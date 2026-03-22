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Bihar Diwas: ताना से सम्मान तक, जब 'बिहारी' पहचान बनी गर्व और बदलाव की कहानी

पटना: बिहार एक राज्य नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और ज्ञान की वह पवित्र धरती है, जहां मां जानकी की करुणा बसी है, भगवान राम की जीवनगाथा से जुड़ी सीता की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं. यही वह भूमि है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया और भगवान महावीर ने अहिंसा और सत्य का संदेश दिया. इसी मिट्टी ने आचार्य चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार और महर्षि वाल्मीकि जैसे मनीषियों को जन्म दिया, जिनकी सोच और लेखनी ने पूरे विश्व को दिशा दी.

कभी ताना..आज सम्मान: 22 मार्च को बिहार 114 साल का हो गया. 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ. आज इस गौरवशाली यात्रा के 114 साल पूरे हो चुके हैं. हालांकि इन वर्षों में एक दौर ऐसा भी आया जब ‘बिहारी’ शब्द को ताने और अपमान के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इसी बिहार की धरती से निकले कुछ ऐसे लोगों ने अपने पुरुषार्थ, मेहनत और काबिलियत से इस ताने को सम्मान में बदल दिया. कई ऐसे हस्ती हैं, जो आज बिहार को अलग पहचान दिलायी.

बिहार के हस्तियों से बातचीत (ETV Bharat)

मुकेश हिसारिया: बिहार में ‘ब्लड मैन’ के नाम से मशहूर समाजसेवी मुकेश हिसारिया काम के सिलसिले में उन्हें गोरखपुर, दिल्ली और नैनीताल जैसे शहरों में रहने का मौका मिला, जहां कई बार लोगों ने ‘बिहारी’ कहकर चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपमान नहीं माना. अपने आचरण और व्यवहार से ऐसा उदाहरण पेश किया कि जो लोग कभी ताने देते थे, वही बाद में सम्मान से ‘बिहारी जी’ कहते हैं.

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का भगवान: मुकेश हिसारिया थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे बच्चों के लिए निशुल्क ब्लड की व्यवस्था कराते हैं. उनका मानना है कि बिहार की सबसे बड़ी ताकत यहां का अपनापन और सामाजिक जुड़ाव है. जहां ‘मैं’ नहीं बल्कि ‘हम’ की भावना के साथ लोग सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ निभाते हैं. 1981 से लगातार रक्तदान कर रहे हैं और अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं, जिसे लेकर उन्हें बिहारी होने का अभिमान है.

"हां, मुझे बिहारी होने पर गर्व है. जिस मिट्टी पर जन्म होता है और जहां का समाज हर कदम पर साथ देता है, उस मिट्टी से प्रेम स्वाभाविक है. बिहार ने जितना दिया है, उसका एक प्रतिशत लौटा नहीं पाए हैं, इसलिए कोशिश रहती है कि समाज को कुछ वापस कर सकें." -मुकेश हिसारिया, ब्लड मैन

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जगजीवन सिंह: देश में अगरबत्ती उद्योग के अग्रणी कंपनियों में एक बादशाह अगरबत्ती के संस्थापक जगजीवन सिंह ने बताया कि देशभर में अगरबत्ती की सप्लाई होती है, लेकिन उनका उद्योग बिहार में ही है. शुरुआती दिनों में कई बाहर की उद्यमियों ने कहा कि बिहार में क्यों उद्योग चला रहे हैं, दूसरे राज्यों में चले आइए, लेकिन सभी को उनका एक ही जवाब होता था. 'जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां.'

औद्योगिक क्रांति लाएगा बिहार: आज उन्हें खुशी है कि अगरबत्ती उद्योग में वह बिहार का नाम बढ़ा रहे हैं. बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार से जोड़ कर रखे हैं. जिस प्रकार बिहार में बीते वर्षों में सड़कों का जाल बढ़ा, इससे उद्योग के माहौल बेहतर हुए और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ. उन्हें पूरा विश्वास है कि अब बिहार में विभिन्न जगह एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो बिहार में अब औद्योगिक क्रांति आएगी.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"बिहार जन्मभूमि है, बिहार कर्मभूमि है और बिहार से प्यार है. बिहार में नीतीश कुमार के शासन संभालने के बाद बिहार की छवि बाहर में काफी अच्छी हुई है. पहले लोग मिलते थे और पूछते थे कहां से हैं तो वह जब बिहार से होने की बात कहते थे तो लोग ऐसा चेहरा बनाते थे, मानो किसी से जबरदस्ती मिल लिया हो. लेकिन अब लोग सहर्ष मुलाकात करते हैं. सम्मान की नजर से भी देखते हैं." -जगजीवन सिंह, उद्योगपति

डॉ सत्यजीत सिंह: समाजसेवी और बिहार के जाने-माने चिकित्सक डॉ. सत्यजीत सिंह का कहना है कि बिहार का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है. वर्तमान भी अपार संभावनाओं से भरा हुआ है. इस गौरवशाली स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए समाज के समृद्ध और सक्षम लोगों को सामूहिक रूप से आगे आने की जरूरत है.

18 वर्षों तक लंदन में सेवा: उन्होंने कहा कि 1996 में लंदन में 18 वर्षों तक मेडिकल सेवा देने के बाद बिहार लौटने का फैसला किया. इसके पीछे की वजह थी कि पिता भी बिहार में सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे. लंदन में कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें यहीं रहकर जीवन बिताना है. वह यही सोचते थे कि मेडिकल फील्ड की जो उच्च तकनीक है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह बिहार में कैसे पहुंचे.

"बिहारी होने पर इसलिए गर्व है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी उनका अपना है, वह बिहार का है. बिहार किसी राज्य से बढ़कर अपना एक अलग देश जैसा है. देश में बिहार को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन जरूर रहा है, लेकिन पिछले 15–20 वर्षों में इसमें काफी बदलाव आया है. इस नकारात्मक छवि का लगभग 70 प्रतिशत कारण मीडिया का नॉरेटिव रहा है, जबकि 30 प्रतिशत लोगों की सोच, जिसे सुधारने की जरूरत है." -डॉ सत्यजीत सिंह, चिकित्सक

400 बेड वाले बड़े अस्पताल: डॉ सत्यजीत सिंह ने कहा कि पटना लौटकर 1996 में वह दो बेड के छोटे से अस्पताल से शुरुआत किये, जो आज कई ब्रांच और 400 बेड वाले बड़े अस्पताल में बदल चुका है. अब एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं. उनकी कोशिश रही है कि मेडिकल फील्ड की हर नई तकनीक बिहार तक पहुंचे.

रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत: उन्होंने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की और किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रियाओं को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया. आज उनके संस्थान में 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है और उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि बिहार की आर्थिक प्रगति में उनका भी एक छोटा सा योगदान है.