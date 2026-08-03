ETV Bharat / bharat

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड, अब लिखेंगे 'नवीन' अध्याय

तीन दशक बाद बांकीपुर में बीजेपी पराजित हुई. प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में नए समीकरण और बड़े संकेत दिए. रिपोर्ट- रंजीत

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत
बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 7:55 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार ही नहीं, देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. करीब तीन दशक तक भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर नया राजनीतिक अध्याय लिख दिया.

बंपर मतों से जीते प्रशांत किशोर : पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19 हजार से अधिक मतों से हराकर यह संदेश दिया कि बिहार की राजनीति में अब एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम सिर्फ एक सीट की हार-जीत नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है.

जीत के बाद प्रशांत किशोर
जीत के बाद प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

30 साल पुराना बीजेपी का किला ढहा : बांकीपुर सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा था. पहले नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके पुत्र नितिन नबीन ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया. नितिन नबीन के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी अपना मजबूत गढ़ बचाने में असफल रही. पहली बार चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर ने इस लंबे राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त कर दिया.

बांकीपुर का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प : बांकीपुर विधानसभा का इतिहास बिहार की बदलती राजनीति का आईना रहा है. 1957 में अस्तित्व में आई यह सीट पहले पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी. 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम बांकीपुर हुआ. शुरुआती दशकों में कांग्रेस का प्रभाव रहा, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहां जीत दर्ज की. यानी यह सीट लंबे समय तक किसी एक दल की स्थायी जागीर नहीं रही.

जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हारे चुनाव : 1967 का चुनाव इस सीट के इतिहास का अहम पड़ाव माना जाता है. तत्कालीन मुख्यमंत्री के. बी. सहाय को जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा ने पराजित कर दिया था. इसके बाद 1969 के उपचुनाव और 1972 के चुनाव में CPI ने जीत दर्ज कर अपनी मजबूत मौजूदगी का अहसास कराया.

निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी किया कमाल : 1977 से 1990 के बीच इस सीट पर लगातार राजनीतिक बदलाव देखने को मिला. जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों को जनता ने मौका दिया. 1985 और उसके बाद रामानंद यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर राजनीतिक दलों को चौंका दिया. इससे साफ हुआ कि बांकीपुर का मतदाता व्यक्ति और मुद्दों के आधार पर भी फैसला करता रहा है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

1995 से शुरू हुआ बीजेपी का स्वर्णिम दौर : 1995 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की जीत के साथ बांकीपुर में बीजेपी के वर्चस्व की शुरुआत हुई. इसके बाद 2000, 2005 तक उन्होंने लगातार जीत दर्ज की. 2006 के उपचुनाव में उनके पुत्र नितिन नबीन विधायक बने और 2010, 2015, 2020 तथा 2025 तक लगातार चुनाव जीतते रहे. करीब 30 वर्षों तक यह सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती रही.

उम्मीदवार चयन बना बीजेपी की कमजोरी : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बीजेपी उम्मीदवार चयन को लेकर असमंजस में रही. पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हुई, बाद में टिकट बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया. इससे संगठन के भीतर भ्रम और असंतोष का संदेश गया, जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा.

प्रशांत किशोर के समर्थकों में खुशी की लहर
प्रशांत किशोर के समर्थकों में खुशी की लहर (ETV Bharat)

2026 के उपचुनाव ने बदल दी पूरी कहानी : नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जन सुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और राजद की रेखा कुमारी के बीच रहा. मतगणना के शुरुआती दौर से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए रहे और अंततः 19 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर बीजेपी का तीन दशक पुराना किला ध्वस्त कर दिया.

क्या कहते हैं मतदाता? : बांकीपुर के वरिष्ठ मतदाता सुमन सिन्हा का कहना है कि यहां की जनता उम्मीदवारों के चयन को लेकर बेहद सजग रहती है. उनके अनुसार बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारा, जिससे नकारात्मक संदेश गया. कुछ नेताओं के बयानों से भी मतदाताओं में नाराजगी बढ़ी और जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया.

''बांकीपुर की जनता उम्मीदवारों के चयन को लेकर बेहद संवेदनशील है. हम लोग हर राजनीतिक कम को देखते हैं. भाजपा ने जिस तरीके से कमजोर उम्मीदवार दिया उससे नकारात्मक मैसेज गया. इसके अलावा रवि शंकर प्रसाद के एक बयान ने भी लोगों के अंदर नाराजगी पैदा की. बांकीपुर की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया.''- सुमन सिन्हा, सीनियर मतदाता, बांकीपुर

क्या कहते हैं स्थानीय मतदाता? : स्थानीय मतदाता नैय्यर का कहना है कि बांकीपुर की जनता कभी किसी दल को स्थायी रूप से अपनी जागीर नहीं मानती. उनका कहना है कि इस बार लोगों ने शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया.

''जेपी आंदोलन भी बांकीपुर क्षेत्र से शुरू हुई थी. बांकीपुर की जनता ने कई बार फैसले से सबको चौंकाया है. इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी की कोई भी दल बाकीपुर को अपना जागीर बना ले. भाजपा ने बांकीपुर को ऐसा ही समझ लिया था. हम लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया था. हम शिक्षा रोजगार और पलायन को रोकना चाहते हैं.''- नैय्यर, बांकीपुर के मतदाता

विश्लेषकों की नजर में हार के कारण : राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का मानना है कि बीजेपी ने इस सीट को 'गारंटीड जीत' मान लिया. कमजोर उम्मीदवार, नेताओं के विवादित बयान, प्रश्नपत्र लीक जैसे मुद्दे और यूजीसी कानून को लेकर जनता की नाराजगी का असर चुनाव में दिखाई दिया.

''भाजपा ने बांकीपुर को टेकन फॉर गारंटेड लिया. एक तो कमजोर उम्मीदवार दिए गए दूसरी तरफ नेताओं के बड़-बोले बयान से भी पार्टी को नुकसान हुआ. जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक, अयोध्या मंदिर चोरी के मामले सामने आए वैसे स्थिति में लोगों का विश्वास सरकार पर से कम हुआ. यूजीसी बिल को लेकर भी जनता में जबरदस्त आक्रोश था.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विश्लेषक

'बांकीपुर की खतरे की घंटी' : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी के अनुसार बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है. उनका कहना है कि कम मतदान, सरकार के प्रति घटता भरोसा और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया. उनके मुताबिक यूजीसी कानून जैसे विवादित मुद्दों ने भी मतदाताओं के रुझान को प्रभावित किया.

''बांकीपुर की शर्मनाक हार भाजपा के लिए खतरे की घंटी है. जिस तरीके से पूरी बीजेपी बांकीपुर में लगी रही और अकेले प्रशांत किशोर ने उन्हें धूल चटाने का काम किया. इससे कई राजनीतिक संकेत सामने हैं. एक तो लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नहीं था और दूसरा के सरकार के प्रति लगातार अविश्वास पैदा हो रहा था. यूजीसी बिल ने आग में घी का काम किया और जनता ने सबक सिखाने का काम किया.''- कौशलेन्द्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक

कौशलेन्द्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक
कौशलेन्द्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat)

बांकीपुर ने दिया बिहार को संदेश : बांकीपुर का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां का मतदाता समय-समय पर सत्ता को संदेश देता रहा है. 1995 के बाद बीजेपी ने इस सीट पर मजबूत संगठन और सामाजिक समीकरण के दम पर लगातार जीत दर्ज की, लेकिन 2026 के उपचुनाव में यह सिलसिला टूट गया. प्रशांत किशोर की यह जीत केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक विकल्प के उभरने और बदलते जनमत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PRASHANT KISHOR WIN
बांकीपुर उपचुनाव
बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत
BANKIPUR SEAT HISTORY
BANKIPUR BYPOLL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.