जीत: मटिहानी से लोजपा के टिकट पर राजकुमार सिंह 333 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे. 135 सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था, इसमें से उनकी पार्टी के एकमात्र यही उम्मीदवार जीते थे. वहीं, दूसरे नंबर पर जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह थे, जो इस बार आरजेडी के प्रत्याशी हैं. राज कुमार सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है. इसलिए यहां की लड़ाई इस बार भी दिलचस्प हो गई है.

Bihar Election 2025
चिराग पासवान और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

462 वोट से जीते थे शिक्षा मंत्री: भोरे विधानसभा सीट पर जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई (माले) के जीतेंद्र पासवान को महज 462 वोटों से हराया था. सुनील कुमार फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं. इस बार भी यह विधानसभा सीट चर्चा में है, क्योंकि उनके सामने भाकपा माले के उम्मीदवार धनंजय कुमार और जन सुराज पार्टी की प्रीति किन्नर हैं.

464 वोट से जीता आरजेडी: डेहरी सीट पर आरजेडी के फते बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को 464 वोटों से हराया था. इस बार आरजेडी ने फते बहादुर सिंह का टिकट काट दिया है. आरजेडी के प्रयोग का कितना लाभ मिलता है, ये देखना होगा. इस सीट पर चुनाव दूसरे फेज में होना है.

Bihar Election 2025
राहुल गांधी और लालू यादव (ETV Bharat)

484 वोट से सीपीआई की हार: बछवाड़ा सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को सिर्फ 484 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी. सुरेंद्र मेहता नीतीश सरकार में खेल मंत्री बनाए गए. इस बार भी चुनाव मैदान में हैं. इस बार महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट के कारण यह सीट चर्चा में है. कांग्रेस और वामपंथी दल आमने-सामने है. इसके कारण यह सीट चर्चा में है.

Bihar Election 2025
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

581 वोटों से जीते सुमित सिंह: चकाई विधानसभा सीट पर निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी की सावित्री देवी को 581 वोटों के अंतर से हरा दिया था. जेडीयू की तरफ से संजय प्रसाद चुनाव लड़े थे. सुमित कुमार ने बाद में नीति सरकार का समर्थन कर दिया और नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया. इस बार सुमित कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर चकाई से चुनाव मैदान में हैं. वहीं जेडीयू के उम्मीदवार रहे संजय प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ एनडीए के नेता (ETV Bharat)

712 वोट से कुढ़नी सीट का फैसला: मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अनिल कुमार सहनी ने जीत हासिल की थी. इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता को महज 712 वोट से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में अनिल सहनी की सदस्यता चली गई. उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता इस सीट पर चुनाव जीत गए. केदार गुप्ता फिर से इस बार मैदान में हैं.

777 वोटों से बीजेपी की हार: बखरी सीट पर सीपीआई के सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रामशंकर पासवान को 777 वोटों के अंतर से हराया था. सूर्यकांत पासवान को 72172 वोट आया था, जबकि रामाशंकर पसवान को 71400 वोट इस बार भी बखरी महत्वपूर्ण है. वामपंथियों के लिए यह क्षेत्र लेनिनग्राद कहलाता है. 17 में से 11 बार यह सीट वामपंथियों के पास रही है.

Bihar Election 2025
एनडीए के नेता (ETV Bharat)

951 वोटों से जीते संजीव सिंह: परबत्ता विधानसभा सीट पर जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को 951 वोटों से हराया था. संजीव इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. जिस वजह से यह सीट चर्चा में है. इस बार परबत्ता सीट से लोजपा (रामविलास) के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

Bihar Election 2025
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

कम वोट से आए थे परिणाम: 2020 में कम अंतर से जीती गई तीन दर्जन से अधिक सीटों पर इस बार भी घमासान के आसार हैं. ये ऐसी सीटें हैं, जिन पर नजदीकी मुकाबले में हार-जीत का फैसला हुआ था. इनमें महागठबंधन के हिस्से की 17 और एनडीए के पास 19 सीटें हैं. वहीं एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी. तेजस्वी यादव यह आरोप लगाते रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार ने प्रशासन की मदद नहीं ली होती तो उनकी सरकार बन जाती. प्रशासन की मदद से चुनाव में उन्हें हराया गया. ऐसे में अब देखना है कि इस बार इन सीटों पर क्या रिजल्ट होता है? 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे.

TAGGED:

बिहार में 1000 से कम मत से हार जीत
NITISH KUMAR
TEJASHWI YADAV
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

