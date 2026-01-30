ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार के सबसे बड़े बजट में क्या-क्या होगा खास? विस्तार से जानें

बिहार के बजट पर सबकी नजर रहेगी. ऐसे में इस बजट में क्या-क्या होने वाला है इसपर विस्तार से पढ़ें

बिहार बजट 2026
बिहार बजट 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 7:03 AM IST

11 Min Read
रिपोर्ट : अविनाश

पटना : 3 फरवरी को नीतीश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनने के बाद यह पहला बजट होगा. वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बजट को पेश करेंगे.

चुनाव से पहले और चुनाव जितने के बाद नीतीश सरकार की ओर से कई घोषणाएं हुई हैं. कई योजनाओं को लागू किया गया है. सबसे अधिक एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है. ऐसे में इस बार के बजट में नौकरी-रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा सकता है.

'बिहार को कई क्षेत्रों में काम करना है' : राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद कुमार का कहना है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, लेकिन विकसित राज्यों के मुकाबले अभी काफी कम है. गरीबी और अन्य मानकों में भी बिहार अभी काफी पिछड़ा है. कई क्षेत्रों में बिहार सरकार को काम करना होगा. इसलिए बजट का आकार बढ़ाना होगा ऐसे बिहार का बजट आकर भी पिछले दो दशक में कई गुना बढ़ चुका है.

दरअसल, 2004-05 में बिहार का बजट 23885 करोड़ था. जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तब उस समय 2005-06 में बिहार का बजट 26328 करोड़ था. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025- 26 में यह 317000 करोड़ पार कर गया है. अमूमन 10% से अधिक की ग्रोथ हर बार बजट में देखने को मिलती रही है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी 10% से अधिक ग्रोथ बिहार के बजट में दिखेगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'बड़ी राशि की जरूरत' : प्रमोद कुमार का कहना है कि, बिहार सरकार को एक करोड़ नौकरी और रोजगार का जो बड़ा वादा है वह तो पूरा करना ही होगा. यह पहला साल होगा जिसमें कई बड़े फैसले लेने होंगे. इसके अलावा महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत भी बड़ी संख्या में महिलाओं को दो लाख तक की राशि की मदद करनी है. उसके लिए भी बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बजट में व्यवस्था करनी होगी.

''94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए भी बड़ी राशि का इंतजाम इस साल करना होगा. सात निश्चय पार्ट 3 में भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं तो उस सबके लिए भी राशि की जरूरत पड़ेगी. इसलिए इस बार के बजट से विकास को दिशा मिलेगी और सरकार की मंशा का भी पता चलेगी. इस बार बजट का आकार साढ़े तीन लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है.''- प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

किन-किन विभागों का बजट बढ़ेगा? : प्रोफेसर प्रमोद कुमार के अनुसार बिहार को विकसित बनाने के लिए सात निश्चय पार्ट 3 की घोषणा नीतीश कुमार की तरफ से की गई है. इसमें सभी जिले में उद्योगों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है. ऐसे में उद्योग विभाग का बजट का आकार बढ़ सकता है. स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने घोषणा की है तो स्वास्थ्य विभाग का बजट का आकार भी बढ़ना तय है. बिजली विभाग की बजट की बात करें तो सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली दी है तो इसके कारण सरकार पर बोझ पड़ेगा, इसलिए बजट का आकार बढ़ाना पड़ेगा.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी सरकार ने बढ़ाई है. ऐसे में इस बार समाज कल्याण विभाग के बजट का आकार भी बढ़ाना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने जी राम जी मनरेगा के स्थान पर संशोधन कर लाया है. ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बिहार सरकार को 40% हिस्सेदारी देनी पड़ेगी.

शिक्षा विभाग का बजट सबसे बड़ा होता है. ऐसे में इस बार भी बजट का आकार बड़ा होना तय है. इस साल सबसे अधिक नौकरी शिक्षा विभाग में दी जानी है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा. सड़क और पुल निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है. कई पुल और एलिवेटेड रोड पर काम चल रहा है ऐसे में पथ निर्माण विभाग का बजट का आकार भी बढ़ेगा.

कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं ऐसे में गृह विभाग के बजट का आकार भी बढ़ेगा. नदी जोड़ योजना पर इस बार काम आगे बढ़ेगा. वैसे तो केंद्र सरकार मदद कर रही है लेकिन बिहार सरकार को भी उस योजना में हिस्सेदारी देनी है. जल संसाधन विभाग का बजट का आकार भी इसके कारण बढ़ाना होगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना एक बड़ी चुनौती : आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार अपने खर्च का 27% के आस पास ही राजस्व जुटा रहा है. जबकि विकसित राज्य महाराष्ट्र 70%, गुजरात 76%, हरियाणा 69% अपना राजस्व उगाही करते हैं. इस बार भी इसलिए बिहार को केंद्र से मिलने वाले राजस्व और अनुदान पर निर्भर रहना होगा. हालांकि सरकार की ओर से राजस्व वसूली में वृद्धि हो रही है.

अगर पिछले बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 पर गौर करें तो वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और ऋण अदायगी के साथ महत्वपूर्ण विभागों को लेकर सबसे अधिक राशि की व्यवस्था बजट में करनी पड़ी थी. ऐसे में इस बार किस विभाग को कितना मद मिलता है इसपर नजर रहेगी.

सभी वादे को पूरा करेंगे- वित्त मंत्री : बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव इस बार के बजट का आकार क्या होगा उसपर फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं. हालांकि यह जरूर कह रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने वादा किया है. बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अब तक बिहार की जनता को हम लोगों ने सेवा की है, आगे भी उन सबको पूरा करेंगे.

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं. इसलिए कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी. इंतजार कीजिए 3 फरवरी का जब सदन में बजट पेश किया जाएगा.''- बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार

बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)

मंत्रियों को विभाग में अधिक राशि मिलने की उम्मीद : कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि बिहार में कृषि पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर हैं. बिना कृषि क्षेत्र के विकास का बिहार का विकास संभव नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार कृषि और किसानों के लिए काम हो रहा है. मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी बजट में कृषि विभाग को अधिक राशि मिलेगी.

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव (ETV Bharat)

BIA ने भी की है कई मांग : नीतीश सरकार उद्योगों का जाल बिछाने की बात कर रही है, ऐसे में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार को 6 पन्नों का एक ज्ञापन भी दिया है जिसमें कई मांग की गई है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बातचीत में कहा कि बिहार में सरकार को यदि उद्योग का जाल बिछाना है तो उद्योग विभाग का बजट बहुत छोटा है. इसे बड़ा करना होगा.

''पिछली बार सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें उद्योग विभाग का बजट 0.5% था. इस कारण सरकार की ओर से पूर्व में घोषित योजनाओं का लाभ उद्योगपतियों को नहीं मिल सका. इस बार जो घोषणा की गई है. यह तभी संभव हो पाएगा जब उद्योग विभाग का बजट बड़ा हो. हम लोगों ने इस बार सरकार को उद्योग विभाग का बजट 5% करने का सुझाव दिया है. उद्योग विभाग का 5% बजट हो जाने पर ऑटोमेटिक बिहार का औद्योगिकरण हो जाएगा.''- रामलाल खेतान, अध्यक्ष, BIA

रामलाल खेतान, अध्यक्ष, BIA
रामलाल खेतान, अध्यक्ष, BIA (ETV Bharat)

आप लोगों ने छह पन्नों का ज्ञापन सरकार को दिया है तो क्या खास मांग की गई है? रामलाल खेतान ने कहा कि कई बातें हैं जैसे कि बिहार का पर कैपिटा इनकम देश का एक चौथाई है उसे बढ़ाया जाए. लैंड बैंक बढ़ाया जाए, पीएनजी की सुविधा अधिक से अधिक उपलब्ध हो और उसका रेट एक जैसा सब जगह हो. यह सब कुछ उद्योग विभाग के बजट बढ़ाने से संभव हो पाएगा. जो सरकार ने वादा किया है वह भी पूरा होगा.

'इस बार नहीं तो कभी नहीं' : विकसित राज्यों में भी उद्योग लगे हैं. गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में तो क्या उनका बजट उद्योग विभाग का बड़ा था इसलिए औद्योगिकरण हुआ? इस पर रामलाल खेतान ने कहा कि उन राज्यों में पहले से बेहतर स्थिति थी लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. हालांकि सरकार ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए अच्छी नीतियां बनाई हैं, औद्योगीकरण को रोजगार से जोड़ा है और मुफ्त में जमीन देने की बात कही है. इसके कारण अट्रैक्शन तो होगा और हम लोगों का तो कहना है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं.

सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी
सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

सरकार बने दो-तीन महीने हो गए हैं ऐसे में क्या उद्योगपतियों का रुझान बिहार के तरफ हो रहा है? बीआईए अध्यक्ष ने कहा कि इंक्वारी की जा रही है. बैठक में भी लोग आ रहे हैं. लैंड एलॉटमेंट को लेकर बाहर से अप्लाई हो रहा है लेकिन अब सब चीज को जमीन पर उतारने की जरूरत है.

'बाधा उत्पन्न करने वालों पर एक्शन होना चाहिए' : बिहार में अफसर शाही अधिक होने का आरोप लगता है. सिंगल विंडो सिस्टम भी है लेकिन उस पर भी सवाल उठता है तो क्या आप लोग के तरफ से इससे संबंधित भी कोई मांग की गई है? रामलाल खेतान ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम तो सरकार ने बना दी है लेकिन वह दिखता नहीं है. कभी-कभी दिखता है तो उसे हमेशा दिखनी चाहिए और जवाब देही भी फिक्स होनी चाहिए. उद्योगपतियों पर ही सब कुछ लागू नहीं होना चाहिए जो बाधा उत्पन्न करें उस पर एक्शन भी होना चाहिए.

''इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा. बिहार की जनता से जो भी हम लोगों ने वादा किया है, उन सब को पूरा करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में बिहार का बजट कहां से कहां पहुंच गया है. यह तो आंकड़ों से ही देखा जा सकता है. इसलिए इस बार का बजट भी ऐतिहासिक होगा.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू
उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू (ETV Bharat)

वेतन में बड़ी राशि खर्च : अगर आंकड़ों को देखें तो नौकरी और रोजगार के कारण बिहार सरकार के बजट पर असर पड़ रहा है. बिहार सरकार की ओर से 10 लाख नौकरी देने की बात कही जा रही है. इसके कारण सैलरी पर सरकार का खर्च बढ़ रहा है.

2020-21 में सैलरी पर ₹20658.91 करोड़ की राशि खर्च सरकार कर रही थी, जो 2023-24 में बढ़कर 31118.70 करोड़ हो गया. 2024-25 में यह बढ़कर 40559.34 करोड़ हो गया. 2025-26 में यह राशि बढ़ कर 81473.45 करोड़ रूपया हो गया है. इसके अलावा पेंशन में भी बड़ी राशि सरकार को देना पड़ता है.

ब्याज भुगतान में भी हजारों करोड़ की राशि सरकार को व्यवस्था करना करनी पड़ती है. ऐसे में यह राशि अगले वित्त वर्ष में और बढ़ेगी. इसलिए नीतीश सरकार को बजट का आकार तो बढ़ाना मजबूरी है लेकिन उसके लिए राजस्व का जुगाड़ करना एक बड़ी चुनौती होगा.

