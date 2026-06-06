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बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार, 9 जून को सजा की अवधि पर फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है.

बीजेपी विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार
बीजेपी विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 3:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया. वहीं, स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने राजू सिंह की सजा पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था.

बता दें कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कालोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक, उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया. इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, उनके सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायरिंग कर रहे थे. पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायरिंग कर रहा था.

अचानक शिकायतकर्ता ने देखा उसकी पत्नी नीचे जमीन पर गिर गई जिसे देखने के लिए वो दौड़ा. उसने देखा की उसकी पत्नी बेहोश है और उसके चेहरे पर खून है. जिसके बाद शिकायतकर्ता कुछ मेहमानों के साथ अपनी पत्नी को लेकर इनोवा कार में फोर्टिस अस्पताल पहुंचा. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि राजू सिंह बिहार पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में साहेबगंज से विधायक चुने गए थे.

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