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'बिहार में पुलिस वाले चंदन-टीका लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकते, महिला पुलिस के भी संवरने पर रोक'- DGP का आदेश

पटना : बिहार पुलिस मुख्यालय ने हालिया दिनों में विभागीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाए हैं. वर्दी में सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 50 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सेवा नियमों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

DGP ने जारी किया निर्देश : पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों में वर्दी से जुड़े नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया गया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने सभी जिलों और इकाइयों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी निर्धारित ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करें.

डीजीपी विनय कुमार का बयान (ETV Bharat)

'चंदन-टीका लगाकर ड्यूटी नहीं' : निर्देशों के अनुसार, अब किसी भी पुलिसकर्मी को वर्दी में चंदन टीका या अन्य धार्मिक प्रतीक लगाकर ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी. यह कदम पुलिस बल की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. साथ ही, महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान अत्यधिक सज-धज कर आने से परहेज करने को कहा गया है, ताकि पेशेवर आचरण बना रहे.

टोपी-बेल्ट पहनना अनिवार्य : वर्दी के साथ टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना टोपी के ड्यूटी करने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा बेल्ट पहनना भी अनिवार्य किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वर्दी के प्रत्येक घटक का सही तरीके से उपयोग करना सेवा नियमों का हिस्सा है.