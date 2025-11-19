बिहार में किस पार्टी से कौन-कौन हो सकता है मंत्री? देखें संभावित लिस्ट
बिहार की नई सरकार में कौन-कौन मंत्री होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है. संभावित मंत्रिमंडल की सूची देखिये..
Published : November 19, 2025 at 1:07 PM IST
पटना: नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो चुका है. आज उनको जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है. 20 नवंबर को गांंधी मैदान में उनका शपथ ग्रहण होगा. इस नई कैबिनेट में किस-किसको मौका मिल सकता है, ये भी लगभग साफ हो गया है. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर डिप्टी सीएम बनेंगे. सभी घटक दलों के उनके संख्या बल के हिसाब से ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी.
BJP के इन नामों की चर्चा: बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन नामों की चर्चा है, उनमें, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, नितिन नबीन, वीरेंद्र कुमार, रमा निषाद, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू का मंत्री बनना तय है. इसके अलावे कुछ और नामों की भी चर्चा हैं. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर उपमुख्यमंत्री होंगे.
JDU के संभावित नाम: वहीं, जेडीयू सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार के खास विजय चौधरी, अशोक चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव का मंत्री बनना तय है. नालंदा से जीतने वाले श्रवण कुमार भी मंत्री बन सकते हैं. इसके अलाने लेसी सिंह और मदन सहनी समेत कई और नामों की चर्चा है.
LJP(RV) के नामों की लिस्ट: चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से डिप्टी सीएम के पद की चर्चा हैं. हालांकि इसकी संभावना कम ही नजर आ रहा है. वहीं संभावित की लिस्ट में राजू तिवारी, राजीव रंजन सिंह और संजय पासवान की भी चर्चा हो रही हैं.
मांझी के हम से ये बन सकते है मंत्री: जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उनके बेटे संतोष सुमन को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता हैं. हालांकि जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिया है उन्होंने कभी मंत्री पद के लिए दबाव नहीं बनाया है.
RLM से कुशवाहा नहीं तो कौन?: वहीं उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से चौंकाने वाला नाम सामने आया है. आरएलएम सूत्रों की मानें तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बन सकती हैं. उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम विधानसभा से जीत दर्ज की है. उन्होंने आरजेडी के सत्येन्द्र साह को करीब 25 हजार वोटों से शिकस्त दी और पहली बार विधायक चुनी गईं.
क्या है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला?: माना जा रहा है कि 6 विधायक पर एक मंत्री पद मिल सकता है. इस हिसाब से बीजेपी को 15, जेडीयू को 14 और एलजेपीआर को 3 कैबिनेट बर्थ मिल सकती है. वहीं हम और आरएलएम के हिस्से में एक-एक मंत्री पद आएगा. बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं.
#WATCH पटना (बिहार): जेडीयू विधायक दल की बैठक का वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2025
(सोर्स: सीएमओ) https://t.co/GZeQ1uzDTM pic.twitter.com/gggy0cr4UO
एनडीए की प्रचंड जीत: हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर सफलता मिली है. इनमें बीजेपी के 89, जेडीयू के 85, एलजेपीआर के 19, हम पार्टी के 5 और आरएलएम के 4 विधायक हैं.
