ETV Bharat / bharat

'जाति पूछकर गोली मारो..' तेजस्वी यादव के एनकाउंटर के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब

बिहार में एनकाउंटर को लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर CM सम्राट चौधरी ने कहा, अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस. पढ़ें

Samrat Choudhary on Bihar Encounter
सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 12:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. अपराध और कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष जाति के लोगों को पुलिस गोली मार रही है. इस पर तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि, अब पुलिस जाति पूछ कर गोली मारे. मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आने के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है.

एनकाउंटर पर क्या बोले सम्राट चौधरी?: दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस अधिकारियों और जवानों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बिहार में अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्रवाई को लेकर कहा कि, राज्य में सुशासन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे में अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए.

48 घंटों में दिया जाएगा जवाब: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने पुलिस को साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई पुलिस को चैलेंज कर रहा है तो 48 घंटे के भीतर जवाब दीजिए. बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, यह बहुत जरूरी है.

Samrat Choudhary on Bihar Encounter
बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

''पुलिस व्यवस्था समाज में कानून का राज कायम करने और आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है और किसी भी हालत में अपराधी बचने नहीं चाहिए.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

CM ने कहा- 'जाति पूछकर गोली मारो': अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पुलिस मुठभेड़ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कुछ लोग इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि एक विशेष जाति को गोली मारी जा रही है, तो मैं पुलिस से कहूंगा कि अब जाति पूछ कर गोली मारो. क्या कॉमनसेंस लोग इस्तेमाल कर रहे है.''

अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस': मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई नए कानून और व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी रहेगी.

Samrat Choudhary on Bihar Encounter
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के बयान पर सियासी हंगामा: हालांकि मुख्यमंत्री का यह बयान व्यंग्यात्मक अंदाज में था, लेकिन अब इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. विपक्षी दल जहां इस बयान को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के नेता इसे अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का संदेश बता रहे हैं.

Samrat Choudhary on Bihar Encounter
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव ने क्या कहा था?: पिछलों दिनों नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे. तेजस्वी ने कहा था कि, मुख्यमंत्री जाति देखकर एनकाउंटर करा रहे हैं. लेकिन जो घटना हमने बताई है उनका एनकाउंटर कब होगा?.

ये भी पढ़ें : विशेष जाति का एनकाउंटर करवा रहे सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

ये भी पढ़ें : बिहार में आधी रात एनकाउंटर, मुठभेड़ में कुख्यात चिंटू को लगी गोली.. दो पुलिसकर्मी भी घायल

ये भी पढ़ें : पटना में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, 27 लाख कैश वैन लूटकांड के आरोपी नीतीश कुमार को मारी गोली

ये भी पढ़ें : पटना में सुबह-सुबह एनकाउंटर, सरकारी टीचर को गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने मारी गोली

ये भी पढ़ें : सिवान में 20 लाख सोना लूट के आरोपी का एनकाउंटर, दोनों घुटनों में लगी गोली

ये भी पढ़ें : गोलियों की गूंज से दहला सीतामढ़ी, एनकाउंटर में ढेर कुख्यात सरोज राय के पट्टीदार की हत्या

ये भी पढ़ें : बिहार में आधी रात 2 अपराधियों का एनकाउंटर, STF ने 2 शार्प शूटर को मारी गोली

TAGGED:

TEJASHWI YADAV
जाति पूछकर गोली मारो
BIHAR NEWS
SAMRAT CHOUDHARY
BIHAR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.