बिहार में छाया 'कॉकरोच पंडाल', दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं के लिए बना 'सेल्फी पॉइंट'
कटिहार के विनोदपुर में 'कॉकरोच' से प्रेरित दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण बना है, जिसे पांच लाख रुपये में तैयार किया गया. रिपोर्ट- मनीष कुमार
Published : October 17, 2026 at 8:48 AM IST
कटिहार : देश की राजनीति में इन दिनों कॉकरोच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस अजीबोगरीब ट्रेंड के बीच बिहार में नवरात्र में बने दुर्गा पूजा पंडाल ने भी सबका ध्यान खींचा है. कटिहार में कॉकरोच को देखकर लोग डरने या उसे भगाने के बजाय उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने पहुंच रहे हैं. वजह है विनोदपुर में तैयार किया गया अनोखा कॉकरोच थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल, जहां मकड़ी के जाल जैसी कलाकृतियों और विशाल कॉकरोच की आकृतियों के बीच मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है.
कॉकरोच बना पंडाल की सजावट का मुख्य आकर्षण
पंडाल में कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि पंडाल की सजावट का मुख्य आकर्षण बन गया है. देश में कॉकरोच को लेकर चल रही चर्चाओं और ट्रेंड के बीच पूजा समिति ने भी इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया. हालांकि, समिति का कहना है कि इस थीम का किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से कोई संबंध नहीं है. इसका मकसद केवल लोगों को आकर्षित करना, बच्चों का मनोरंजन करना और दुर्गा पूजा को यादगार बनाना है.
''समिति की ओर से वर्ष 1935 से लगातार मां दुर्गा की पूजा का आयोजन किया जा रहा है. इस बार की कॉकरोच थीम का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा को समर्थन देना अथवा उसका विरोध करना नहीं है. देश में कॉकरोच को लेकर भले ही राजनीतिक चर्चाएं हो रही हों, लेकिन विनोदपुर पूजा समिति का इससे कोई संबंध नहीं है. समिति ने यह थीम पूरी तरह काल्पनिक और मनोरंजन के उद्देश्य से तैयार कराई है.''- नवीन कुमार गोयनका, अध्यक्ष, विनोदपुर दुर्गा पूजा समिति
मकड़ी के जाल और कॉकरोच के साथ सेल्फी का क्रेज
कटिहार के विनोदपुर में इस बार दुर्गा पूजा का नजारा आम पंडालों से बिल्कुल अलग है. यहां सजावट में मकड़ी के जाल जैसी आकृतियों के साथ थर्मोकोल से तैयार किए गए कॉकरोच को शामिल किया गया है. पूरी थीम को इस तरह आकार दिया गया है कि पंडाल में प्रवेश करते ही लोगों को कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिले.
बच्चों से युवाओं तक को लुभाने की तैयारी
आजकल त्योहारों में पूजा-अर्चना के साथ सेल्फी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का चलन भी बढ़ा है. पूजा समिति ने इसी रुचि को ध्यान में रखते हुए ऐसी सजावट तैयार कराई है, जो बच्चों से लेकर युवाओं और परिवारों तक को आकर्षित कर सके. उम्मीद है कि कॉकरोच की अनोखी आकृतियां लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनेंगी और पंडाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चर्चा बटोरेंगी.
1935 से जारी है मां दुर्गा की पूजा की परंपरा
विनोदपुर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार गोयनका के मुताबिक, यहां वर्ष 1935 से लगातार मां दुर्गा की पूजा की जा रही है. पहले यह इलाका बंगाली टोला के नाम से जाना जाता था. उनके पूर्वजों ने जिस धार्मिक परंपरा की शुरुआत की थी, उसे समिति आज भी आगे बढ़ा रही है.
परंपरा कायम, पंडाल की सजावट में हर बार नया प्रयोग
समय के साथ पंडाल की सजावट और प्रस्तुति में बदलाव जरूर आया है, लेकिन मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा पहले की तरह कायम है. इस बार कॉकरोच थीम के जरिए समिति ने परंपरा के साथ रचनात्मकता का नया मेल पेश करने की कोशिश की है. अध्यक्ष नवीन कुमार गोयनका ने स्पष्ट किया कि देश में कॉकरोच को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं का समिति के आयोजन से कोई लेना-देना नहीं है. यह थीम पूरी तरह मनोरंजन और कल्पनाशीलता पर आधारित है.
नवद्वीप के कारीगरों ने एक महीने में तैयार किया पंडाल
पंडाल को आकार देने के लिए पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से विशेष कारीगरों को बुलाया गया था. पूजा समिति के सचिव अमर प्रताप के अनुसार, इसकी सजावट तैयार करने में करीब एक महीने का समय लगा. कारीगरों ने थर्मोकोल और दूसरी सजावटी सामग्रियों की मदद से कॉकरोच की आकृतियों और मकड़ी के जाल जैसी संरचनाओं को आकर्षक रूप दिया.
पांच लाख रुपये है पंडाल और प्रतिमा का बजट
पंडाल की सजावट और मां दुर्गा की प्रतिमा को मिलाकर पूरे आयोजन का बजट लगभग पांच लाख रुपये है. सचिव अमर प्रताप के मुताबिक, प्रतिमा का कॉन्सेप्ट स्थानीय लोगों की ओर से दिया गया था, जिसे कारीगरों ने अपनी कला के जरिए साकार किया. समिति ने सजावट में नवीनता के साथ धार्मिक परंपरा को भी प्राथमिकता दी है.
''इस पंडाल को तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लगा है. इसके निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से विशेष कारीगरों को बुलाया गया था. कारीगरों ने अपनी कलात्मकता और मेहनत से कॉकरोच थीम को पंडाल की सजावट में उतारा है. पंडाल और मां दुर्गा की प्रतिमा को मिलाकर पूरे आयोजन का बजट लगभग पांच लाख रुपये है.''- अमर प्रताप, सचिव, पूजा समिति
सेल्फी पॉइंट बना कॉकरोच वाला दुर्गा पंडाल
विनोदपुर का यह पंडाल दिखाता है कि दुर्गा पूजा में धार्मिक आस्था के साथ कला और नए प्रयोगों की भी अहम भूमिका है. जहां आमतौर पर पंडालों में मंदिरों, देवी-देवताओं या पौराणिक प्रसंगों पर आधारित सजावट देखने को मिलती है, वहीं यहां कॉकरोच को केंद्र में रखकर एक अलग कल्पना को साकार किया गया है.
कॉकरोच थीम पर बना पंडाल हो रहा बच्चों में लोकप्रिय
दिलचस्प बात यह है कि जिस कॉकरोच से लोग अक्सर दूरी बनाते हैं, वही इस बार कटिहार में लोगों को पंडाल तक खींचने का माध्यम बन सकता है. 1935 से चली आ रही पूजा परंपरा में यह नया प्रयोग कितना लोकप्रिय होता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा. फिलहाल, कॉकरोच के ट्रेंड के बीच विनोदपुर का यह पंडाल अपनी अनोखी थीम के कारण चर्चा में है.
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