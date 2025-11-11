ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार में हाई अलर्ट, ईटीवी भारत से बोले DGP- 'ATS की भी है नजरदारी'

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बिहार डीजीपी ने कहा कि सभी मेजर एक्शन लिए जा रहे.

BIHAR DGP VINAY KUMAR
डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 4:20 PM IST

पटना : देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम हुए कार ब्लास्ट में अबतक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद बिहार में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-01 के सामने हुए इस धमाके को देखते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने पूरे राज्य में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किया है.

'पूरा बिहार पुलिस चुस्त-दुरुस्त' : डीजीपी विनय कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि पूरा बिहार पुलिस चुस्त-दुरुस्त है. चुनाव को लेकर पूर्व से ही तैयारिंया की गई थी. दूसरे चरण वाले सभी 20 जिलों में पुलिस की जबरदस्त उपस्थिति थी. केन्द्रीय अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, गृह रक्षावाहिनी बल सभी अपनी जगह पर चले गए थे.

डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)

''प्रथम चरण वाले जिलों में सतर्कता की आवश्यक्ता थी. वहां पर भी सभी जिले के एसपी, रेंज डीआईजी से लेकर थानाध्यक्ष तक पूरी रात गश्त लगाए हैं. संवेदनशील जगहों की चेकिंग की गई है. आज भी प्रभारी अधिकारी पूरे दिन चेकिंग कर रहे हैं. बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक हर जगह चेकिंग हो रही है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

ATS की भी है नजरदारी : विनय कुमार ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की विध्वंसक गतिविधि ना हो इसको लेकर नजर रखी जा रही है. संदिग्ध लोगों पर भी विशेष नजरदारी है. पूर्व में बिहार से जो आतंकी गतिविधि में संदिग्ध रहे हैं उनपर एटीएस नजर रख रही है. एडिशनल डीजी एटीएस अपने कार्यालय में सुबह से रणनीति तैयार कर रहे हैं.

''चुनाव को देखते हुए और भी ज्यादा सतर्कता की आवश्यक्ता थी. इसीलिए जैसे ही घटना की सूचना मिली तो लिखित रूप में सभी फॉर्मेशन को सक्रिय किया गया. उनको बताया गया कि बाहर निकलिए और एक-एक पर नजर रखिए.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

'लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी' : बिहार डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने का आदेश दिया गया है.

प्रमुख स्थानों पर चौकसी : राज्य के प्रमुख संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है. इनमें गया का महाबोधि मंदिर, पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी पाइपलाइन, एनटीपीसी (बाढ़), गुरु गोविंद साहब गुरुद्वारा, इण्डियन ऑयल टर्मिनल सिपारा और राज्य के तीनों एयरपोर्ट पटना, गया और दरभंगा शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने और गश्त को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों, धार्मिक आयोजनों और धर्म विशेष से जुड़े कार्यक्रमों पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. इसी तरह, सभी जिलों में मॉल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस निगरानी, चेकिंग और निगरानी बढ़ाई जाए.

''मैं खुद कल रात सड़कों पर गश्त लगाया. कई संवेदनशील स्थलों पर जाकर जायजा लिया. पटना मेट्रो स्टेशन, मरीन ड्राइव, दानापुर समेत कई स्थानों पर जाकर निरीक्षण किया. बिहार की सभी सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

