'राजेश राम और कृष्णा अल्लावरु को हटाया जाए', बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता- RJD से तोड़ा जाए गठबंधन

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष खत्म होती नहीं दिख रही है. पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अब इसकी जिम्मेदारी तय करने और नेतृत्व में बदलाव की मांग उठने लगी है. विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए विरोध हो रहे हैं. नेताओं ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया है.

हार से संगठन में भूचाल : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा. 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकी. सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावेदारी जताई, वहां उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा.

हार की समीक्षा : विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली में बिहार चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है. पिछले तीन दिनों में कई बार बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हो रही है.

दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने हालांकि नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही. पर इससे असंतोष कम नहीं हुआ. कई असंतुष्ट नेताओं ने साफ कहा कि सही मायनों में जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर तय होनी चाहिए.

नेताओं को कारण बताओ नोटिस : चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रही है. कुछ दिनों पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जमकर हंगामा किया. पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का सदाकत आश्रम के अंदर विरोध किया गया.

लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के कई नेताओं पर टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया. कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे तीन दर्जन नेताओं को 18 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया. 21 नवंबर तक इन लोगों को जवाब देने का वक्त दिया गया था. संतोष जनक जवाब नहीं मिलने के कारण कई नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है.

प्रदेश नेतृत्व पर सवाल : कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान खुलकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं. आदित्य पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले वह लोग टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं. विधानसभा चुनाव के बीच एक सिटिंग विधायक का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें किस तरीके से टिकट को लेकर हेरफेर किया गया था वह लोगों के सामने आया.

''विधानसभा चुनाव में पार्टी के तरफ से वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो आरएसएस, बीजेपी, जदयू, लोजपा में थे. उनको बुलाकर कांग्रेस का टिकट दिया गया. इसी को लेकर पूरे पार्टी के अंदर असंतोष है."- आदित्य पासवान, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल

राहुल गांधी ने बनाया था माहौल : आदित्य पासवान कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गयी थी. पूरे बिहार में राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाया था. बिहार के लोग के बीच कांग्रेस को लेकर एक माहौल तैयार हो रहा था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की गलती के कारण इसका उलट परिणाम आया.

किन-किन पर आरोप? : कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान ने सीधा आरोप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता रह चुके शकील अहमद खान, बिहार कांग्रेस के तीनों सह प्रभारी सुशील पासी, शाहनवाज आलम और देवेंद्र यादव पर लगाया. कहा कि यह लोग उस माहौल में सौदेबाजी करने का काम किये. जिसका परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा.

प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल : आदित्य पासवान ने आरोप लगाया कि 2010 के चुनाव में कांग्रेस बिहार के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ी थी और चार सीटों पर जीत हासिल हुई. इस बार तो महागठबंधन में शामिल होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया. मात्र 6 सीट कांग्रेस जीत पाई. इस हाल के लिए यदि कोई जिम्मेदार हैं तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं. उनको इस हार का नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

"यदि राजेश राम के पास नैतिकता होती तो 22000 वोटों से चुनाव हारने के बाद उन्हें औरंगाबाद से ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था. इसके अलावा प्रदेश प्रभारी और जितने भी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव हैं उन सबों को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. जब तक प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सहित जो भी दोषी हैं पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा."- आदित्य पासवान, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल

राहुल गांधी की तारीफ : दिल्ली में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने बिहार में हुई पार्टी की हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली. राहुल गांधी के इस कदम पर आदित्य पासवान का कहना है कि राहुल गांधी का यह बड़प्पन है.