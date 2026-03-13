ETV Bharat / bharat

ईरान-इजराइल युद्ध में बिहार के शिप इंजीनियर की हुई मौत, तेल लेकर जा रहे थे सिंगापुर

भागलपुर : ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में बिहार के एक और व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी है. मृतक की शिनाख्त देवनंदन प्रसाद सिंह के रूप में हुई है. देवनंदन भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के रानिबिमिया गांव के रहने वाले थे.

भागलपुर के देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत : अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल हमले में भागलपुर के इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हुई है. देवनंदन शिपिंग कंपनी में कार्यरत थे. अमेरिकी तेल टैंकर पर वह तैनात थे. इस तेल टैंकर को लेकर जहाज ईराक से सिंगापुर जा रहा था.

अमेरिकी जहाज लेकर जा रहे थे सिंगापुर : देवनंदन प्रसाद सिंह अंतरराष्ट्रीय ब्रावो शिपिंग कंपनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और सेफसी विष्णु नामक ऑयल टैंकर जहाज पर तैनात थे. जानकारी के अनुसार यह जहाज इराक के बसरा पोर्ट से अलजुबैर होते हुए सिंगापुर की ओर जा रहा था.

हमले में कई लोग घायल भी हुए थे : बुधवार रात क्षेत्र में जारी तनाव के दौरान जहाज पर मिसाइल हमला हुआ. कंपनी ने गुरुवार को घटना की आधिकारिक पुष्टि की. हमले में जहाज पर सवार कई लोग घायल हुए हैं, जबकि देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले उनकी परिवार से आखिरी बातचीत हुई थी.

गुरुवार को परिवार वालों को किया गया सूचित : उन्होंने बताया था कि वे समुद्र में हैं और ड्यूटी पर हैं, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं हो पाई. गुरुवार सुबह करीब 8 बजे कंपनी की ओर से घर पर संदेश आया, जिसमें हादसे और उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी दी गई. बाद में उनके निधन की खबर मिली.