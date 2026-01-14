ETV Bharat / bharat

Explainer: 20 साल में 16वीं यात्रा.. हर बार अलग-अलग नाम क्यों, किसकी 'समृद्धि' चाहते हैं CM नीतीश?

संकल्प यात्रा से नहीं मिला फायदा: इस यात्रा का नाम 'संकल्प यात्रा' रखा गया था लेकिन इस यात्रा का बहुत ज्यादा असर लोगों पर नहीं पड़ा. नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी और केवल दो सीटों पर सिमट गई. एकमात्र यही यात्रा रही, जिससे मुख्यमंत्री को कोई लाभ नहीं मिला. मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया और जीतनराम मांझी को सत्ता सौंप दी. हालांकि बाद में जीतनराम के साथ विवाद होने के बाद उन्हें हटाकर फिर से कुर्सी पर काबिज हो गए.

विश्वास, सेवा और अधिकार यात्रा: वहीं, 2010 में मिली शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार ने 'विश्वास यात्रा' निकाली और लोगों को बिहार के विकास का विश्वास दिलाया. उसके बाद मुख्यमंत्री ने 2011 में 'सेवा यात्रा' और 2012 में 'अधिकार यात्रा' भी निकाली. 2013 में सीएम ने कोई यात्रा नहीं निकाली और 2014 में बीजेपी ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया तो उससे नाराज होकर एनडीए से अलग हो गए और अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव लड़ने से पहले लोगों को संकल्प दिलाने के लिए यात्रा निकाली.

"नीतीश कुमार के लिए 2005 में निकाली गई पहली यात्रा ही राजनीति में गेम चेंजर बन गई. वहीं 2009 में तीन यात्राओं का असर ये हुआ कि 2010 विधानसभा चुनाव में एनडीए को सबसे शानदार जीत मिली. 243 में से 206 सीट पर एनडीए को जीत मिली, जबकि आरजेडी केवल 22 सीटों पर सिमट गया."- प्रो. प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

2009 में नीतीश की तीन यात्राएं: हालांकि बिहार में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 साल तक कोई यात्रा नहीं निकाली लेकिन 2009 में लगातार तीन यात्राएं की. अलग-अलग नाम 'विकास यात्रा', 'धन्यवाद यात्रा' और 'प्रवास यात्रा' के जरिये उन्होंने बिहार के विकास को लेकर लोगों से फीडबैक लिया और कई योजनाएं शुरू की. 2009 में ही पहली बार मुख्यमंत्री ने जिलों में जाकर प्रवास भी किया, जिससे लोगों से बेहतर फीडबैक मिल सके.

नाम के पीछे मैसेज देने की कोशिश: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रो. प्रमोद कुमार कहते हैं कि यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री लोगों के बीच विशेष मैसेज देने की कोशिश करते रहे हैं. इसलिए अलग-अलग नाम से वह यात्रा करते रहे हैं. बिहार में जब फरवरी 2005 विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला और जल्दबाजी में यूपीए सरकार की ओर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उन्होंने सबसे पहले 'न्याय यात्रा' निकाली. इस यात्रा का जबरदस्त असर भी हुआ. अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ नीतीश कुमार की सरकार बन गई.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा निकल चुके हैं. इस बार 'समृद्धि यात्रा' से 16वीं यात्रा करने जा रहे हैं. यात्रा का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश हर बार अलग-अलग नाम से यात्रा करते हैं. लोगों से कनेक्ट करने, उनसे फीडबैक लेने और उसके आधार पर विकास की बड़ी योजना तैयार करने और फिर उन योजनाओं को जमीन पर जाकर देखने और लोगों को विश्वास जताने के लिए भी यात्रा करते रहे हैं. हर बार यात्रा से नीतीश कुमार को किसी न किसी रूप में लाभ ही मिला है.

लोगों से जुड़ने के लिए संपर्क यात्रा: 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर महागठबंधन बनाया. जिसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव में बंपर जीत हुई. नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने 'संपर्क यात्रा' निकाली. उस समय कहा गया कि नीतीश और लोगों के बीच दूरी बढ़ गई है और इसको पाटने के लिए ही 2015 में 'संपर्क यात्रा' निकाली गई.

निश्चय, समीक्षा और जल जीवन हरियाली यात्रा: वहीं, 2016 में नीतीश कुमार ने 'निश्चय यात्रा' की और एनडीए में फिर से वापसी के बाद 2017 में 'समीक्षा यात्रा' निकाली. नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली. इसके बाद 'जल जीवन हरियाली' को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा अभियान शुरू किया और लोगों में जागरूकता के लिए इस नाम से भी 2019 में मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में यात्रा की.

समाज सुधार और समाधान यात्रा: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद और समाज सुधार से संबंधित अभियान शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री ने 2021 में 'समाज सुधार अभियान यात्रा' भी की, जिससे लोगों में जागरूकता आए. मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्या के समाधान के लिए 'समाधान यात्रा' की. सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए थे और इस यात्रा को उसी से जोड़ा गया.

प्रगति यात्रा से भी मिला सियासी लाभ: साल 2024 में मुख्यमंत्री ने बिहार की प्रगति के लिए 'प्रगति यात्रा' की और 50000 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. इसका भी चुनाव में जबरदस्त असर हुआ. 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए को प्रचंड जीत मिली. 2010 के बाद एनडीए को दूसरी सबसे बड़ी जीत मिली. अब इस बार 'समृद्धि यात्रा' मुख्यमंत्री शुरू करने जा रहे हैं.

16 से 24 जनवरी तक यात्रा पर रहेंगे सीएम: नीतीश कुमार 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण से 'समृद्धि यात्रा' की शुरुआत करेंगे. 17 को पूर्वी चंपारण, 19 को सीतामढ़ी व शिवहर, 20 को गोपालगंज, 21 को सिवान, 22 को सारण, 23 को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को मुख्यमंत्री वैशाली में रहेंगे.

फीडबैक के आधार पर लिए कई निर्णय: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्राओं और संवाद के माध्यम से मिले फीडबैक के आधार पर भी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है. कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, सात निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली अभियान और पूर्ण शराबबंदी जैसे फैसले शामिल हैं.

यात्रा को लेकर जेडीयू का दावा: जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है. ऐसे में चुनौती भी बड़ी है. 2025 से 2030 तक सात निश्चय तीन की घोषणा हुई है. इसके माध्यम से मुख्यमंत्री योजनाओं की जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे क्योंकि यह योजना बिहार को विकसित बनाने में सहायक होने वाला है. वही, मंत्री मदन सहनी का कहना है कि 5 वर्ष तक हम लोग मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि देश के चार-पांच राज्यों में बिहार को लाना है तो स्वाभाविक है समृद्धि नाम देना.

"मुख्यमंत्री परिवार के लिए नहीं और ना ही पार्टी के लिए बल्कि जनता के दिए प्रचंड जनादेश के आलोक में जब इस शीतलहरी में लोग घर से नहीं निकलते हैं, मुख्यमंत्री यात्रा करने जा रहे हैं, जिसका नाम समृद्धि यात्रा है. सात निश्चय घोषणा ने ही गांव और शहर की तस्वीर बदल दी है, जिसके कारण जनादेश मिला है. अब नई चुनौती है बिहार को विकसित बनाने का."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

विपक्ष ने कसा तंज: हालांकि विपक्ष 'समृद्धि यात्रा' को नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहा है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि असल में मुख्यमंत्री बदलने के लिए जिस तरह बीजेपी दबाव बना रही है, उसी से बचने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है. वह ये भी कहते हैं कि यात्रा की शुरुआत चंपारण की बजाय औरंगाबाद से करनी चाहिए, जहां पिछले दिनों पुलिया गिर गई थी.

"नीतीश कुमार अलग-अलग नाम से यात्रा करते रहे हैं. अब इस बार समृद्धि नाम से यात्रा कर रहे हैं. आखिर किसकी समृद्धि, मुख्यमंत्री की समृद्धि या उनकी पार्टी की समृद्धि? मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के दबाव को कम करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है. कुल मिलाकर राजनीतिक जमीन बचाने की उनकी कोशिश है. बिहार के लोगों की समृद्धि से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जानकार?: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग-अलग नाम से यात्रा करते रहे हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिलता रहा है. वे कहते हैं कि हालिया विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो प्रचंड जीत मिली है, उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. एक करोड़ 56 लाख से अधिक महिलाओं को राशि दी गई है. अब नया नाम से मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं तो यह भी देखना होगा कि आखिर किसकी समृद्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं. चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा की थी, जिसमें 50000 करोड़ की योजनाओं का घोषणा हुई. जिसे बाद में कैबिनेट से भी स्वीकृति ली गई, अब उन योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे.

"वैसे तो हर यात्रा में मुख्यमंत्री संवाद करते रहे हैं लेकिन अब जिस प्रकार से उनका सुरक्षा घेरा रहता है, ऐसे में न तो मीडिया उनके नजदीक जा पाती है और न ही लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं. ऐसे में इस बार इस यात्रा के दौरान आम लोगों से सीएम कितना कनेक्ट कर पाते हैं, यह कहना मुश्किल है. फिलहाल जो स्थितियां है, उसमें लगता है कि एकतरफा संवाद मुख्यमंत्री का होगा."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

प्रचंड जीत के बाद यह यात्रा बेहद खास: डबल डिजिट में ग्रोथ होने के बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है. जाति आधारित गणना में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है. देश के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय काफी कम है लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने भी बिहार को विकसित बनाने का वादा किया है. प्रधानमंत्री ने 2047 में देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में बिहार को बिना विकसित किये देश विकसित नहीं हो सकता है.

यात्रा से किसको मिलेगी समृद्धि?: बिहार में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है और उसके बाद नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. आने वाले समय में केंद्र सरकार और फिर बिहार सरकार का बजट भी आना है. उसमें कई बड़े फैसले होंगे. इसलिए बिहार की समृद्धि को ध्यान में रखकर यह यात्रा नीतीश कुमार शुरू कर रहे हैं. इस यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रचंड जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी देंगे. समृद्धि यात्रा बिहार की समृद्धि से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है लेकिन इसके माध्यम से नीतीश कुमार लोगों के भरोसा पर खरा उतरने का मैसेज देने की कोशिश करेंगे.

