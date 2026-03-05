ETV Bharat / bharat

CM आवास के बाहर फूट-फूट कर रोए JDU नेता, बोले- CM नीतीश को राज्यसभा नहीं जाने देंगे

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने और राज्यसभा जाने की खबरों के बीच गुरुवार सुबह से सीएम आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ता और नेता जुटने लगे है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें बिहार से बाहर भेजने की साजिश रची जा रही है. जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए.

सीएम आवास के बाहर जमे कार्यकर्ता: जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, "कल खबरों में चला है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे, किसी जदयू नेता ने होली नहीं मनाई है. हम लोगों की होली खराब कर दी गई है. हम लोग हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देना चाहते हैं.

जेडीयू कार्यकर्ता सीएम आवास पर जुटे (ETV Bharat)

''बिहार की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून-पसीना एक करके अपना बहुमत दिया है, न कि बीच में उनका कार्यकाल छोड़ने के लिए. हम नहीं चाहते हैं कि बिहार की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में जाए." - राजीव रंजन पटेल, जेडीयू नेता

'आज हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं': राजीव रंजन ने आगे कहा, "निशांत कुमार को राज्यसभा भेजें लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें. बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं मनाई है. आज हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं. सभी लोगों ने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा था न कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए. आज नीतीश कुमार हट जाएंगे. किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा.

राजीव रंजन पटेल ने रो कर विरोध जताया (ETV Bharat)

''यदि कोई निर्णय किया जाना था तो कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता. कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय नहीं कर सकता है. ऐसा ही था तो क्यों नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया?. सैकड़ों महिलाओं ने, कार्यकर्ताओं ने हमें फोन किया है. वे रो रहे हैं. नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है. जनता ने वोट दिया है, जनता से पूछना चाहिए." - राजीव रंजन पटेल, जेडीयू नेता