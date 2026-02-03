ETV Bharat / bharat

वित्त मंत्री ने सिर्फ 12 मिनट में बिहार का बजट किया पेश, जानें किस विभाग को कितना मिला?

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया है. जानें किस विभाग को कितनी राशि आवंटित हुई हैं.

BIHAR BUDGET 2026
बिहार का बजट पेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 3, 2026 at 3:13 PM IST

4 Min Read
पटना: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन की दूसरी पाली में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का आम बजट पेश हो गया है. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया. वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बिहार के बजट का आकार बढ़ा है. 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ से अधिक का बजट लाया गया है.

सबसे ज्यादा खर्च वाले विभाग: शिक्षा व उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक 68,216.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, ग्रामीण विकास पर 23,701.18 करोड़ और स्वास्थ्य पर 21,270.40 करोड़ रुपये खर्च निर्धारित है.

गृह विभाग (पुलिस/सुरक्षा) पर 20,132.87 करोड़ और ऊर्जा विभाग पर 18,737.06 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है. वहीं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3,000 रुपये सालाना अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री-स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा. हर खेत तक सिंचाई के पानी का लक्ष्य रखा गया है.

विभागराशि आवंटित (करोड़ में)
शिक्षा 60204.61
ग्रामीण 23701.18
स्वास्थ्य 21270.41
गृह 20132.87
ऊर्जा 18737.02
नगर विकास एवं आवास15237.00
ग्रामीण कार्य11312.18
पंचायती राज10995.51
समाज कल्याण 8470.06
उच्च शिक्षा8012.34
पथ निर्माण74004.79
जल संसाधन7127.35

कई विभागों को 3 हजार करोड़ से अधिक : इसके अलावा भवन निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग प्रत्येक का बजट भी 3000 करोड़ से अधिक का है. पेश किया गये बजट में शिक्षा विभाग को 17.32% राशि कुल बजट का दिया गया है. वहीं पेंशन मद में 35170.48 करोड़ रुपए रखा गया है जो कुल बजट का 10.12% है. सूद भुगतान में सरकार ने बजट में 25363.67 करोड़ का प्रावधान किया है. ऋण के लिए 22664.83 करोड़ का प्रावधान किया है.

केन्द्र से कितनी राशि मिलेगी? : बजट में केंद्र से 210074.12 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है. जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त करों का हिस्सा 158178.32 करोड़ रुपए है. जबकि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 51895.80 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है. सरकार को अपने कर राजस्व से ₹65800 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व से 9402.98 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है. यानी कुल राजस्व 95202.98 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान राज्य सरकार ने लगाया है.

महिला सशक्तिकरण पर जोर: वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 की सहायता पहले ही दी जा चुकी. व्यवसाय बढ़ाने के लिए 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता/ऋण देने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि महिलाओं ने जीविका मॉडल को रोजगार का मुख्य आधार बनाया है.

एससी/एसटी के उत्थान पर जोर: इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए 19,603 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,648 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. ये राशि अलग मद में होगी, ताकि सीधा लाभ मिल सके.

रोजगार और निवेश: बजट के मुताबिक 2025–2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है. 50 लाख करोड़ निजी निवेश आकर्षित करने की योजना है, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज की योजना के अलावे स्किल डेवलपमेंट और युवा प्रशिक्षण पर जोर होगा.

ऊर्जा, सड़क और शहरी विकास: बजट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गई है. सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है. ग्रामीण सड़कों के विस्तार के साथ-साथ शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की योजना बनाई गई है.

पानी, बाढ़ और सिंचाई पर फोकस: गंगा जल आपूर्ति योजनाओं का विस्तार, बाढ़ नियंत्रण और नदी जोड़ परियोजनाओं पर जोर और बड़े और मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट तेजी से लागू करने पर फोकस है.

राजस्व और वित्तीय स्थिति: कुल राजस्व प्राप्ति 2,85,277 करोड़, राज्य के अपने कर से आय 65,800 करोड़ और केंद्र से सहायता व अनुदान 1,58,178 करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सात निश्चय-3 के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं.

