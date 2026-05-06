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बिहार में कुछ घंटे बाद मेगा मंत्रिमंडल विस्तार, PM मोदी करेंगे रोड शो, जानें पूरा शेड्यूल

पटना : पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल यानी 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है. यह शपथ ग्रहण कई मायनो में खास होने वाला है. इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे.

CM और डिप्टी सीएम ने ली थी शपथ : दरअसल, सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत ही सादा कार्यक्रम बिहार के लोक भवन में किया गया था. जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए थे.

BJP-JDU-LJPR के मंत्री लेंगे शपथ : पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम को भव्य बनाया जा रहा है. इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम और आरएलएम की तरफ से मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे. ये पहली बार हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ गांधी मैदान में हो रहा है.

कौन-कौन होंगे शामिल? : इस मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इसका आयोजन खास तौर पर पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जैसे दिग्गज शामिल होंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री के शामिल होने की सूचना है.

जर्मन पंडाल का निर्माण : शपथ ग्रहण समारोह को खास और आकर्षित बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में बड़ा पंडाल बनाया गया है. चूंकि मौसम अनुकूल नहीं है इस वजह से जर्मन पंडाल के अंदर मंच बनाया गया है. जहां बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह में पटना और आसपास के कई विधानसभा क्षेत्र के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, लोजपा (रामविलास), हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे.

''भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में बन चुकी है. ऐसे में भाजपा सेलिब्रेशन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से संदेश देने वाले हैं.''- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

जर्मन पंडाल का निर्माण (ETV Bharat)

कितने मंत्री लेंगे शपथ : बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री की विभागीय सीट है. जिसमें पहले से मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं. सूचना के मुताबिक 28 मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे. जिसमें जेडीयू की तरफ से 10, बीजेपी की तरफ से 13 से 14, लोजपा (आर) की तरफ से दो से तीन, हम और रालोमो की तरफ से एक-एक मंत्री शपथ लेंगे. बाकी विभागों के मंत्री के पद रिक्त रखकर उसका प्रभार मुख्यमंत्री या फिर दूसरे मंत्रियों को दिया जाएगा.

12 बजे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार : मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो करेंगे. इस रोड शो में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे. गांधी मैदान में 12:10 बजे मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा.

मंत्रियों की लिस्ट तैयार : सूत्रों के अनुसार, पार्टी आलाकमान ने मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिससे बिहार में कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले, सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी.

आयोजन किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं- बीजेपी : कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने कहा कि यह आयोजन किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनता के बीच बढ़ते भरोसे और उत्साह का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि हाल के चुनावी नतीजों और विभिन्न राज्यों में पार्टी की सफलता ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया जोश भर दिया है. बीजेपी लगातार अलग-अलग राज्यों में मजबूत हो रही है और यह उसी का एक उदाहरण है.

धोती-कुर्ते में पीएम मोदी (PTI video Screenshot)

''कार्यक्रम में पूरे बिहार से बड़ी संख्या में लोग आएंगे. प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. उनके अनुसार, यह माहौल पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दर्शाता है. समारोह में नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित किया जाता है, इसलिए तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया जाएगा. यह एक अच्छी परंपरा रही है, इसलिए उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए.''- रामकृपाल यादव, बीजेपी विधायक