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Bihar Diwas: ताना से सम्मान तक, जब 'बिहारी' पहचान बनी गर्व और बदलाव की कहानी

कभी बिहार को गाली की नजर से देखा जाता था, लेकिन आज बिहारी राज्य को अलग पहचान दे रहे हैं. पटना से कृष्णनंदन की रिपोर्ट.

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हम सब बिहारी हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 22, 2026 at 8:59 AM IST

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पटना: बिहार एक राज्य नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और ज्ञान की वह पवित्र धरती है, जहां मां जानकी की करुणा बसी है, भगवान राम की जीवनगाथा से जुड़ी सीता की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं. यही वह भूमि है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया और भगवान महावीर ने अहिंसा और सत्य का संदेश दिया. इसी मिट्टी ने आचार्य चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार और महर्षि वाल्मीकि जैसे मनीषियों को जन्म दिया, जिनकी सोच और लेखनी ने पूरे विश्व को दिशा दी.

कभी ताना..आज सम्मान: 22 मार्च को बिहार 114 साल का हो गया. 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ. आज इस गौरवशाली यात्रा के 114 साल पूरे हो चुके हैं. हालांकि इन वर्षों में एक दौर ऐसा भी आया जब ‘बिहारी’ शब्द को ताने और अपमान के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इसी बिहार की धरती से निकले कुछ ऐसे लोगों ने अपने पुरुषार्थ, मेहनत और काबिलियत से इस ताने को सम्मान में बदल दिया. कई ऐसे हस्ती हैं, जो आज बिहार को अलग पहचान दिलायी.

बिहार के हस्तियों से बातचीत (ETV Bharat)

मुकेश हिसारिया: बिहार में ‘ब्लड मैन’ के नाम से मशहूर समाजसेवी मुकेश हिसारिया काम के सिलसिले में उन्हें गोरखपुर, दिल्ली और नैनीताल जैसे शहरों में रहने का मौका मिला, जहां कई बार लोगों ने ‘बिहारी’ कहकर चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपमान नहीं माना. अपने आचरण और व्यवहार से ऐसा उदाहरण पेश किया कि जो लोग कभी ताने देते थे, वही बाद में सम्मान से ‘बिहारी जी’ कहते हैं.

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का भगवान: मुकेश हिसारिया थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे बच्चों के लिए निशुल्क ब्लड की व्यवस्था कराते हैं. उनका मानना है कि बिहार की सबसे बड़ी ताकत यहां का अपनापन और सामाजिक जुड़ाव है. जहां ‘मैं’ नहीं बल्कि ‘हम’ की भावना के साथ लोग सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ निभाते हैं. 1981 से लगातार रक्तदान कर रहे हैं और अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं, जिसे लेकर उन्हें बिहारी होने का अभिमान है.

"हां, मुझे बिहारी होने पर गर्व है. जिस मिट्टी पर जन्म होता है और जहां का समाज हर कदम पर साथ देता है, उस मिट्टी से प्रेम स्वाभाविक है. बिहार ने जितना दिया है, उसका एक प्रतिशत लौटा नहीं पाए हैं, इसलिए कोशिश रहती है कि समाज को कुछ वापस कर सकें." -मुकेश हिसारिया, ब्लड मैन

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जगजीवन सिंह: देश में अगरबत्ती उद्योग के अग्रणी कंपनियों में एक बादशाह अगरबत्ती के संस्थापक जगजीवन सिंह ने बताया कि देशभर में अगरबत्ती की सप्लाई होती है, लेकिन उनका उद्योग बिहार में ही है. शुरुआती दिनों में कई बाहर की उद्यमियों ने कहा कि बिहार में क्यों उद्योग चला रहे हैं, दूसरे राज्यों में चले आइए, लेकिन सभी को उनका एक ही जवाब होता था. 'जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां.'

औद्योगिक क्रांति लाएगा बिहार: आज उन्हें खुशी है कि अगरबत्ती उद्योग में वह बिहार का नाम बढ़ा रहे हैं. बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार से जोड़ कर रखे हैं. जिस प्रकार बिहार में बीते वर्षों में सड़कों का जाल बढ़ा, इससे उद्योग के माहौल बेहतर हुए और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ. उन्हें पूरा विश्वास है कि अब बिहार में विभिन्न जगह एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो बिहार में अब औद्योगिक क्रांति आएगी.

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"बिहार जन्मभूमि है, बिहार कर्मभूमि है और बिहार से प्यार है. बिहार में नीतीश कुमार के शासन संभालने के बाद बिहार की छवि बाहर में काफी अच्छी हुई है. पहले लोग मिलते थे और पूछते थे कहां से हैं तो वह जब बिहार से होने की बात कहते थे तो लोग ऐसा चेहरा बनाते थे, मानो किसी से जबरदस्ती मिल लिया हो. लेकिन अब लोग सहर्ष मुलाकात करते हैं. सम्मान की नजर से भी देखते हैं." -जगजीवन सिंह, उद्योगपति

डॉ सत्यजीत सिंह: समाजसेवी और बिहार के जाने-माने चिकित्सक डॉ. सत्यजीत सिंह का कहना है कि बिहार का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है. वर्तमान भी अपार संभावनाओं से भरा हुआ है. इस गौरवशाली स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए समाज के समृद्ध और सक्षम लोगों को सामूहिक रूप से आगे आने की जरूरत है.

18 वर्षों तक लंदन में सेवा: उन्होंने कहा कि 1996 में लंदन में 18 वर्षों तक मेडिकल सेवा देने के बाद बिहार लौटने का फैसला किया. इसके पीछे की वजह थी कि पिता भी बिहार में सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे. लंदन में कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें यहीं रहकर जीवन बिताना है. वह यही सोचते थे कि मेडिकल फील्ड की जो उच्च तकनीक है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह बिहार में कैसे पहुंचे.

"बिहारी होने पर इसलिए गर्व है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी उनका अपना है, वह बिहार का है. बिहार किसी राज्य से बढ़कर अपना एक अलग देश जैसा है. देश में बिहार को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन जरूर रहा है, लेकिन पिछले 15–20 वर्षों में इसमें काफी बदलाव आया है. इस नकारात्मक छवि का लगभग 70 प्रतिशत कारण मीडिया का नॉरेटिव रहा है, जबकि 30 प्रतिशत लोगों की सोच, जिसे सुधारने की जरूरत है." -डॉ सत्यजीत सिंह, चिकित्सक

400 बेड वाले बड़े अस्पताल: डॉ सत्यजीत सिंह ने कहा कि पटना लौटकर 1996 में वह दो बेड के छोटे से अस्पताल से शुरुआत किये, जो आज कई ब्रांच और 400 बेड वाले बड़े अस्पताल में बदल चुका है. अब एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं. उनकी कोशिश रही है कि मेडिकल फील्ड की हर नई तकनीक बिहार तक पहुंचे.

रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत: उन्होंने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की और किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रियाओं को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया. आज उनके संस्थान में 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है और उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि बिहार की आर्थिक प्रगति में उनका भी एक छोटा सा योगदान है.

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"अब बिहार की छवि तेजी से बदल रही है. पहले जहां लोग बेहतर इलाज के लिए बाहर जाते थे, वहीं अब दूसरे देशों से भी मरीज बिहार आ रहे हैं, खासकर पड़ोसी देशों से काफी मरीज आ रहे." -डॉ सत्यजीत सिंह, चिकित्सक

जॉब पैदा करने वाला बने: सत्यजीत सिंह ने बताया कि वह पिछले वर्ष मई महीने में अमेरिका में प्रवासी बिहारी के समीट में गए थे. वहां काम कर रहे बिहारी को यही प्रेरित किया कि यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वैसे क्षेत्र का चुनाव करें जो डेवलप नहीं है. डेवलप होने की पूरी संभावनाएं रखता है. बिहार वह जगह हो सकता है जहां आप निवेश कर बेहतर कर सकते हैं.

"बिहारी युवा जॉब ढूंढने वाले नहीं बने, जबकि जब पैदा करने वाले बनने की सोच और उस अनुरूप काम करें. वैसे क्षेत्र का चुनाव करें जो डेवलप नहीं है, यहां पूरी संभावना है." -डॉ सत्यजीत सिंह, चिकित्सक

विकास वैभव: सीनियर आईपीएस विकास वैभव का कहना है कि विकसित भारत की परिकल्पना, विकसित बिहार के बिना संभव नहीं है. वह कहते हैं कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि ज्ञान, शौर्य और उद्यमिता की प्राचीन भूमि रही है. जिस दौर में दुनिया ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं की कल्पना भी नहीं करती थी, उस समय बिहार विश्व शिक्षा का केंद्र था.

"नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे महान शिक्षण संस्थान थे, जहां देश-विदेश से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे. अखंड भारत के निर्माण में बिहार की केंद्रीय भूमिका रही है, वह भी ऐसे समय में जब न सड़क की बेहतर व्यवस्था थी और न ही संचार के विकसित साधन थे." -विकास वैभव, सीनियर आईपीएस

जाति और संप्रदाय से ऊपर उठना जरूरी: विकास वैभव ने कहा कि बिहार हमेशा से एक बड़ी सोच और दृष्टि की भूमि रहा है. हालांकि आज आर्थिक रूप से यह कुछ पीछे जरूर है, लेकिन इसकी क्षमता आज भी वैसी ही है, जो पूरे देश और दुनिया को दिशा दे सकती है. इसके लिए समाज को जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत हैं. उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भी जाति व्यवस्था थीं, लेकिन वैसी जातिवाद की सोच नहीं थी जैसी आज देखने को मिलती है.

विरासत से सीखने की जरूरत: उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर उस समय आज जैसी जातिवाद रहती तो मगध में नंद वंश की स्थापना नहीं होती. चाणक्य चंद्रगुप्त जैसे शिष्य नहीं खोज पाते और न ही वैशाली जैसे गणराज्य की स्थापना संभव होती. आज बिहार को अपनी विरासत से सीख लेते हुए एक नई उद्यमिता क्रांति की जरूरत है.

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"प्राचीन बिहार में ऐसे उद्यमी थे जिनकी समृद्धि और क्षमता अद्भुत थी. आज उसी भावना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है. राज्य में अधिक से अधिक स्टार्टअप्स स्थापित हों और युवाओं को नवाचार की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ताकि बिहार फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बन सके." -विकास वैभव, सीनियर आईपीएस

कभी मजाक बनाते थे दूसरे राज्य के लोग: विकास वैभव ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब पिता के ट्रांसफर होने के बाद वह नौवीं कक्षा में भोपाल गए, तो वहां ‘बिहारी’ कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था. यही अनुभव उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट बना. आगे चलकर उन्होंने आईआईटी में पढ़ाई की, विदेश में नौकरी का अवसर भी मिला, लेकिन उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना. पुलिस क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

नक्सल आतंक के खिलाफ काम: विकास वैभव NIA में एसपी रह चुके हैं. हाई प्रोफाइल आतंकवादी घटनाओं की जांच में शामिल रहे. इंडियन मुजाहिदीन केस, 2013 बोधगया बम धमाका, 2013 पटना बम धमाका, बर्दवान विस्फोट, हैदराबाद विस्फोट की जांच कर चुके हैं. वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं.

बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य: विकास वैभव ने ‘लेट्स इंस्पायर बिहार’ अभियान की शुरुआत की. कहा कि आज लाखों लोगों का अभियान बन चुका है. इस अभियान का लक्ष्य है कि 2047 तक बिहार एक विकसित राज्य बने, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सभी सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध हों. वह कहते हैं कि इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय हर बिहारी को अपना कर्तव्य निभाना होगा, तभी एक सशक्त और विकसित बिहार का निर्माण संभव है.

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