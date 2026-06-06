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बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार, 9 जून को सजा की अवधि पर फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया. वहीं, स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने राजू सिंह की सजा पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था.

बता दें कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कालोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक, उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया. इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, उनके सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायरिंग कर रहे थे. पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायरिंग कर रहा था.