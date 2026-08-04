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वाराणसी के महामना कैंसर अस्पताल से कूदकर बिहार के कैंसर मरीज ने दी जान

ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हुआ था वार्ड में, पुलिस जांच में जुटी.

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बिहार के कैंसर मरीज ने दी जान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 11:31 AM IST

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वाराणसी: महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में सोमवार देर रात कैंसर पेशेंट ने ऑपरेशन के बाद चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है. युवक की पहचान 35 वर्षीय रामेश्वर कुमार के रूप में हुई है जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है.

वाराणसी के महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में यूपी बिहार सहित देश के कई हिस्सों से मरीज इलाज के लिए आते हैं. जानकारी के मुताबिक बिहार के रामेश्वर कुमार को भी यहां एडमिट किया गया था.

पुलिस के मुताबिक रामेश्वर के परिजनों ने पूछताछ में बताया है कि लगभग उसका 1 वर्ष से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था और दो दिन पहले उसे भर्ती करने के बाद रविवार को उसका ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद सोमवार को उसे चौथे फ्लोर पर स्थित वार्ड में शिफ्ट किया गया था. यहां सोमवार की देर रात लगभग 12:50 पर रामेश्वर चौथी मंजिल की छत के पास पहुंचे और वहां से छलांग लगा दी. तेज आवाज आने के बाद कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे तब तक रामेश्वर दम तोड़ चुके थे.


तत्काल इसकी जानकारी अधिकारियों और परिजनों को दी गई. इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची फोरेंसिक के साथ पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन करके साक्ष्य इकट्ठा किए. शव को मोर्चरी में रखा गया है.

इस बारे में एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार का कहना है कि अस्पताल प्रशासन और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी परिजनों से पूछताछ की जा रही है. अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, ताकि घटना के बारे में जानकारी हासिल की जा सके.

वहीं, अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश कुमार का कहना है कि प्रकरण में जानकारी हासिल की जा रही है. घटना हुई है लेकिन इसके तथ्यों की तहकीकात अपने स्तर पर करने के साथ ही पुलिस से को-ऑर्डिनेट किया जा रहा है.

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