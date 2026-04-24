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सम्राट चौधरी ने जीता विश्वास मत, सदन में बोले CM- मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती नहीं

सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया. इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा, 'मेरी सरकार 3C पर कभी समझौता नहीं करेगी.'

Samrat Choudhary
सम्राट सरकार ने विश्वास मत जीता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 1:00 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बहुमत साबित कर दिया है. ध्वनिमत से विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया. एनडीए की सरकार को 201 विधायकों का समर्थन हासिल है. इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाने का दावा किया. साथ ही बिहार की जनता को क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का भरोसा दिलाया

क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता: सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, उनकी सरकार में थ्री सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कभी समझौता नहीं होगा.

'मुझे नहीं पता था कि मुख्यमंत्री..' सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री से नहीं हटा सकता है ना राजनीति से, ना दिल से. उन्होंने कहा कि, मैं सरकार में दो नंबर पर था लेकिन मुझे नहीं पता था कि पार्टी क्या फैसला लेगी. पार्टी ने मेरे नाम पर मुहर लगाई. यह नीतीश कुमार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बना है.

मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती नहीं: सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, 14 करोड़ जनता के समर्थन से मैं बना हूं. लालू जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया है. लालू प्रसाद यादव का अत्याचार नहीं हुआ था तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता.'

"भाजपा ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया दो-दो बार डिप्टी सीएम बनाया और अब मुख्यमंत्री बनाया. मैं पार्टी का आभारी हूं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

मैं लूटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना: मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव से कहा कि आप गलतफहमी में रहिए, मीडिया में खबर चलती रहेगी लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. पार्टी में हम लोग सब एक हैं. एफिडेविट को लेकर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि 1999 में पहली बार में मंत्री बना था. उन्होंने कहा कि माधव आनंद ने कहा कि मैं सबसे युवा मुख्यमंत्री हूं. लालू यादव भी सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मैं लूटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

नाबालिग होते तो पुलिस जेल नहीं, बाल सुधार गृह भेजती: सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र को लेकर हो रहे विवाद पर कहा कि अगर वो नाबालिग होते तो पुलिस उनको जेल नहीं, बाल सुधार गृह भेजती.

महिला आरक्षण पर बोले सम्राट चौधरी: महिला आरक्षण पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी 29 बहनें चुनाव जीत कारण हैं, यदि महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो 122 महिलाएं जीत कर आएंगी. महिलाओं को सम्मान देना होगा. यदि महिलाओं के साथ कोई भी घटना होगी तो हमारी पुलिस उसे पाताल से भी खोज निकालेगी.

थाना, अंचल और ब्लॉक स्तर पर खुद निगरानी रखूंगा: बिहार में भूमि और राजस्व पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और संजय सरावगी ने कई कदम उठाए हैं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं थाना, अंचल और ब्लॉक स्तर पर खुद निगरानी रखूंगा.

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विधानसभा में सम्राट सरकार को बहुमत हासिल (ETV Bharat)

इंश्योरेंस पर सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान: सम्राट चौधरी ने कहा कि विधायकों के तरफ से शिकायत मिल रही थी कि इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से एक्सीडेंट में राशि मिलना मुश्किल होता है, अब हम लोगों की सरकार ने तय किया है कि एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस के चार लाख और सरकार की तरफ से भी 4 लाख की राशि दी जाएगी.

हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज, नए एयरपोर्ट, 11 टाउनशिप: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा. 11 टाउनशीप बनाया जा रहा है, जिनके नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर किए गए हैं. सभी जिले में एयरपोर्ट बनाया जाएगा और जहां एयरपोर्ट नहीं बनेगा वहां हेलीपॉड बनाया जाएगा.

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