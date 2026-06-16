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Explainer: बिहार का कर्ज 4.47 लाख करोड़ के पार! क्या 'मुफ्त की सौगात' बड़ी वजह है?

साल दर साल बढ़ता बिहार पर कर्ज: बिहार सरकार बाजार से 64141 करोड़ रुपये ऋण लेगी. यह ऋण रिजर्व बैंक के जरिए बिहार सरकार को मिलेगी फिलहाल 12000 करोड़ आरबीआई से लेने की तैयारी हो रही है. शेष जो राशि बिहार सरकार लेगी, वह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सिडबी और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं से केंद्र के दिशा निर्देश के तहत बिहार के विकास योजनाओं के नाम पर ली जाएगी.

सम्राट चौधरी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 347589 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें से 61939.48 करोड़ रुपये ऋण लेने का प्रावधान किया गया था लेकिन अब सरकार ने 72901.31 करोड़ वित्तीय वर्ष में ऋण लेने का फैसला लिया है, जिससे चुनावी घोषणा और विकास की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सके.

कैबिनेट में ऋण लेने की स्वीकृति: वैसे तो सरकार ने भी हाल ही में 72901 करोड़ रुपये कैबिनेट में ऋण लेने की स्वीकृति दी है. ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने की तैयारी कर रहा है.

इस साल 13000 करोड़ से अधिक की राशि जरूरत पड़ेगी, वहीं 125 यूनिट फ्री बिजली देने के कारण सरकार को 23000 करोड़ की राशि इस साल खर्च करना पड़ेगा. सरकार का ध्यान औद्योगिक निवेश पर है और उस पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है तो उसके लिए भी सरकार को बड़ी राशि का इंतजाम करना होगा.

महिला रोजगार के लिए चाहिए पैसे: आने वाले समय में तीसरी, चौथी और पांचवी किस्त भी सरकार को देना है और उसके लिए भी सरकार को बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी. इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹400 से बढ़कर ₹1100 करने के कारण हर महीने सरकार को 1100 करोड़ की राशि की जरूरत पड़ रही है.

'मुफ्त की सौगात' ने बढ़ाई चिंता: विधानसभा चुनाव से पहले बांटी गई मुफ्त की रेवड़ियां अब गले की फांस बनती जा रही है. 15000 करोड़ से अधिक की राशि तो सिर्फ महिलाओं को 10000 देने में ही खर्च हो गया. अब यह राशि बढ़कर 20000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है. वहीं महिला रोजगार के लिए 20000 की दूसरी किस्त भी दी जाने वाली है. उस पर भी 10000 करोड़ से अधिक की राशि की सरकार को तत्काल जरूरत है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बड़े पैमाने पर ' रेवड़ियां ' बांटी, जिसका असर राज्य की वित्तीय हालत पर पड़ने लगा है. बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऋण लेने की तैयारी है. जानकार कहते हैं कि बड़ी राशि ऋण के इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है. बढ़ते कर्ज के कारण राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा और इससे चुनौतियां कम होने की बजाय बढ़ती जाएंगी.

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बढ़ते ऋण के कारण कर्ज का बोझ भी बिहार पर बढ़ रहा है. सम्राट चौधरी की सरकार ने 72901 करोड़ से अधिक का ऋण लेने का जो फैसला लिया है, इस फैसले से बिहार पर देनदारी का और बोझ बढ़ेगा. पिछले 15 सालों में बिहार पर 7 गुणा से अधिक ऋण का बोझ हो गया है. 2025 -26 में 55737 करोड़ के करीब बिहार सरकार ने कर्ज लिया था. इस साल उससे 17000 करोड़ अधिक कर्ज लेगी.

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बिहार पर कुल देनदारियां साढ़े चार लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है. इसका असर सीधा देनदारी की चुकाने पर होगा. हर साल बिहार को हजारों करोड़ों की राशि ऋण के ब्याज में चुकाना पड़ रहा है. ऋण बढ़ेगा तो जाहिर है, उसका ब्याज भी बढ़ता जाएगा.

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क्या कहते हैं जानकार?: अर्थशास्त्री और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के व्याख्याता प्रो. विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है. बिहार पर पहले से 347000 करोड़ से अधिक का कर्ज है और अब सरकार ने 72000 करोड़ से अधिक की राशि कर्ज लेने का फैसला लिया है. इस तरह कर्ज की यह राशि यह साढ़े 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगी. यानी की 5 लाख करोड़ के आसपास कर्ज बिहार का होने वाला है.

कर्ज के कारण अधिक ब्याज अदायगी: वे कहते हैं कि इसके कारण बिहार का फिजिकल डिफिसिट 4.5% से अधिक होने की संभावना है, जबकि यह 3% के आसपास ही रहना चाहिए. प्रो विद्यार्थी विकास के अनुसार कर्ज बढ़ेगा तो सरकार को इंटरेस्ट की अदायगी में भी बड़ी राशि खर्च करना पड़ेगा. अभी बिहार सरकार को 25000 करोड़ से अधिक की राशि ऋण चुकाने में देना पड़ रहा है. अब कर्ज बढ़ रहा है तो ऋण चुकाने की राशि भी बढ़ेगी.

योजना का शुभारंभ करते सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी फेसबुक हैंडल)

खराब हालात के लिए फ्रीबीज जिम्मेदार?: प्रो विद्यार्थी विकास का कहना है कि जब प्लान बजट के लिए राशि कम हो और रिवेन्यू जेनरेशन भी संतोषजनक नहीं हो रहा हो तो सरकार के लिए चुनौती बढ़ना तय है. वित्तीय स्थिति पटरी पर तभी आएगी, जब केंद्र से बड़ी मदद मिले. फ्रीबीज के कारण स्थिति और गंभीर है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के कारण जो टैक्स आना चाहिए, वह भी बंद है.

"राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के आसपास रहना चाहिए लेकिन जिस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है, यह 4.5% प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है. ऐसे में सरकार के लिए आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां मुश्किल बढ़ाने वाली है क्योंकि सरकार का राजस्व उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है. सरकार को नौकरी रोजगार के लिए भी बड़े फैसले लेने हैं और उससे सरकार पर बोझ और बढ़ने वाला है." - प्रो. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

इन फैसलों ने भी डाला वित्तीय बोझ: विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियों के साथ कर्मचारियों के मानदेय में भी काफी बढ़ोतरी की थी. लाखों शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाया गया था और इन सब का असर सरकार के खजाने पर पड़ा है. बिहार पर जो कर्ज है, उसके इंटरेस्ट में सरकार हर साल 25000 करोड़ से अधिक की राशि चुका रही है लेकिन जिस प्रकार से कर्ज बढ़ता जा रहा है, यह राशि जल्द ही 30000 करोड़ से अधिक हो जाएगी.

नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और बिजेंद्र यादव (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं का दावा है कि सरकार का खजाना खाली है. हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके मंत्रियों का कहना है कि खजाना खाली नहीं है. डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हर साल सरकार ऋण लेती है. विश्व बैंक और आरबीआई जैसे बैंक इसी के लिए बने हुए हैं. केंद्र सरकार ने जो सीमा तय कर रखी है, बिहार सरकार उस सीमा के तहत ही ऋण लेती है. इसमें कुछ भी नया नहीं है.

वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि खजाना खाली इसलिए होता है, क्योंकि बिहार में विकास का काम हो रहा है. वे कहते हैं, 'हम लोग ने पहले भी विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी और आगे भी जरूरत के अनुसार विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं से ऋण लेंगे.'

किन योजनाओं के लिए ऋण की जरूरत?: पटना में मेट्रो का निर्माण हो रहा है, उसके लिए जापान की जायका (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी- जेआईसीए) से 5500 करोड़ ऋण लेने जा रही है. अभी हाल ही में जेआईसीए की टीम ने बिहार का दौरा भी किया है. मेट्रो निर्माण का कार्य भी देखा है. पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और अन्य शहरों में भी मेट्रो का निर्माण करना है. आने वाले समय में उसके लिए भी सरकारी ऋण लेगी.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी फेसबुक हैंडल)

बिहार में सरकार ने चार घंटे में सुदूर इलाकों से पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा है, उस पर काम आगे तेजी से करना है. बड़े पुल और कई अन्य प्रोजेक्ट पर काम किया जाना है. एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण होना है. रोड विकास निगम 15000 करोड़ और पुल निर्माण निगम इसके लिए 6000 करोड़ रुपये कर्ज लेने वाली है. अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम के लिए 4750 करोड़ और आजीविका योजना के लिए भी सरकार 1937 करोड़ ऋण लेने की तैयारी कर रही है.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इस योजना के कारण एनडीए को विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है. अब 2 लाख तक की राशि रोजगार के लिए और देना है. फिलहाल दूसरी किस्त की राशि ₹20000 लाखों महिलाओं को देने की तैयारी हो रही है और उसके लिए भी बड़ी राशि की जरूरत पड़ने वाली है. सरकार इसके लिए ऋण लेने की तैयारी कर रही है.

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