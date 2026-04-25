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देवघर के बैद्यनाथ धाम में बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने की पूजा, कहा- शराबबंदी रहेगी जारी, बंगाल में बनेगी एनडीए सरकार

देवघर: बाबा मंदिर में शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी का आगमन हुआ. डिप्टी सीएम विजय चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की. प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ पूजा कराया गया. सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने के बाद विजय चौधरी और उनके पूरे परिवार को तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ मंदिर में संकल्प कराया. पुरोहितों से संकल्प करवाने के बाद डिप्टी सीएम विजय चौधरी गर्भ गृह में जाकर भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया.

भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिला पद: विजय चौधरी

मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने बताया कि देवघर के बाबा मंदिर में वह कई बार आ चुके हैं. लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद यह पहला आगमन है. उन्होंने कहा कि यह पद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही मिला है और आने वाले समय में जो भी पद मिलेगी या जो भी स्थिति होगी, वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही होगी.

जानकारी देते बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ईटीव भारत)

विजय चौधरी ने बताया कि बिहार का डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार के विकास के लिए लंबी लकीर खींचनी है. भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के बाद विकास की लकीर खींचना और भी आसान हो जाएगा. बिहार में शराबबंदी को समाप्त करने की हो रही चर्चा के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विश्वास मत प्राप्त करने के दौरान ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जिस लकीर को खींची है, वह लकीर और भी लंबी होगी.

शराबबंदी जारी रहेगी: डिप्टी सीएम विजय चौधरी