Explainer: 100 रुपये जमा.. सिर्फ 60 रुपये का बैंक लोन, आखिर क्यों?
बिहार का सीडी रेशियो पहली बार 60% से ऊपर गया है लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर है. पढ़ें अविनाश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : July 3, 2026 at 6:25 PM IST
पटना: बिहार का सीडी रेशियो यानी कर्ज जमा अनुपात पहली बार 60% से ऊपर पहुंचा है. पहले यह 58% के करीब था. 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में यह मामला हर बार उठाता रहा लेकिन इसके बावजूद बैंक बिहार के साथ भेदभाव करते रहे और बैंकों का भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि विकसित राज्यों की तुलना में बिहार अभी भी बहुत पीछे है. लोगों को आसानी से लोन नहीं मिलता.
क्या है सीडी रेशियो?: आगे बढ़ने से पहले समझना होगा कि सीडी रेशियो होता क्या है?: दरअसल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वित्तीय संकेतक है. जिससे ये पता चलता है कि बैंक ने अपने कुल जमा राशि का कितना हिस्सा कर्ज देने के लिए उपयोग किया है. उदाहरण के लिए अगर बैंक के पास 100 रुपये जमा है और उसने 75 रुपये ऋण दिया है तो उसका सीडी रेशियो 75% होगा.
बैंक के पास अगर अधिक नकदी है लेकिन वह पर्याप्त ऋण नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब यह 'कम रेशियो' है. वहीं 'उच्च रेशियो' का मतलब ये हुआ कि बैंक ने अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में दे दिया है.
विकसित राज्यों का सीडी रेशियो: देश के सीडी रेशियो का राष्ट्रीय औसत 82% से अधिक है. विकसित राज्यों के सीडी रेशियो की बात करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 155%, तेलंगाना का 128%, तमिलनाडु का 126%, राजस्थान का 100% के करीब, महाराष्ट्र 98% और गुजरात 87% के करीब है. इस मुकाबले बिहार बहुत पीछे है, जिसका सीडी रेशियो 60.21% है. वहीं, उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 60.39 और झारंखड का सिर्फ 52.19 प्रतिशत है.
किस वर्ष कितना जमा और लोन?: साल 2020 में 371783 करोड़ राशि जमा थी, जबकि 159987 करोड़ लोन दिया. 2021 में 396471 करोड़ डिपोजिट और 183973 करोड़ लोन दिया. 2022 में 431417 करोड़ जमा और 228480 करोड़ लोन, 2023 में 466583 करोड़ डिपॉजिट, 259633 करोड़ लोन दिया. 2024 में 510646 करोड़ राशि जमा और 299796 करोड़ लोन दिया, जबकि पिछले साल 2025 में 591417 करोड़ राशि डिपॉजिट थी, जबकि 344017 करोड़ लोन दिया था.
पिछले 5 सालों का सीडी रेशियो: बिहार के पिछले 5 वर्षों के सीडी रेशियो की बात करें तो हर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2020 में 43.03%, 2021 में 46.40%, 2022 में 52.96%, 2023 में 55.64%, 2024 में 58.17% और वर्ष 2026 में 60.21% सीडी रेशियो रहा है.
राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में जो आंकड़े दिए गए, उसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक बिहार में जो बैंक की शाखाएं हैं उसमें 6 लाख 15428 करोड़ रुपये जमा है. उसमें से केवल 3 लाख 70563 को रुपये बिहार में लोगों को या उद्योगपतियों को लोन दिए गए. यह स्थिति तब देखने को मिली है, जब एनडीए सरकार ने दो दशक में बैंकों पर दबाव बनाया है.
बिहार के बैंकों में जमा होने वाली बड़ी राशि दूसरे राज्यों के विकास में लग रहा है और यह राशि 2 लाख 44865 करोड़ से अधिक है. डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बैंकों का रवैया बिहार के प्रति बेहतर नहीं रहा है. यही कारण है कि पिछले दो दशक के एनडीए सरकार में भी 50% से नीचे ही रहा. अब यह 60% से अधिक आंकड़ा हुआ है. 2025- 26 में यह 60.21% पहुंचा है.
लोन वापसी में बिहार की स्थिति बेहतर नहीं: राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंकों के तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि बिहार में लोन रिकवरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. राष्ट्रीय औसत 2.5% के करीब है तो वहीं बिहार का लोन वापसी का दर 7.95% के करीब है. इसी कारण बैंकों की ओर से लोन देने में आनाकानी की जाती है.
बिहार के पैसे से दक्षिण के राज्य मालामाल: दअरसल, बैंकों के पास जो पैसे जमा होते हैं, वह एक केंद्रीय पूल में जाते हैं. फिर जिन राज्यों का सीडी रेशियो ज्यादा होता है. अब इन राज्यों में बैंकों ने वहां की जमा राशि से भी ज्यादा का लोन बांट दिया है. स्वभाविक बात है कि ऐसे में लोन के अतिरिक्त राशि कम सीडी रेशियो वाले राज्यों से ट्रांसफर किया जाएगा.
बिहार जैसे राज्यों में उद्योगों की कमी है. लोन की सबसे ज्यादा मांग बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से आती है. वहीं, दक्षिण के राज्यों में ऐसा नहीं है. वहां बड़े-बड़े उद्योग हैं. ऐसी स्थिति में बिहार, यूपी जैसे राज्यों में उद्योगों की कमी के चलते लोन अवशोषण की क्षमता कम है.
हालांकि उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव का कहना है कि हम लोगों ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंकों को सख्त हिदायत दी है. बिहार का पैसा बिहार में ही रहे, बैंकों को यह हिदायत दी गई है, वे कहते हैं, 'यदि सीडी रेशियो नहीं बढ़ाया गया तो उसमें सरकार का पैसा जमा नहीं किया जाएगा. खासकर बड़े बैंकों को अब बिहार के हित में आगे आना चाहिए. सरकार ने निगरानी के लिए कमेटी भी बना दी है.'
क्या कहते हैं जानकार?: अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है 60% से अधिक सीडी रेशियो होना शुभ संकेत है लेकिन विकसित राज्य बनाने के लिए सीडी रेशियो 100% के करीब ले जाना होगा और इसके लिए बड़े प्रयास करने होंगे. निवेशकों को लाना होगा, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास में सीडी रेशियो और प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
"जब निवेश होगा तभी सीडी रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है. कृषि के क्षेत्र में बैंक लोन देने से बचते रहे हैं यदि बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधे लगेंगे तो बैंकों के तरफ से लोन भी अधिक मात्रा में दिया जाएगा और इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ेगा."- प्रो. एनके चौधरी, अर्थशास्त्री
वहीं जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव का कहना है कि यह सरकार की ही सफलता है कि सीडी रेशियो अब 60% से ऊपर पहुंच गया है. वे कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बैंकों को निर्देश दिया है कि इसे बढ़ाकर 100% करना है.
"विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, जबकि एनडीए की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है. बैंकों पर दबाव भी बना रही है और डबल इंजन की सरकार में सीडी रेशियो बढ़ाने में सफलता भी मिली है."- निहोरा यादव, प्रवक्ता, जेडीयू
मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि बिहार में पिछले दो दशक से एनडीए की सरकार है. केंद्र में भी एनडीए की सरकार है. उसके बावजूद न तो सीडी रेशियो विकसित राज्यों की श्रेणी में आया है और ना ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है. राज्य हर मामले में फिसड्डी है.
"नीति आयोग की रिपोर्ट को ही देखें तो बिहार आज प्रति व्यक्ति आय में भी देश में सबसे निचले पायदान पर है. सीडी रेशियो में भी बिहार सबसे पीछे है. एनडीए सरकार में बिहार की स्थिति और खराब हुई है."- आरजू खान, प्रवक्ता, आरजेडी
सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा?: बीआईए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी का कहना है कि बिहार का सीडी रेशियो अभी भी राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है. बैंक और कृषि क्षेत्र में लोन देने से बचते हैं लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में बैंक आगे बढ़कर लोन देते हैं. वह कहते हैं कि बिहार में जबतक बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधे नहीं लगेंगे, सीडी रेशियो नहीं बढ़ेगा. सरकार को कृषि से संबंधित उद्योग के लिए भी कोशिश करना चाहिए.
"वैसे बिहार सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास हो रहे हैं. उद्योगों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दे रही है. मुफ्त में जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है. हाल के कुछ वर्षों में उद्योग धंधे लगने शुरू भी हुए हैं. संभव है आने वाले समय में स्थिति बदले और बिहार का भी सीडी रेशियो विकसित राज्यों की तरह दिखने लगे."- केपीएस केसरी, पूर्व अध्यक्ष, बीआईए
100% सीडी रेशियो से क्या फायदा?: जानकार कहते हैं कि अगर किसी राज्य का सीडी रेशियो 100 प्रतिशत हो जाएगा तो वहां के बैंकों में मौजूद सारी राशि, राज्य के नागरिकों पर ही लोन के तौर पर खर्च की जाएगी. इसका साफ अर्थ यह हुआ कि पूंजी का पलायन अन्य राज्यों में होना रुक जाएगा. जिस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई बैंकों में होगी, उसी का विकास होगा. कृषि, MSME और स्टार्टअप्स को पर्याप्त मात्रा में लोन मिलेंगे. इससे उस राज्य में नए-नए उद्योग लगेंगे. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक असमानता दूर होगी.
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