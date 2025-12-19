Explainer: नीतीश कुमार के व्यवहार की चर्चा, क्या सीमा लांघ गए बिहार CM.. क्या सोचते है इस्लामी स्कॉलर?

ETV Bharat / bharat

हिजाब विवाद के चलते देश की मीडिया अंतरराष्ट्रीय मीडिया, खासकर मुस्लिम बहुल देशों में नीतीश की चर्चा हो रही है. पढ़ें इस्लामी स्कॉलर की राय.

Nitish Kumar Hijab Row
हिजाब विवाद पर बड़ी बहस (ETV Bharat)
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था. नीतीश कुमार का यह व्यवहार भारत के मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया और खास कर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बना. ऐसे में पूरे विवाद पर देशभर के मुस्लिम स्कॉलर क्या सोचते हैं? विस्तार से जानें.

मुस्लिम में एक आर्डर है हिजाब : पटना हज भवन स्थित मस्जिद जहां राजधानी पटना के आम से खास नवाज पढ़ने आते हैं, के मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती उबेदुल्ला साहब नीतीश कुमार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है हिजाब का हमारे धर्म में विशेष महत्व है. हिजाब मुस्लिम में एक आर्डर है, इसका जितना अदब करें, उससे नफा होगा.

इस्लामी स्कॉलर की राय (ETV Bharat)

"हिजाब के अदब से शांति होगी और इसलिए हिजाब को लेकर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए. हम तो इतने ही कहेंगे."- मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब, हज भवन मस्जिद

'देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी खराब मैसेज गया': पटना गांधी संग्रहालय के संयुक्त सचिव मो आसिफ वसी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे इंसान हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है. महिलाओं के उत्थान के लिए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने हिजाब खींचा है, देश ही नहीं देश से बाहर भी खराब मैसेज गया है. इससे नुकसान होना तय है.

Nitish Kumar Hijab Row
हज भवन मस्जिद के मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब (ETV Bharat)

"यदि कोई मुस्लिम महिला चेहरा ढकी हुई है, यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा को लेकर हिजाब हटाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चेहरे से हिजाब खींचा गया है, वह सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे महाभारत में द्रोपदी की घटना याद आती है. मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए या नहीं तो महिला चिकित्सक आगे आकर कह दें कि अब कोई मामला नहीं है."- आशिफ वसी, संयुक्त सचिव गांधी संग्रहालय

"मुख्यमंत्री का यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है. यह मुस्लिम महिला का मामला नहीं है. यह महिला के पर्दा से जुड़ा हुआ मामला है. इसका सॉल्यूशन एक ही है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए."- शाहजहां अहमद, सेक्रेटरी जनरल सिटीजन काउंसिल, बिहार सरकार

कई मुस्लिम स्कॉलर ने साधी चुप्पी: मुख्यमंत्री के हिजाब मामले में मुस्लिम समाज के कई स्कॉलर विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं. पटना खुदा बख्श लाइब्रेरी के पूर्व निर्देशक डॉ इम्तियाज अहमद का कहना है कि "यदि मैं कुछ भी बोलूंगा तो धार्मिक और राजनीति के आधार पर विवाद हो जाएगा इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा."

"कोई मामला है ही नहीं. मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सबको पता है कि अब पहले वाली उनकी स्थिति नहीं है और उन्होंने नियुक्ति पत्र देते समय चेहरा देखने के लिए हिजाब को नीचे किया था. कुछ कट्टरपंथी लोग ही इसे विवाद में ला रहे हैं, जबकि यह विवाद का मामला है ही नहीं है."- डॉक्टर एजाज अली, प्रसिद्ध सर्जन

'मुस्लिम समुदाय में काफी रोष': हिजाब विवाद को लेकर दिल्ली के भी इस्लामी स्कॉलरों ने नाराजगी जतायी है. इस्लामिक स्कॉलर हाजी नाजिम खान ने कहा, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया और उन्हें 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है. मुस्लिम समाज नीतीश कुमार की दिल से इज्जत करता है लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिला का हिजाब खींचा है उसे मुस्लिम समुदाय में काफी रोष है.

इस्लामी स्कॉलर की राय (ETV Bharat)

"अगर महिला के हिसाब से कोई परेशानी थी या उस वक्त महिला का हिजाब हटवाना था तो सम्मानजनक तरीके से हिजाब हटाने के लिए कह सकते थे. यदि महिला को ठीक लगता तो मुख्यमंत्री की बात मानकर हिजाब को हटा लेती अन्यथा मना कर देती. इस तरह की हरकत मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना बेहद अफसोसनाक है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है."- हाजी नाजिम खान, इस्लामी स्कॉलर

'गैर इस्लामी और गैर कानूनी' : मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बच्ची का हाथ से हिजाब हटाया. वह अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हिजाब हटाने का तरीका ठीक नहीं था. यह गैर इस्लामी और गैरकानूनी था. अब नीतीश के बचाव में जो कहा जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की चीजें नहीं पहन सकते हैं, वह भी ठीक है.

"सरकारी कार्यक्रम में हिजाब, घूंघट, कड़ा, भगवा या हरे रंग का दुपट्टा पहनकर नहीं आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस फातिमा बीबी भी हिजाब पहनती थी, लेकिन सीट ऑफ जजमेंट में बैठकर हिजाब उतार देती थीं और कोर्ट परिसर से बाहर जाकर हिजाब पहन लेती थीं. मैं समझता हूं कि नीतीश को इन चीजों से बचना चाहिए. जो लोग पचड़ा खड़ा कर रहे हैं, वह वक्त की बर्बादी कर रहे हैं."- फिरोज बख्त अहमद,पूर्व चांसलर,मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

'नीतिश तो मुहाफिज़ हैं उनसे ये मंजूर नहीं': मध्यप्रदेश के पत्रकार और शायर महताब आलम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो इस बात की इजाजत देता है कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति अपनी रीति-रिवाजों के साथ इस मुल्क में रहे. राज्य का मुख्यमंत्री इन तहज़ीबों का मुहाफिज़ होता है. अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई डाउट था तो उन्हें कहना चाहिए था कि आप हिजाब हटा लीजिए.

"अगर महिला मना करती तो आगे की बात थी, लेकिन किसी भी समाज की बच्ची हो चाहे वो हिजाब पहने या घूंघट करे. इस तरह से हरकत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. बड़े ओहदे पर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति से तो ये कतई अपेक्षा नहीं होती है."- महताब आलम, पत्रकार और शायर

'इस ओहदे पर ऐसा बर्ताव, डर ये कि परंपरा ना बन जाए': शायर बद्र वास्ती ने कहा कि एक तो मुख्यमंत्री नीतिश कुमार बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं. वे जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हैं. उनसे इस तरह के बर्ताव की अपेक्षा नहीं की जाती है. दूसरा ये कि जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर उहोने जो बर्ताव किया है, डर है कि ये कहीं एक परंपरा ना बन जाए.

"इस ओहदे पर बैठे व्यक्ति को संभलकर कोई भी एक्शन करना चाहिए क्योंकि उससे लोग इंस्पायर होते हैं. उन्होने किस नीयत से किया ये तो वे ही जाने लेकिन गलत परंपरा स्थापित हो जाती है. उन्होने एक गलत परंपरा की शुरुआत कर दी है."- बद्र वास्ती, शायर

'सख्त कदम उठाएं..नहीं तो ऐसी घटनाओं में होगी बढ़ोतरी': राजस्थान के जयपुर में जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाज़िम ने कहा कि किसी भी बड़े और सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है. यदि यह कृत्य जानबूझकर किया गया है, तो मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, जो समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है.

इस्लामी स्कॉलर की राय (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की हरकत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारी मांग है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस घटना को लेकर संबंधित महिला और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें."- मोहम्मद नाज़िम, प्रदेश अध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामी हिंद, राजस्थान

Nitish Kumar Hijab Row
जमात-ए-इस्लामी हिंद, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाज़िम (ETV Bharat)

'हिजाब खींचा जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय': वहीं, इस्लामिक स्कॉलर सैयद असगर अली नायब काज़ी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना है. उन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार यदि कोई महिला अपनी इच्छा से हिजाब पहनती है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है.

"जिस देश में महिला को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, वहां किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता है. घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है, जिससे पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी. मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए."- सैयद असगर अली काज़ी, इस्लामी स्कॉलर

'महिला के अपमान के रूप में देखें घटना': महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में भी मुस्लिम विद्वानों और महिलाओं ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि हिजाब भी देश की संस्कृति का हिस्सा है. मुस्लिम विद्वान नौशाद उस्मान ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वह एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और उन्हें हमारे देश की संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए. इस घटना को हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के अपमान के रूप में देखना जरूरी है.

इस्लामी स्कॉलर की राय (ETV Bharat)

"ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए. चाहे कोई इसे हिजाब कहे या कोई इसे घूंघट कहे, इसकी अहमियत हर जगह एक जैसी है, यानी अपनी इज्ज़त की रक्षा करना. जिम्मेदार पर कार्रवाई हो. हिजाब हो नकाब हो या घूंघट हो मुसलमानों को इसकी अहमियत बतानी चाहिए. तभी लोग गंभीरता से लेंगे और ऐसी घटना नहीं होगी."- नौशाद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर, महाराष्ट्र कॉल ऑफिसर

Nitish Kumar Hijab Row
मुस्लिम स्कॉलर और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंट के कॉल ऑफिसर नौशाद उस्मान (ETV Bharat)

'हिजाब पहनना हमारा कल्चर': जमात-ए-इस्लामी हिंद की महिला विभाग की कोऑर्डिनेटर शाइस्ता कादरी ने कहती हैं एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की घटना निंदनीय है. ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए. अगर आपको लगता है कि हिजाब हमारी सुरक्षा है, तो यह गलत है. देश का कानून, पुलिस हमारी सुरक्षा करने में काबिल हैं. हिजाब पहनना हमारा कल्चर है.

"भारत के संविधान ने हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने का हक दिया है. हम उसी हिसाब से जीते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है. नीतीश कुमार पिता जैसे हैं, उन्हें अपनी उम्र और पद का सम्मान करना चाहिए. हम विरोध करके इस मुद्दे को खत्म कर देंगे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई सम्मानित व्यक्ति ऐसा करता है तो यह सभी पार्टियों को क्या रोल मॉडल देगा."- शाइस्ता कादरी, कोऑर्डिनेटर, महिला विभाग, जमात-ए-इस्लामी हिंद

Nitish Kumar Hijab Row
जमात-ए-इस्लामी हिंद की महिला विभाग की कोऑर्डिनेटर शाइस्ता कादरी (ETV Bharat)

'क्या देश में कोई श्रीकृष्ण है?': ISM के इस्लामी स्कॉलर व समाज सुधारक पैगंबर शेख ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि देश को सोचना पड़ेगा कि श्रीकृष्ण का विचार चलेगा या दुस्सासन कौरवों का विचार चलेगा. दुस्सासन ने जैसे द्रौपदी का चीरहरण किया था, उसी तरह से बिहार के सीएम ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की. क्या इस देश में कोई श्रीकृष्ण है, जो इस दुस्सासन को दंड देगा, शिक्षा देगा?

"नीतीश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने की कोशिश की है. उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए. हम हिजाब और बुर्के का विरोध करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिजाब खींचने का समर्थन करते हैं. हमें समाज में जागरुकता फैलाना चाहिए और बताना चाहिए कि हिजाब बुर्के की जरूरत नहीं है."- पैगंबर शेख, ISM के इस्लामी स्कॉलर व समाज सुधारक

'बिना मर्जी के महिला को छूने का हक नहीं': कटक बाराबती से कांग्रेस MLA सोफिया फिरदौस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्ज़त होती है और किसी को भी किसी महिला को उसकी मर्ज़ी के बिना छूने का हक नहीं है.

Nitish Kumar Hijab Row
कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री का यह व्यवहार उनकी बीमार मानसिकता की निशानी है. नीतीश कुमार को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए."-सोफिया फिरदौस, कांग्रेस विधायक,कटक बाराबती

प्रजनन को लेकर नीतीश ने दिया था विवादित बयान: नीतीश कुमार का पिछले 2 सालों से किसी न किसी तरह के विवादों से चर्चा में बने रहे हैं. विधानसभा में महिलाओं को लेकर प्रजनन मामले में जिस प्रकार से बयान दिया, उसपर भी काफी विवाद हुआ था. तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जताई थी. हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत माफी भी मांग ली थी.

महिलाओं से व्यवहार को लेकर चर्चा में रहे नीतीश: उसके बाद भी कई मौकों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बर्ताव पर सवाल उठे हैं. खासकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते रहे हैं, चाहे फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा की तरफ महिला को पकड़कर घूमाने का मामला हो या फिर चुनाव के दौरान जदयू की महिला नेत्री को माला पहनाने का मामला हो. इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं.

सीएम बनने का बनाया रिकॉर्ड: विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बुलेटिन भी जारी करने की मांग होती रही है. अब ताजा मामला हिजाब खींचने को लेकर हुआ है और इस मामले से पूरे देश में और विदेश में भी नीतीश कुमार चर्चा में है. जब कहा जा रहा था राजनीति के अंतिम पारी खेल रहे हैं, तब 2025 में नीतीश ने सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया.

2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार अंतिम पारी खेल रहे हैं. अब उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त होने वाला है. जदयू पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी. पार्टी के समाप्त होने तक की बात कही जाने लगी थी, लेकिन 2025 में एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत मिली.

