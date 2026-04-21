दिल्ली दौरे पर बिहार CM, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार PM मोदी से मिले सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर हैं. जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 21, 2026 at 2:07 PM IST
पटना: बिहार का सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं. 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है. वैसे तो ये शिष्टाचार मुलाकात है लेकिन इसके बेहद अहम मायने हैं, क्योंकि विकास योजनाओं से लेकर कैबिनेट विस्तार तक पर बातचीत संभव है.
पीएम से मिले सीएम सम्राट: बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी से सम्राट चौधरी की ये पहली मुलाकात है. शपथ ग्रहण समारोह में न तो प्रधानमंत्री आए थे और न ही गृहमंत्री अमित शाह. हालांकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डी जरूर मौजूद थे.
Delhi: Bihar Chief Minister Samrat Choudhary arrives in Delhi pic.twitter.com/0XX52gQ95H— IANS (@ians_india) April 21, 2026
कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव: वैसे तो इसके शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार गठन के एक हफ्ते बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है.
बंगाल चुनाव के बाद होगा विस्तार: मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह पश्चिम बंगाल चुनाव बताई जा रही है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक तमाम शीर्ष नेता बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. इसलिए नए मंत्रियों के नाम पर फाइनल मुहर नहीं लग पा रही है. 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार की तारीख घोषित हो सकती है.
किस दल से कितने मंत्री होंगे?: विधानसभा के संख्या बल के हिसाब से सहयोगी दलों को मंत्री पद मिलेंगे. माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से 17 और जेडीयू कोटे से अधिकतम 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि एलजेपीआर को पिछली बार की तरह दो कैबिनेट बर्थ मिलेगी. वहीं हम पार्टी और आरएलएम को एक-एक मंत्री पद मिलेगा.
15 अप्रैल को सीएम बने हैं सम्राट: नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ है. फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावे मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ही मंत्री हैं. दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है. ऐसे में पूरी कैबिनेट लगभग खाली पड़ी है, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.
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