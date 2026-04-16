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बिहार की छात्रा ने हरियाणा में की खुदकुशी, कुरुक्षेत्र के NIT गर्ल्स हॉस्टल में दी जान

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एनआईटी गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने खुदकुशी कर ली है. मामले की जांच की जा रही है.

Bihar Buxar Girl Student commits suicide in NIT girls hostel Kurukshetra
बिहार की छात्रा ने हरियाणा में की खुदकुशी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 10:30 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 10:41 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी संस्थान एक बार फिर से सुर्खियों में है. यहां पर छात्रों के द्वारा सुसाइड करने के कई मामले सामने आ चुके हैं. एक बार फिर से गुरुवार के दिन संस्थान के गर्ल हॉस्टल में तीसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भिजवाया. पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

छात्रा ने की खुदकुशी : मिली जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के एनआईटी में बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस द्वितीय वर्ष की छात्रा दीक्षा आज दिन में अपनी क्लास खत्म करके डिपार्टमेंट से हॉस्टल में अपने कमरे पर आई थी. जब उसकी रूममेट शाम के समय कमरे में आई तो उसकी चीखें निकल गई. इसके बाद सूचना संस्थान के प्रशासन को दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया. मृतक छात्रा मूल रूप से बिहार के बक्सर की रहने वाली थी.

कुरुक्षेत्र के NIT गर्ल्स हॉस्टल में दी जान (Etv Bharat)

मामले की जांच जारी : कुरुक्षेत्र आदर्श थाना प्रभारी विशाल ने बताया कि पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवा कर उनके हवाले कर दिया जाएगा. किन कारणों से छात्रा ने ये कदम उठाया है, उसकी जांच की जा रही है, जो भी जांच में सामने आएगा, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Bihar Buxar Girl Student commits suicide in NIT girls hostel Kurukshetra
एनआईटी में सुसाइड करने का चौथा मामला (Etv Bharat)
Bihar Buxar Girl Student commits suicide in NIT girls hostel Kurukshetra
छात्रा ने की खुदकुशी (Etv Bharat)
Bihar Buxar Girl Student commits suicide in NIT girls hostel Kurukshetra
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र (Etv Bharat)

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Last Updated : April 16, 2026 at 10:41 PM IST

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