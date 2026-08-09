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Explained: आर्थिक संकट की ओर सरकार? समझिए बिहार के बहीखाता का पूरा गणित

अब सवाल- सरकार यह पैसा खर्च कहां करती है? : राज्य सरकार का सबसे बड़ा खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर होता है. 2026-27 के बजट में प्रमुख विभागों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं.

आसान भाषा में समझिए-100 रुपये सरकार के पास कहां से आते हैं? : यदि बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति को 100 रुपये माना जाए तो उसका मोटा-मोटी स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा- करीब 29 रुपये राज्य स्वयं कमाता है. करीब 62 रुपये केंद्र सरकार से टैक्स शेयर के रूप में आते हैं. लगभग 20 रुपये केंद्र से अनुदान के रूप में मिलते हैं. यानी साफ है कि बिहार की वित्तीय व्यवस्था का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार पर निर्भर है.

तीसरा स्रोत केंद्र से मिलने वाले अनुदान : करों में हिस्सेदारी के अलावा बिहार को केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग मदों में अनुदान भी मिलता है. वर्ष 2026-27 में ऐसे अनुदानों की अनुमानित राशि 51,895.81 करोड़ रुपये है. यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए दी जाती है.

दूसरा स्रोत में केंद्र सरकार से टैक्स में हिस्सा आता है, जिसमें बिहार की आय का सबसे बड़ा स्रोत केंद्र सरकार से मिलने वाला करों का हिस्सा है. वर्ष 2026-27 में केंद्र से बिहार को 1,58,178.32 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. यह राशि केंद्र द्वारा वसूले गए विभिन्न करों में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में दी जाती है. यानी बिहार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से आएगा. इसी वजह से बिहार को अक्सर "केंद्र पर वित्तीय रूप से निर्भर राज्य" कहा जाता है.

पहला स्रोत में प्रमुख रूप से शामिल हैं- राज्य वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क (जहां लागू), स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, बिजली शुल्क, खनन राजस्व, विभिन्न विभागों की फीस, गैर-कर आय और विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती यही है कि उसकी अपनी कमाई अभी भी सीमित है.

आमदनी चवन्नी खर्चा सवा रुपैया! : सरकार के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार को कुल 2,85,277.12 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी. यानी सरकार के रोजमर्रा के खर्च, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, विकास योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए सबसे बड़ा आधार यही राजस्व होगा. यह राशि मुख्य रूप से तीन स्रोतों से आएगी. पहला स्रोत राज्य की अपनी कमाई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार का अपना अनुमानित राजस्व 75,202.99 करोड़ रुपये है. यानी कुल राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ही राज्य स्वयं जुटा पाएगा.

बिहार का अपना खजाना कितना मजबूत है? : बिहार उन राज्यों में शामिल है जिनकी अपनी कर (Tax) और गैर-कर (Non-Tax) आय अपेक्षाकृत कम है. राज्य का औद्योगिक आधार सीमित है, बड़े कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा नहीं मिलता और सेवा क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा है. इसी वजह से बिहार की अपनी आय उतनी नहीं है कि वह केवल अपने संसाधनों के दम पर सभी विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का खर्च उठा सके. यही कारण है कि बिहार की वित्तीय व्यवस्था का बड़ा आधार केंद्र सरकार से मिलने वाला टैक्स शेयर और केंद्रीय अनुदान है.

लेकिन किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहला सवाल यही होता है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है? और दूसरा सवाल यह कि उस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च कहां होता है? बिहार की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए इन दोनों सवालों का जवाब जानना जरूरी है.

बिहार का बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये के पार : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार ने 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में शामिल है. सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना और चुनावी घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है.

राज्य का टैक्स और गैर-टैक्स राजस्व उसकी GDP का केवल करीब 7 प्रतिशत है. इसके बावजूद बिहार अपनी GDP का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करता है. यही कारण है कि बिहार की वित्तीय व्यवस्था काफी हद तक केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स शेयर और अनुदान पर आधारित है.

कमाई से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च : बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि राज्य की अपनी कमाई सीमित होने के बावजूद सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च देश के कई राज्यों से अधिक है.

सेवा क्षेत्र का योगदान भी राष्ट्रीय औसत से कम : इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है. बड़ी संख्या में युवा आज भी नौकरी और बेहतर आय के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बड़े उद्योग, निवेश और निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ेंगे, तब तक बिहार की अर्थव्यवस्था सरकारी खर्च पर अधिक निर्भर रहेगी.

उद्योग नहीं बढ़े इसलिए बढ़ा पलायन : बिहार में औद्योगीकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पाया. राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोजगार में योगदान केवल करीब 6 प्रतिशत है, जबकि निर्माण क्षेत्र में इससे लगभग तीन गुना अधिक लोग कार्यरत हैं.

लेकिन यही स्थिति बिहार की सबसे बड़ी चुनौती भी है. कृषि से आय सीमित होती है और मौसम पर अत्यधिक निर्भर रहती है. यदि कृषि के साथ खाद्य प्रसंस्करण, एग्री-बिजनेस और उद्योग नहीं जुड़ते तो किसानों की आय और राज्य का राजस्व दोनों सीमित रह जाते हैं.

बिहार की अर्थव्यवस्था ताकत और कमजोरी? : बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि है. राज्य की GDP में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है, जो देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में काफी अधिक है. राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है. रोजगार के लिहाज से भी कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है और लगभग आधे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है.

इसका अर्थ केवल कम आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी है. इसी कारण राज्य सरकार का बजट आज भी बड़ी मात्रा में सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं पर खर्च होता है. देश की जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी अब भी सीमित : हालांकि बिहार की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है. देश की कुल GDP में बिहार का योगदान लगभग 2.9 प्रतिशत के आसपास माना जाता है.

गरीबी अब भी सबसे बड़ी चुनौती : आर्थिक विकास के बावजूद बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज भी गरीबी है. नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index) के अनुसार बिहार में देश की सबसे अधिक गरीब आबादी रहती है. आंकड़ों के मुताबिक राज्य की करीब 33.70 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आती है.

मानव विकास सूचकांक में सुधार फिर भी पीछे बिहार : बिहार के लिए एक सकारात्मक संकेत मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार भी है. वर्ष 2016 से 2023 के बीच राज्य का HDI 0.485 से बढ़कर 0.614 हो गया. यानी लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत वृद्धि लगभग 23 प्रतिशत रही. यह सुधार शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में हुई प्रगति को दर्शाता है. लेकिन दूसरी तस्वीर यह है कि सुधार की तेज गति के बावजूद बिहार अभी भी कई राष्ट्रीय सूचकांकों में सबसे निचले राज्यों में शामिल है.

स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कई गुना बढ़ा : राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 के बाद से शिक्षा पर सरकारी खर्च में करीब 13.02 गुना वृद्धि हुई है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करीब 14.8 गुना बढ़ा है. शिक्षा के क्षेत्र में नए विद्यालय, शिक्षक नियुक्तियां, छात्रवृत्ति और आधारभूत सुविधाओं पर भी खर्च बढ़ा है. इसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की कमी और सरकारी संस्थानों की कार्यक्षमता जैसे सवाल आज भी बने हुए हैं.

सरकार का दावा है कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश का असर इन आंकड़ों में दिखाई देता है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल वृद्धि दर देखने के बजाय यह भी समझना होगा कि बिहार किस स्तर से आगे बढ़ा है और राष्ट्रीय औसत की तुलना में आज उसकी स्थिति क्या है.

इसी तरह प्रति व्यक्ति विकास व्यय भी लगातार बढ़ा है. वर्ष 2005-06 में यह 1,463 रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 13,279 रुपये तक पहुंच गया. इसका अर्थ है कि राज्य सरकार पहले की तुलना में प्रत्येक नागरिक पर कहीं अधिक राशि खर्च कर रही है.

दो दशक में बदली बिहार की तस्वीर : बिहार ने पिछले दो दशकों में आर्थिक और सामाजिक विकास के कई सूचकांकों पर उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004-05 में जहां केवल 5,780 रुपये थी, वहीं वर्ष 2024-25 में बढ़कर 76,490 रुपये तक पहुंच गई. यानी लगभग 13 गुना वृद्धि दर्ज हुई.

राज्य के वित्तीय संसाधन कितने? : सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना है. दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य को बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी. यही वजह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था, बजट, राजस्व और कर्ज को समझना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है.

बिहार की आय-व्यय का लेखा-जोखा : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद राज्य की नई एनडीए सरकार ने कई बड़े लोककल्याणकारी फैसलों और चुनावी वादों की घोषणा की है. मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भारी बढ़ोतरी, एक करोड़ रोजगार और नौकरियों का वादा, गरीब परिवारों के लिए नई योजनाएं तथा बुनियादी ढांचे पर बड़े निवेश जैसे फैसलों ने सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इन सबके लिए पैसा आएगा कहां से?

पटना : बिहार सरकार वादों के पहाड़, कथित खाली खजाना और बढ़ते बोझ के तले दब चुकी है, यह आरोप अक्सर विपक्ष सरकार पर लगाता रहा है. लेकिन क्या वाकई में बिहार का बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल है या इसमें भी कोई आंकड़ों का झोल है. इसे जानने के लिए बिहार के पूरे बहीखाता को सटीकता से टटोलना होगा. इस अंश में चरणबद्ध तरीके से आसान भाषा में समझाएंगे कि असलियत क्या है और आरोपों में कितना दम है?

शिक्षा को सबसे ज्यादा पैसा : बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 68,216.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह पूरे बजट का सबसे बड़ा विभागीय आवंटन है. इस राशि से सरकारी स्कूल, शिक्षक, विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति, भवन निर्माण, तकनीकी शिक्षा और अन्य शैक्षणिक योजनाएं संचालित की जाएंगी.

ग्रामीण विकास पर बड़ा खर्च : राज्य की बड़ी आबादी गांवों में रहती है. इसी वजह से ग्रामीण विकास विभाग को 23,701.18 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस राशि से ग्रामीण सड़कें, पंचायत विकास, रोजगार योजनाएं, आवास, पेयजल और गांवों की आधारभूत सुविधाओं पर खर्च होगा.

स्वास्थ्य को भी बड़ी प्राथमिकता : सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस राशि से जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाइयां, डॉक्टरों की नियुक्ति, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन होगा.

कानून-व्यवस्था पर भी बड़ा निवेश : बिहार सरकार ने गृह विभाग के लिए 20,132.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें पुलिस, जेल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक उपकरण, नई भर्ती और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं.

बिजली व्यवस्था पर हजारों करोड़ का खर्च : राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिए 18,737.06 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. इस राशि का उपयोग बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नई लाइनें, सब-स्टेशन और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में किया जाएगा. यदि सरकार मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को लागू करती है तो भविष्य में इस मद पर खर्च और बढ़ सकता है.

ग्रामीण सड़कों पर भी बड़ा निवेश : ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 18,716.97 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसका उद्देश्य गांवों को बेहतर सड़क संपर्क देना और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है.

समाज कल्याण योजनाओं पर भी हजारों करोड़ : सरकार ने विभिन्न वेलफेयर स्कीम के लिए 13,202.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस राशि से सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित होंगी.

बजट का बड़ा हिस्सा तय खर्च में होता है खत्म : बजट का बड़ा हिस्सा विकास से पहले तय खर्च में चला जाता है. किसी भी राज्य सरकार का पूरा बजट नई योजनाओं पर खर्च नहीं होता. बजट का बड़ा हिस्सा पहले से तय मदों में चला जाता है. इनमें प्रमुख हैं- सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, पुराने कर्ज का ब्याज, चल रही योजनाओं का खर्च, प्रशासनिक व्यय.

ईटीवी भारत GFX. (ईटीवी भारत GFX.)

कर्ज लेना सरकारों की मजबूरी : यानी नई घोषणाओं के लिए सरकार के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध राशि बजट के कुल आकार से काफी कम होती है. इसी कारण जब सरकार नई योजनाओं या चुनावी वादों की घोषणा करती है तो उसे या तो अतिरिक्त राजस्व जुटाना पड़ता है या फिर कर्ज लेना पड़ता है.

चुनावी वादे सरकार के लिए बड़ी वित्तीय चुनौती : यही कारण है कि चुनावी वादे सरकारों के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं. जैसे- मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, रोजगार और अन्य चुनावी वादों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

यदि इन योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाता है तो सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी. इसी वजह से हाल के महीनों में टैक्स बढ़ाने, नए राजस्व स्रोत खोजने और कर्ज लेने जैसे कदमों पर सरकार का जोर बढ़ा है.

विकास और लोककल्याण के बीच पैसा जुटाने की चुनौती : बिहार सरकार ने चुनाव के बाद कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं की हैं. इनमें तय यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, गरीब परिवारों के लिए नई योजनाएं और एक करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे बड़े वादे शामिल हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना और लोगों की आय में सुधार करना है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से- राजस्व बढ़ाकर, केंद्र से विशेष सहायता लेकर या फिर कर्ज लेकर?

बिहार पर कर्ज लगातार क्यों बढ़ रहा है? : किसी भी राज्य की आय और खर्च में बड़ा अंतर होने पर सरकार को बाजार या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना पड़ता है. यदि कर्ज का उपयोग सड़क, पुल, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी परिसंपत्तियां बनाने में हो तो इसे विकास के लिए आवश्यक निवेश माना जाता है.

बिहार भी इसी रास्ते पर चल रहा है. राज्य में बुनियादी ढांचे का विस्तार, कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ता दायरा और सीमित आंतरिक राजस्व सरकार को लगातार उधार लेने के लिए मजबूर कर रहा है. पिछले एक दशक की बात करें तो बिहार में दोगुने से भी ज्यादा कर्ज हो गया है.

ईटीवी भारत GFX. (ईटीवी भारत GFX.)

हर बिहारी पर कितना कर्ज? : वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार बिहार पर कुल कर्ज लगभग 3.74 लाख करोड़ रुपये था. यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 39 प्रतिशत बताया गया है. आसान भाषा में समझें तो यदि बिहार की अर्थव्यवस्था 100 रुपये की है तो उस पर लगभग 39 रुपये का कर्ज है.

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की आबादी को आधार मानें तो प्रत्येक बिहारी पर लगभग 27 हजार रुपये का कर्ज बैठता है. इसी आंकड़े का हवाला देते हुए विपक्ष, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, समय-समय पर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं.

हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केवल प्रति व्यक्ति कर्ज देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. यह भी देखना होता है कि उस कर्ज का उपयोग किन परियोजनाओं में हुआ और उससे भविष्य में कितनी आर्थिक गतिविधियां पैदा होंगी.

सरकार कर्ज लेती कहां से है? : बिहार सरकार केवल एक ही स्रोत से कर्ज नहीं लेती. राज्य विभिन्न संस्थाओं और वित्तीय एजेंसियों से परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करता है. इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से उधारी, विश्व बैंक, HUDCO, जायका एवं अन्य वित्तीय संस्थान प्रमुख हैं. इन संस्थाओं से सड़क, सिंचाई, शहरी विकास, आवास, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं के लिए ऋण लिया जाता है.

इस साल भी सरकार लेगी रिकॉर्ड कर्ज : वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने 72,901 करोड़ रुपये तक नया कर्ज लेने का प्रावधान किया है. तुलना करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह प्रावधान 55,737 करोड़ रुपये था. यानी एक वर्ष में ही प्रस्तावित उधारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने ग्रीन टाउनशिप परियोजनाओं के लिए HUDCO के साथ एक लाख करोड़ रुपये तक के वित्तपोषण का समझौता किया है. सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की उधारी की योजना बनाई गई है.

कर्ज बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा : कर्ज लेने का अर्थ केवल मूलधन चुकाना नहीं होता, बल्कि उस पर हर साल ब्याज भी देना पड़ता है. यही वजह है कि बिहार सरकार के बजट में ब्याज भुगतान लगातार बढ़ रहा है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जाने लगे तो नई विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित होने लगते हैं.

चुनावी वादों पर कितना खर्च आ सकता है? : सरकार ने जिन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है, उन पर अनुमानित खर्च भी काफी बड़ा है. अर्थशास्त्री प्रोफेसर विद्यार्थी विकास के अनुसार चुनावी वादों को लागू करने के लिए सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से लेकर 127000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है.

अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

'केवल कर्ज से नहीं चलेगा काम' : अर्थशास्त्री प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का मानना है कि बिहार जैसे राज्य के लिए केवल उधार लेकर लंबे समय तक लोककल्याणकारी योजनाएं चलाना आसान नहीं होगा. उनका कहना है कि राज्य को केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग करनी चाहिए.

''नीति आयोग की रिपोर्टों में बिहार अब भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है, इसलिए विशेष सहायता का आधार मौजूद है. वे यह भी कहते हैं कि यदि केंद्र सरकार विकास योजनाओं के लिए बड़ी राशि विशेष पैकेज के रूप में उपलब्ध कराए तो राज्य पर कर्ज का बोझ कम हो सकता है और चुनावी वादों को लागू करना आसान होगा.''- प्रो. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

'उत्पादक निवेश बढ़ाइए' : अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मानता है कि केवल कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के बजाय उद्योग, कृषि आधारित प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और निजी निवेश पर अधिक ध्यान देना होगा. यदि निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा और अंततः सरकार का टैक्स संग्रह भी बढ़ेगा. इससे राज्य की वित्तीय स्थिति लंबे समय में मजबूत हो सकती है.

बड़ा सवाल-राजस्व कैसे बढ़े? : किसी भी सरकार के लिए योजनाओं की घोषणा करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए स्थायी वित्तीय संसाधन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. बिहार में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है. एक ओर सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी वादों का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर राज्य की अपनी आय सीमित है. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता अब राजस्व बढ़ाने की है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने कर संग्रह बढ़ाने, नए राजस्व स्रोत विकसित करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ऋण लेने की रणनीति अपनाई है.

खजाना भरने के लिए सरकार ने बढ़ाए कई टैक्स : राज्य सरकार ने हाल के महीनों में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका उद्देश्य सरकारी आय बढ़ाना है. इनमें प्रमुख रूप से- शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स में लगभग 14 प्रतिशत वृद्धि. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर कर वसूली की व्यवस्था को मजबूत करने की पहल. राज्य राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से टोल टैक्स लगाने का निर्णय. परिवहन क्षेत्र से जुड़े कुछ शुल्क और करों में बदलाव. स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए नए वित्तीय प्रावधान. वित्त मंत्री विजेन्द्र यादव का तर्क है कि यदि राज्यों को विकास कार्य तेज करने हैं तो अपने संसाधन भी बढ़ाने होंगे. केवल केंद्र सरकार पर निर्भर रहकर दीर्घकालीन विकास संभव नहीं है.

'जिनकी क्षमता है, वही अधिक टैक्स दें' : उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों पर अनावश्यक बोझ डालना नहीं है. उनका तर्क है कि जिन लोगों के पास अधिक संसाधन हैं, संपत्ति है या वाहन हैं, वे यदि अधिक कर देंगे तो उसी राशि से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी.

''सरकार का टैक्स लगाने पर जोर नहीं है. इतना काम हो चुका है कि लोग गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं. जब लोग कुछ टैक्स देंगे तो गांवों का विकास होगा.''- विजेन्द्र यादव, वित्त मंत्री, बिहार सरकार

वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजेन्द्र यादव (ETV Bharat)

क्या सिर्फ टैक्स बढ़ाने से भर जाएगा खजाना? : प्रो. विद्यार्थी आशीष का मानना है कि टैक्स बढ़ाना राजस्व बढ़ाने का एक तरीका जरूर है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता. यदि उद्योग नहीं बढ़ेंगे, निवेश नहीं आएगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और लोगों की आय नहीं बढ़ेगी तो कर संग्रह की सीमा भी तय रहेगी. इसलिए केवल नए टैक्स लगाकर बिहार की वित्तीय जरूरतें पूरी करना आसान नहीं होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कर आधार बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि ज्यादा आर्थिक गतिविधियां हों और बिना अत्यधिक कर बोझ के राजस्व बढ़ सके.

राजकोषीय घाटा क्या होता है? : राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) का अर्थ है कि सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच कितना अंतर है, जिसे पूरा करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है. यदि किसी वर्ष सरकार की आय कम और खर्च अधिक होता है तो उस अंतर को उधार लेकर पूरा किया जाता है. यही राजकोषीय घाटा कहलाता है. इसी वजह से वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए FRBM यानी 'फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट Act के तहत राज्यों के लिए एक सीमा तय की गई है.

बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान? : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 39,111.80 करोड़ रुपये रखा है. यह राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.99 प्रतिशत है. यानी सरकार का दावा है कि उसका राजकोषीय घाटा FRBM Act द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहेगा. यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो वित्तीय अनुशासन के लिहाज से बिहार निर्धारित सीमा के अंदर रहेगा.

'विशेषज्ञ क्यों जता रहे हैं चिंता?' : अर्थशास्त्री प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का मानना है कि यदि सरकार ने चुनावी वादों को बड़े पैमाने पर लागू किया और उसके अनुरूप पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व नहीं जुटा सकी, तो वास्तविक राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है.

''यह घाटा 4 से 5 प्रतिशत तक पहुंचने का जोखिम पैदा कर सकता है. ऐसी स्थिति में राज्य को अधिक उधारी लेनी पड़ सकती है, जिससे भविष्य में ब्याज भुगतान का बोझ और बढ़ेगा.''- प्रोफेसर विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

डॉ विद्यार्थी विकास (ETV Bharat)

चौराहे पर बिहार की अर्थव्यवस्था : बिहार की अर्थव्यवस्था एक दिलचस्प दौर से गुजर रही है. एक तरफ राज्य ने पिछले दो दशकों में प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और मानव विकास सूचकांक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. दूसरी तरफ गरीबी, पलायन, कम औद्योगीकरण, सीमित राजस्व और केंद्र पर वित्तीय निर्भरता जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं.

बिहार सरकार की परीक्षा : नई सरकार के चुनावी वादे सामाजिक सुरक्षा और लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय व्यवस्था करना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी. आने वाले वर्षों में बिहार की आर्थिक दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपनी आय कितनी बढ़ा पाती है, निजी निवेश कितना आकर्षित करती है, उद्योग और रोजगार कितना बढ़ाती है, कर्ज और राजकोषीय घाटे को किस स्तर तक नियंत्रित रखती है और केंद्र सरकार से कितना अतिरिक्त सहयोग प्राप्त कर पाती है.

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