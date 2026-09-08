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बिहार की सड़कों पर 'ब्लैक स्पॉट'..आखिर क्यों बन जाती हैं ये जगहें जान की दुश्मन?

बिहार की सड़कों पर बने ब्लैक स्पॉट राहगीरों की सुरक्षा के लिए चुनौती है, खतरनाक डिजाइन, तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे बढ़ाती है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन.

BLACK SPOT IN BIHAR
बिहार की सड़कों पर जरा संभलकर चलें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 1:07 PM IST

15 Min Read
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पटना: सड़कें यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है. जब वही सड़क जानलेवा हो जाए तो इसके बनाने के उद्देश्य पर सवाल खड़े होने लगते हैं. खास तौर से तब, जब हादसे का स्थान फिक्स हो. बिहार में जिस तेजी से सड़कों का जाल बिछा उतनी तेजी से सड़कों की डिजाइन और तकनीक पर फोकस करने के दौरान चूक हुई. यही वजह है कि आज सड़कों पर कई जगह ब्लैक स्पॉट बन गए या फिर सड़कों का पूरा सेक्शन ही खतरनाक हो गया.

ब्लैक स्पॉट राहगीरों के लिए डेंजर

सड़कों पर ब्लैक स्पॉट का बनना प्रशासन और सरकार की नाकामी मानी जाती है. लोग अक्सर हादसे के बाद सवाल उठते हैं कि गलती किसकी थी? ज्यादातर लोग ड्राइवर को दुर्घटना का जिम्मेदार मानते हैं. लेकिन कई दुर्घटनाएं ऐसी जगहों पर भी होती हैं, जहां हादसे एक संयोग नहीं होते, बल्कि बार-बार दोहराया जाने वाला एक खतरनाक पैटर्न बन जाता है. ऐसे में सड़क का वही हिस्सा, वही मोड़, वही कट, वही चौराहा बार-बार राहगीरों को मौत की ओर धकेल देता है. सड़क सुरक्षा की भाषा में इस स्थान को 'ब्लैक स्पॉट' कहते हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ब्लैक स्पॉट बिहार के लिए चुनौती

बिहार में यह चुनौती अब बेहद गंभीर है. बिहार परिवहन विभाग और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े जुलाई 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 702 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं. हालांकि, फरवरी 2026 में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में राज्य में 1,044 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाने की जानकारी दी थी. यानी सड़क सुरक्षा का संकट केवल कुछ चुनिंदा हाईवे या शहरों तक सीमित नहीं है.

फर्राटेदार सड़कों पर भी ब्लैक स्पॉट?

लोगों में ये भ्रम है कि 'ब्लैक स्पॉट' का मतलब केवल खराब सड़कों से है. जबकि ऐसा नहीं है. बेहतरीन सड़क भी डिजाइन में कमजोरी के कारण ब्लैक स्पॉट क्रिएट कर देती है. यह सड़क का वह हिस्सा है, जहां दुर्घटनाओं का गंभीर और लगातार एक ही पैटर्न सामने आता है. पटना के ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के तहत करीब 500 मीटर का वह सड़क खंड 'ब्लैक स्पॉट' माना जा सकता है, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई रहती हैं.

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नालंदा में हुआ हादसा (ETV Bharat)

''केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मानकों के अनुसार, यदि तीन साल में किसी स्थान पर कम से कम पांच गंभीर दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई हो, तो ऐसे स्थान को ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में रखा जा सकता है. इन सड़कों के हिस्से की खामियों को दूर कर उसे हादसा मुक्त बनाया जाने की प्रक्रिया शुरू होती है.''- अनिल कुमार, डीएसपी, ट्रैफिक

ब्लैक स्पॉट के मामले में टॉप पर बेगूसराय

बिहार की सड़कों पर सफर करना अब मौत को दावत देने जैसा हो गया है. हाल ही में आए सरकारी आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है. पूरे बिहार में NH पर कुल 174 'ब्लैक स्पॉट' यानी ऐसी जगहें चिह्नित की गई हैं, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं. इस लिस्ट में 21 ब्लैक स्पॉट के साथ बेगूसराय राज्य में सबसे टॉप पर है. यानी यहां की सड़कें सबसे ज्यादा जानलेवा हैं. वहीं बिहार की राजधानी पटना 20 ब्लैक स्पॉट के साथ दूसरे नंबर पर है. यह बताने के लिए काफी है कि वीआईपी शहरों की सड़कें भी सुरक्षित नहीं हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पटना के जानलेवा ब्लैक स्पॉट

अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें, तो यहां की सड़कों पर खौफ का मंजर साफ देखा जा सकता है. पटना के सिर्फ 10 बड़े ब्लैक स्पॉट पर पिछले 3 सालों में 264 भीषण हादसे हुए हैं. डराने वाली बात यह है कि इन हादसों में 202 लोगों की मौत हो चुकी है. पटना की सड़कों पर गाड़ी चलाना अब किसी खतरे के खेल से कम नहीं रह गया है.

ब्लैक स्पॉट से बढ़ी मृतकों की संख्या

पटना में सबसे ज्यादा हादसे फतुहा में होते हैं. यह जगह पटना का सबसे बड़ा 'डेथ ट्रैप' बन चुका है. फतुहा में पिछले 3 सालों में 53 हादसे हुए और पूरे 53 लोगों की जान चली गई. यानी इस स्पॉट पर हादसों की संख्या और मृतकों की संख्या बराबर है. इसके अलावा मसौढ़ी मोड़, बख्तियारपुर पुल, आर ब्लॉक और भूतनाथ रोड जैसी व्यस्त जगहों पर भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ब्लैक स्पॉट वाली सड़कों के डिजाइन में सुधार जरूरी

इन हादसों के लिए सिर्फ तेज रफ्तार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सड़कों का खराब डिजाइन और ट्रैफिक मैनेजमेंट का फेल होना भी बड़ी वजह है. क्योंकि ब्लैक स्पॉट की पहचान के बाद सड़कों की डिजाइन और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है. अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा, तो आगे यही आंकड़े और भी अधिक चिंताजनक होंगे.

702 में 676 स्थानों पर सुधार का दावा

बिहार के परिवहन विभाग का कहना है कि ब्लैक स्पॉट की पहचान के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है. परिवहन सचिव राज कुमार ने 23 जुलाई 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बिहार और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट किया गया. परिवहन विभाग के अनुसार, 702 चिन्हित ब्लैक स्पॉट में से 676 स्थानों को सुरक्षा के लिहाज से सुधार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर सुधार कार्य जारी है. इन जगहों पर सड़क की डिजाइन सुधारने, साइनेज लगाने, खतरनाक कट बंद करने, बैरिकेडिंग करने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बढ़ाने और यातायात को सुरक्षित बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'सिर्फ खराब ही नहीं अच्छी सड़क भी हादसे का कारण'

ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार के अनुसार, हाईवे पर दुर्घटनाओं के कारण हर जगह एक जैसी नहीं हैं. कई स्थानों पर सड़क इतनी बेहतर और चौड़ी है कि वाहन चालक तेज रफ्तार में नियंत्रण खो देते हैं. दूसरी तरफ खराब सड़कें भी दुर्घटना का कारण बनती हैं.

''कई जगह सड़क पर अचानक तीखा मोड़ होता है. कहीं 60 डिग्री से अधिक का घुमाव वाहन चालकों के लिए खतरा बन जाता है. ऐसे स्थानों की पहचान कर पथ निर्माण विभाग को साइनेज लगाने के लिए पत्र भेजे जाते हैं. 'आगे तीखा मोड़ है', 'गति सीमा कम करें' और 'अधिकतम गति सीमा' जैसे संकेतक हादसों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं.''- अनिल कुमार, डीएसपी, ट्रैफिक, पटना

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हाईवे के छोटे कट बन जाते हैं मौत का रास्ता

हाईवे पर बने अवैध या अनियंत्रित कट भी कई गंभीर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं. बाइक या छोटे वाहन चालक जल्दी निकलने के लिए अचानक हाईवे पर आ जाते हैं. दूसरी तरफ से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक या भारी वाहन के चालक को नीचे और बगल से निकल रहे वाहन का अंदाजा नहीं लग पाता. ऐसी परिस्थितियों में वाहन भारी गाड़ियों के पहियों की चपेट में आ सकते हैं. विभाग ने ऐसे कई खतरनाक कटों की पहचान कर उन्हें बंद करने और बैरिकेडिंग करने की कार्रवाई की है. विशेषज्ञों की सलाह है कि वाहन चालकों को लेन बदलने या सड़क पार करने के लिए केवल निर्धारित कट और यू-टर्न का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

सिग्नल की जल्दबाजी भी बना रही है हादसों का कारण

शहरों में ब्लैक स्पॉट की समस्या केवल हाईवे तक सीमित नहीं है. ट्रैफिक सिग्नल वाले चौराहों पर भी नियमों की अनदेखी हादसों का कारण बनती है. ट्रैफिक डीएसपी के अनुसार, पीली बत्ती का मतलब तेजी से चौराहा पार करना नहीं, बल्कि वाहन रोकने की तैयारी करना है.

''कई वाहन चालक लाल बत्ती होने से पहले तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान दूसरी दिशा से हरी बत्ती पर चलने वाले वाहन से टक्कर हो जाती है. ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल और लेन नियमों की अनदेखी भी सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है.''- अनिल कुमार, डीएसपी, ट्रैफिक, पटना

BLACK SPOT IN BIHAR
ब्लैक स्पॉट का लगा है बोर्ड (ETV Bharat)

पैदल राहगीरों की लापरवाही से भी हादसे

सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण बन रही है. लोग मोबाइल देखते हुए या इयर फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करते हैं और दोनों तरफ से आने वाले वाहनों पर ध्यान नहीं देते. हाईवे पर कहीं से भी सड़क पार करना बेहद खतरनाक है. इसके लिए निर्धारित स्थानों का उपयोग करना चाहिए. कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है.

BLACK SPOT IN BIHAR
अक्सर लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते (ETV Bharat)

हाईवे पर फेंसिंग की कमी और 'शॉर्टकट' का खतरा

समाजशास्त्री प्रोफेसर बीएन प्रसाद के अनुसार, बिहार के हाईवे पर दुर्घटनाओं के पीछे सड़क के आसपास की संरचना भी एक बड़ा कारण है. उनका कहना है कि कई हाईवे पर पर्याप्त फेंसिंग नहीं है. ऐसे में जानवर अचानक सड़क पर आ जाते हैं और तेज रफ्तार वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं.

ग्रामीण इलाकों में हाईवे से जुड़ने वाले कई संपर्क मार्ग भी खतरा पैदा करते हैं. कई जगह गांव की सड़क हाईवे से नीचे होती है. नीचे से अचानक कोई वाहन हाईवे पर आता है और तेज रफ्तार वाहन चालक को समय रहते वह दिखाई नहीं देता. इसके अलावा लोग निर्धारित मार्ग की बजाय शॉर्टकट लेकर हाईवे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हादसे के बाद 'गोल्डन आवर' भी बड़ी चुनौती

प्रो. बीएन प्रसाद के अनुसार, बिहार में सड़क हादसों में मौत की अधिक संख्या के पीछे दुर्घटना के बाद इलाज की व्यवस्था भी एक अहम कारण है. हाईवे के आसपास कई स्थानों पर तत्काल और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सके तो दुर्घटना के बाद का गोल्डन आवर निकल जाता है.

इसके साथ ही हेलमेट का इस्तेमाल न करना, ओवरटेकिंग, यातायात नियमों की अनदेखी और तेज रफ्तार मौत का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं. इसलिए वाहन ड्राइव करते समय सड़क किनारे लगे निर्देशों का पालन जरूरी है. साइनेज सिर्फ शो-पीस के लिए नहीं बल्कि उनको अपनी हैबिट बनाना है. गड़बड़ी हुई और तेज रफ्तार गाड़ियां सेकेंडों में हादसे का शिकार हो जाती है.

"हाईवे के दोनों किनारों को फैंसिग के जरिए सुरक्षित बनाया जाय ताकि अनाधिकृत रूप से सड़कों के बीच कोई न पहुंच सके. ज्यादातर मामलों में जानवर हादसे की वजह बनते हैं इसके अलावा शॉर्टकट के चक्कर में पैदल पुल का इस्तेमाल न करना भी हादसे को दावत देता है. दबंगई में आकर ओवरटेकिंग, गलत यू टर्न, गलत जगह से कट लेकर भी लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. लोगों को चाहिए कि जहां पर व्यवस्था दी गई है वहीं से यू टर्न लेना चाहिए. ताकि हादसों से बचा जा सके."- प्रोफेसर बीएन प्रसाद, विशेषज्ञ

अतिक्रमण और अवैध पार्किंग भी बढ़ा रहे खतरा

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण भी सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है. पटना के एनएच-30 और मीठापुर बाईपास जैसे इलाकों में सड़क किनारे अस्थायी दुकानें और वाहनों की अवैध पार्किंग कई जगह यातायात को प्रभावित करती है. जहां शहर हाईवे से जुड़ते हैं, वहां ऑटो और अन्य वाहन सड़क पर ही रुककर पार्किंग जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं. तेज रफ्तार से आने वाले भारी वाहनों को अचानक सामने बाधा मिलने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

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बिहार में हो चुके हैं कई गंभीर सड़क हादसे (ETV Bharat)

6,400 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क पर सुरक्षा बड़ी चुनौती

एनएचएआई से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई 2026 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क करीब 6,400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है. चौड़ी और तेज रफ्तार सड़कों ने शहरों के बीच दूरी कम की है, लेकिन सड़क सुरक्षा की चुनौती भी बढ़ी है. एनएच-19, एनएच-20, एनएच-27, एनएच-31 और एनएच-122 जैसे प्रमुख मार्गों पर दुर्घटनाओं और मौतों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं.

साल 2024 से जुलाई 2026 तक बिहार में 12,714 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 11,128 लोगों की मौत हुई. वहीं केवल 2024 में बिहार के पांच प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,959 दुर्घटनाएं हुईं और 1,649 लोगों की जानें जा जुकी हैं.

अब तकनीक से हादसों पर लगाम की उम्मीद

बिहार सरकार सड़क सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में है. परिवहन विभाग के अनुसार, ITMS यानी Intelligent Traffic Management System के जरिए तेज रफ्तार, लेन उल्लंघन और अन्य ट्रैफिक नियमों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी. लगातार ऑटोमेटेड सर्विलांस के जरिए नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान और कार्रवाई संभव होगी. उम्मीद है कि तकनीक, बेहतर सड़क इंजीनियरिंग और लोगों की जागरूकता मिलकर ब्लैक स्पॉट को मौत के स्थान से सुरक्षित सड़क में बदलने में मदद करेंगे.

ब्लैक स्पॉट सुधार पर BRSC के आंकड़े

सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और पथ निर्माण विभाग (RCD) ने दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है. आंकड़ों के मुताबिक, NHAI ने साल 2022 में चिन्हित सभी 160, 2023 में 145 और 2024 में सभी 114 ब्लैक स्पॉट्स का शत-प्रतिशत परिमार्जन कर लिया है. बिहार रोड सुरक्षा परिषद ने इस मामले में आंकड़े जारी किए हैं.

वहीं, दूसरी ओर पथ निर्माण विभाग (RCD) ने भी 2022 और 2023 में चिन्हित 96-96 ब्लैक स्पॉट्स को पूरी तरह दुरुस्त किया है, जबकि 2024 में चिन्हित 91 में से 71 स्थानों पर सुधार कार्य पूरा हो चुका है. शेष बचे क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है.

अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षित हो रहे हैं राजमार्ग

BRSC के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राजमार्गों पर यातायात की निगरानी और तेज गति पर नियंत्रण पाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है. NHAI द्वारा अब तक 16 एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) और 3 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं.

क्रैश बैरियर का इंस्टॉलेशन

इसके साथ ही, सड़कों के जंक्शन्स को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत NHAI ने 1367 में से 1220 और RCD ने अपने सभी 180 चिन्हित संधि स्थलों का सुधार कर लिया है. वाहनों को गहरी खाइयों और डिवाइडर से टकराने से बचाने के लिए NHAI ने 831 किलोमीटर और RCD ने 133.58 किलोमीटर क्षेत्र में क्रैश बैरियर का सफल इंस्टॉलेशन और रख-रखाव सुनिश्चित किया है.

पैदल यात्रियों के लिए भी सुरक्षात्मक तैयारी

पैदल यात्रियों और स्थानीय वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. पूरे योजना के तहत कुल 92 फुट ओवर ब्रिज (FOB), 200 पेडेस्ट्रियन अंडरपास (PUP) और 704 व्हीकल अंडरपास (VUP) या तो निर्मित हो चुके हैं या निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं.

इसके अलावा, पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से रिकॉर्ड 43,639 ज़ेबरा क्रॉसिंग का निर्माण और प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे पैदल राहगीर बिना किसी डर के व्यस्त सड़कों को पार कर सकें.

'गोल्डन ऑवर' में जीवन रक्षा

हादसे के बाद घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है. दुर्घटना के बाद के पहले एक घंटे यानी गोल्डन ऑवर के महत्व को समझते हुए विभाग द्वारा बेहतर ट्रॉमा सेंटर और आधुनिक एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है.

कैशलेस इलाज की पहल

इसके साथ ही, गंभीर रूप से घायल मरीजों को बिना किसी देरी के तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कैशलेस उपचार की अनूठी पहल शुरू की जा रही है. इस व्यवस्था से पीड़ित परिवारों को अस्पताल में भर्ती के समय पैसों की चिंता नहीं करनी होगी और समय पर इलाज मिलने से मृत्यु दर में भारी कमी आने की उम्मीद है.

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