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बिहार में छाया 'कॉकरोच पंडाल', दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं के लिए बना 'सेल्फी पॉइंट'

कटिहार में कॉकरोच थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल ( ETV Bharat )

कॉकरोच बना पंडाल की सजावट का मुख्य आकर्षण