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क्या कांग्रेस के तीन विधायकों की चली जाएगी कुर्सी? समझिए पूरा नियम-कानून

"अनुशासन समिति ने विधायकों से जवाब तलब किया था, जो अब प्राप्त हो चुका है. हमने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है और आने वाले कुछ दिनों में उनकी ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा." - राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

AICC लेगी फैसला: अनुशासन समिति की ओर से नोटिस जारी होने के बाद तमाम विधायकों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अब दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद ही इन विधायकों के भविष्य का फैसला होगा. अनुशासन समिति की रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के समक्ष रखी जाएगी, जहां रिपोर्ट के अध्ययन के बाद केंद्रीय नेतृत्व कार्रवाई को लेकर प्रदेश इकाई को आवश्यक दिशा-निर्देश देगा.

"हमें नेतृत्व पर पूरा भरोसा है. हमने पार्टी के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और न ही हम पार्टी लाइन से अलग हैं. अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी या हिना साहब जैसे किसी नेता को उम्मीदवार बनाया जाता, तो हम जरूर समर्थन करते. जिन्हें टिकट मिला, वे हमारे वैचारिक दायरे से मेल नहीं खाते थे." -मनोज विश्वास, कांग्रेस विधायक

मनोज विश्वास की सफाई: क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया सही नहीं थी. उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवार तय करने से पहले हमारे नेताओं से मशविरा नहीं किया गया था और राजद ने एकतरफा घोषणा कर दी थी. हमने पार्टी को पहले ही अवगत करा दिया था कि हम महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की स्थिति में नहीं हैं.

इन विधायकों पर लटकी तलवार: कार्रवाई के घेरे में आए इन तीन विधायकों में वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र कुमार, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद सिंह शामिल हैं. इन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया. इस कारण महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई.

पटना: बिहार में कांग्रेस के तीन विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है. इन तीनों विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है. अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें इनके भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम (ETV Bharat)

क्या कार्रवाई होगी?: अध्यक्ष के इस बयान से स्पष्ट है कि तीनों विधायकों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है. हालांकि, सवाल अब भी बरकरार है कि पार्टी लाइन से हटकर आचरण करने वाले इन विधायकों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी या उन्हें सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया जाएगा?

क्या कहते हैं विशेषज्ञ: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी का मानना है कि कांग्रेस शायद ही इन विधायकों पर कोई कठोर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाए. बिहार में कांग्रेस के पास मात्र छह विधायक हैं, जिससे पार्टी के विकल्प सीमित हो जाते हैं.

व्हिप का उल्लंघन नहीं: तकनीकी रूप से देखें तो विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है. क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टियां आधिकारिक व्हिप जारी नहीं कर सकतीं. ऐसे में उनकी सदस्यता जाना मुश्किल है, भले ही उन्हें पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया गया हो.

"ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस विधायकों को पार्टी से निलंबित कर सकती है या फिर चेतावनी देकर छोड़ सकती है. अगर पार्टी से निलंबित भी होते हैं तो विधायकी पर खतरा नहीं है. अगर पार्टी कठोर कार्रवाई करना चाहे तो कई बार ऐसा करने से परहेज करती है." -प्रवीण बागी, राजनीतिक विश्लेषक

विधायकों ने नहीं की क्रॉस वोटिंग: राज्यसभा चुनाव में विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं, जब कोई विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ वोट देते हैं तो इसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है, लेकिन बिहार में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की. केवल वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे.

कब जा सकती है सदस्यता?: प्रवीण बागी का मानना है कि विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते तो दसवीं अनुसूची अर्थात Anti-Defection Law के मुताबिक सदस्यता जा सकती है. इस कानून को 1985 में लागू किया गया था. अगर साबित होता है कि नेता ने पार्टी द्वार जारी व्हिप का उल्लंघन किया है तो सदस्यता खत्म हो सकती है. लेकिन राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पार्टी से हो सकते हैं निष्कासित: प्रवीण बागी के अनुसार सदस्यता खत्म करने के लिए पार्टी अध्यक्ष या सदन के स्पीकर को लिखित शिकायत देते हैं, जिसके बाद सुनवाई होती है. फिर अध्यक्ष कार्रवाई के लिये हरी झंडी देते हैं. बिहार में स्थिति थोड़ी अलग है. विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की है. जांच के बाद अगर पार्टी के स्तर पर विधायक दोषी पाए जाते हैं तो वैसे स्थिति में पार्टी से निलंबन की कार्रवाई हो सकती है.

राजद ने नहीं की कार्रवाई: बता दें कि RJD के ढाका विधायक फैसल रहमान भी वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे. फैसल रहमान के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अनुशासन समिति की ओर से कोई पहल की गई है. फैसल रहमान ने वोटिंग में मौजूद नहीं रहने के पीछे वजह अपनी माता को बीमार होना बताया था.

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