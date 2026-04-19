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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे देवघर, बैद्यनाथ धाम में की पूजा-अर्चना

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

बासुकीनाथ धाम में पूजा करते बिहार सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से बिहार समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. बाबा के आशीर्वाद और हमारे सामूहिक प्रयासों से बिहार विकास की और तेज रफ्तार पकड़ेगा.”

पूजा के बाद क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान

बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का देवघर के एसडीएम रवि कुमार ने मंदिर पहुंचने पर स्वागत किया. उन्होंने शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया और पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली.

मुख्यमंत्री के आगमन से पहले मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था. आम श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए पूजा-अर्चना से रोक दिया गया गया. वीआईपी गेट से सीधे गर्भगृह तक पहुंचने के दौरान भी आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

देवघर/दुमका: बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को देवघर स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे. उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना कर राज्य की समृद्धि एवं बेहतर भविष्य की कामना की.

देवघर में बाबाधाम मंदिर में पूजा करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती सहित अन्य देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की आरती उतारी. मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस प्रशासन की चाक-चौबंद सुरक्षा की गई थी. उनके स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह जोरदार अभिवादन किया.

पंडा-पुरोहितों ने कराई पूजा, की विश्व कल्याण की प्रार्थना

मंदिर पहुंचने पर पंडा-पुरोहितों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना कराई. इस दौरान उन्होंने बाबा बासुकीनाथ (भोलेनाथ), माता पार्वती और मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य देवी-देवताओं की आराधना की. पूजा के बाद उन्होंने विश्व कल्याण, बिहार एवं झारखंड के समुचित विकास तथा दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना की.

पूजा-अर्चना समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग के विश्रामगृह में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

मीडिया से बातचीत में कही ये बात

पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “मैंने बाबा बासुकीनाथ से फौजदारी (प्रार्थना) की है कि बिहार और झारखंड का समुचित विकास हो तथा दोनों राज्य समृद्धि की ओर बड़े कदमों से आगे बढ़ें.”

भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत

बासुकीनाथ धाम पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया. जगह-जगह फूल-मालाओं और नारों से उनका अभिनंदन किया गया.

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