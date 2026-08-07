ETV Bharat / bharat

Explainer : बिहार के 38 लाख छात्रों की बढ़ी मुसीबत! आधार-अपार कार्ड नहीं तो रुक जाएंगी ये सारी सुविधाएं?

पटना में 2.17 लाख छात्रों का आधार अपडेट नहीं : राजधानी पटना में भी स्थिति चिंताजनक है. जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार के अनुसार जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक नामांकित 2,17,844 छात्र-छात्राओं का आधार अपडेट नहीं है. इसके कारण इन विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बन पा रही है. जिले में कक्षा एक से 12वीं तक सरकारी और निजी विद्यालयों में कुल 8,02,246 विद्यार्थी नामांकित हैं.

मिड-डे मील से लेकर छात्रवृत्ति तक हो सकती है प्रभावित : जब सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या और पहचान के लिए छात्र डेटा महत्वपूर्ण है, तब लाखों बच्चों का आधार सत्यापन नहीं होना व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. खासकर मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और अन्य प्रत्यक्ष लाभ वाली योजनाओं में सही छात्र संख्या का रिकॉर्ड जरूरी है. ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच शिक्षा योजनाओं के लिए वित्तीय जरूरत और वास्तविक लाभार्थियों के आंकड़ों की सटीकता भी महत्वपूर्ण हो जाती है. ऐसे में इन योजनाओं के बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है.

''आधार डेटा अधूरा रहने पर पात्र विद्यार्थियों की पहचान और योजनाओं की निगरानी दोनों प्रभावित हो सकती हैं. इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता सही लाभार्थी विद्यार्थी तक पहुंचे, इसके लिए एक ही छात्र के नाम पर दोहरी प्रविष्टि न हो इसको तस्दीक करना जरूरी है.'' - प्रो. बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री

सरकारी योजनाओं में सही लाभार्थी की पहचान चुनौती : बिहार सरकार छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, पाठ्यपुस्तक, मध्याह्न भोजन समेत कई योजनाओं पर हर साल बड़ी राशि खर्च करती है. समाजशास्त्री प्रो. डॉ. बीएन प्रसाद के अनुसार आधार सत्यापन का उद्देश्य किसी बच्चे को योजना से बाहर करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सही लाभार्थी तक पहुंचे और एक ही छात्र के नाम पर दोहरी प्रविष्टि न हो.

डबल एनरोलमेंट की संभावना बढ़ी : ऐसा इसलिए है क्योंकि, आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि किसी बच्चे का नाम एक से अधिक विद्यालयों में तो दर्ज नहीं है. इससे डबल एनरोलमेंट की संभावना बढ़ती है और छात्र संख्या का वास्तविक आकलन प्रभावित हो सकता है. इसका सीधा असर सरकारी संसाधनों और योजनाओं के लिए तैयार किए जाने वाले आंकड़ों पर पड़ सकता है, जिससे योजनाओं के भी अटकने का खतरा बना रहेगा.

आधार सत्यापन नहीं तो यूनिक पहचान पर सवाल : करीब 38 लाख बच्चों का आधार डेटा विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होना शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहा है. शिक्षा विभाग के लिए आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की यूनिक पहचान सुनिश्चित करने का माध्यम भी है. अगर यह दस्तावेज सत्यापित नहीं होगा तो इससे जुड़ी योजनाओं पर असर पड़ सकता है.

e-शिक्षाकोष और UDISE+ पर अपडेट जरूरी : शिक्षा विभाग के अनुसार अपार आईडी बनाने के लिए ई-शिक्षाकोष और UDISE+ पोर्टल पर आधार संबंधी जानकारी अपडेट होना जरूरी है. कई मामलों में आधार बना हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी स्कूल स्तर से पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है. कुछ विद्यालयों ने एक पोर्टल पर डेटा अपलोड किया है, लेकिन दूसरे पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से विद्यार्थियों का डेटा अधूरा दिखाई दे रहा है.

आधार नहीं होने पर मैट्रिक-इंटर के पंजीयन में परेशानी : डीईओ योगेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उनके अभिभावकों से संपर्क करने का निर्देश दिया है. विभाग का कहना है कि आधार नहीं होने या उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर भविष्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के पंजीयन में परेशानी आ सकती है. छात्रवृत्ति समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत हो सकती है.

''सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय के प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके अभिभावकों से तत्काल संपर्क कर आधार बनवाना सुनिश्चित करें. आधार नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों को भविष्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के पंजीयन में परेशानी आ सकती है.'' - योगेश कुमार, डीईओ, पटना

योगेश कुमार, डीईओ, पटना (ETV Bharat)

पटना में 49 केंद्रों पर मुफ्त आधार सुविधा : विद्यार्थियों की समस्या दूर करने के लिए पटना जिले में डीडीसी के अधीन 49 आधार केंद्रों पर आधार बनाने और उसमें सुधार की सुविधा उपलब्ध है. प्रत्येक प्रखंड में ऐसे केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबंधित केंद्र की जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिल सकती है. अधिकारियों के अनुसार विद्यार्थियों का आधार निशुल्क बनाया जा रहा है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

आधार डेटा गायब होने के पीछे कई कारण : शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी के अनुसार आधार डेटा उपलब्ध नहीं होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले कुछ बच्चों का अभी आधार नहीं बना है. कई मामलों में आधार बना हुआ है, लेकिन स्कूल स्तर पर जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई. इसके अलावा रिकॉर्ड अपलोड में देरी, अभिभावकों द्वारा जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, स्कूल बदलना, प्रवासी परिवार और डेटा एंट्री की गलतियां भी इसके कारण हो सकती हैं.

''कक्षा एक में ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी आधार नहीं बना है. इन बच्चों का आधार बनवाने के लिए कई केंद्र खोले गए हैं. कई मामलों में आधार बना तो है, लेकिन स्कूल स्तर पर उसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई. विभाग ने अब सभी जिलों को रिकॉर्ड अपडेट करने और आधार सत्यापन अभियान तेज करने का निर्देश दिया है. वह उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह सभी बचे हुए बच्चों के आधार पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

डबल एनरोलमेंट भी बड़ी वजह? : एंथ्रोपॉलजिस्ट प्रो. डॉ. राजीव कमल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डबल एनरोलमेंट की समस्या पहले भी सामने आती रही है. पलायन के कारण कई बच्चे अलग-अलग जगहों पर रहते और पढ़ते हैं. कई बार सरकारी स्कूल में नामांकन बरकरार रहते हुए बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ने लगते हैं. नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य के कारण भी कुछ मामलों में ऐसे बच्चों का दोबारा नामांकन दर्ज हो सकता है. आधार आधारित यूनिक आईडी इस तरह के डुप्लीकेट रिकॉर्ड की पहचान में मदद कर सकती है.

निजी स्कूलों में बैकलॉग ज्यादा होने का दावा : प्रो. बीएन प्रसाद के अनुसार पटना में आधार अपडेट नहीं होने का बैकलॉग काफी हद तक निजी विद्यालयों से जुड़ा है. छोटे निजी स्कूलों में आधार और अपार आईडी को लेकर जागरूकता और तकनीकी क्षमता दोनों की कमी देखी जा सकती है. कई विद्यालय अभिभावकों से खुद आधार अपडेट कराने को कहते हैं, जबकि सभी अभिभावक तकनीकी रूप से एडवांस नहीं होते. ऐसे में स्कूल स्तर पर सहायता की जरूरत है.

''कई प्राइवेट विद्यालय है जो पांचवी से आठवीं कक्षा तक ही चलते हैं. इनमें से कई विद्यालय होते हैं जो सरकार और सरकार की योजनाओं से कोई मतलब नहीं रखते और कम बजट वाले विद्यालय होते हैं. ऐसे में यह विद्यालय आधार और अपार आईडी की योजना को गंभीरता से नहीं लेते हैं. लेकिन यह समझना होगा कि एक बच्चे का यूनिक आईडी अगर उसे मिल जाता है तो उसके भविष्य में हर प्रकार का शैक्षिक रिकॉर्ड उसका उपलब्ध रहेगा.''- प्रो, बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री

डबल एनरोलमेंट की संभावना बढ़ी (ETV Bharat)

स्कूलों की जवाबदेही तय करने की जरूरत : नामांकन के समय आधार विवरण लेना, रिकॉर्ड अपडेट करना और समय-समय पर उसका सत्यापन कराना स्कूल प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अभिभावक-शिक्षक बैठकों के दौरान भी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट कराया जा सकता है. स्कूलों के डेटा अपडेट की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने से बैकलॉग तेजी से कम किया जा सकता है.

APAR ID से पूरे शैक्षिक रिकॉर्ड को जोड़ने में मदद : जानकारों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को यूनिक अपार आईडी मिलने से उसके शैक्षिक रिकॉर्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है. भविष्य में माता-पिता के स्थानांतरण या परिवार के दूसरे शहर में जाने की स्थिति में भी विद्यार्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड को ट्रैक करना आसान होगा. इसलिए आधार सत्यापन और अपार आईडी को केवल सरकारी योजना से जोड़कर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के डिजिटल शैक्षिक रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.

स्कूल स्तर पर विशेष अभियान की जरूरत : विशेषज्ञों का मानना है कि लाखों बच्चों के आधार डेटा को अपडेट करने के लिए सिर्फ निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा. स्कूल स्तर पर विशेष आधार सत्यापन अभियान, अभिभावकों के बीच जागरूकता, पंचायत और शहरी निकायों की मदद, मोबाइल आधार शिविर और जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जरूरत है. साथ ही सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों के डेटा की अलग-अलग समीक्षा कर यह पता लगाना जरूरी होगा कि सबसे ज्यादा लंबित रिकॉर्ड कहां हैं.

ये भी पढ़ें-