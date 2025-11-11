ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार में हाई अलर्ट, ईटीवी भारत से बोले DGP- 'ATS की भी है नजरदारी'

पटना : देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम हुए कार ब्लास्ट में अबतक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद बिहार में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-01 के सामने हुए इस धमाके को देखते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने पूरे राज्य में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किया है.

'पूरा बिहार पुलिस चुस्त-दुरुस्त' : डीजीपी विनय कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि पूरा बिहार पुलिस चुस्त-दुरुस्त है. चुनाव को लेकर पूर्व से ही तैयारिंया की गई थी. दूसरे चरण वाले सभी 20 जिलों में पुलिस की जबरदस्त उपस्थिति थी. केन्द्रीय अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, गृह रक्षावाहिनी बल सभी अपनी जगह पर चले गए थे.

डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)

''प्रथम चरण वाले जिलों में सतर्कता की आवश्यक्ता थी. वहां पर भी सभी जिले के एसपी, रेंज डीआईजी से लेकर थानाध्यक्ष तक पूरी रात गश्त लगाए हैं. संवेदनशील जगहों की चेकिंग की गई है. आज भी प्रभारी अधिकारी पूरे दिन चेकिंग कर रहे हैं. बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक हर जगह चेकिंग हो रही है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

ATS की भी है नजरदारी : विनय कुमार ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की विध्वंसक गतिविधि ना हो इसको लेकर नजर रखी जा रही है. संदिग्ध लोगों पर भी विशेष नजरदारी है. पूर्व में बिहार से जो आतंकी गतिविधि में संदिग्ध रहे हैं उनपर एटीएस नजर रख रही है. एडिशनल डीजी एटीएस अपने कार्यालय में सुबह से रणनीति तैयार कर रहे हैं.

''चुनाव को देखते हुए और भी ज्यादा सतर्कता की आवश्यक्ता थी. इसीलिए जैसे ही घटना की सूचना मिली तो लिखित रूप में सभी फॉर्मेशन को सक्रिय किया गया. उनको बताया गया कि बाहर निकलिए और एक-एक पर नजर रखिए.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार