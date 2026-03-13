ETV Bharat / bharat

ईरान-इजराइल युद्ध में बिहार के शिप इंजीनियर की हुई मौत, तेल लेकर जा रहे थे सिंगापुर

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध में अबतक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. बिहार के भी बेटों की जान जा रही है. पढ़ें

DEVNANDAN PRASAD SINGH
देवनंदन प्रसाद सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर : ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में बिहार के एक और व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी है. मृतक की शिनाख्त देवनंदन प्रसाद सिंह के रूप में हुई है. देवनंदन भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के रानिबिमिया गांव के रहने वाले थे.

भागलपुर के देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत : अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल हमले में भागलपुर के इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हुई है. देवनंदन शिपिंग कंपनी में कार्यरत थे. अमेरिकी तेल टैंकर पर वह तैनात थे. इस तेल टैंकर को लेकर जहाज ईराक से सिंगापुर जा रहा था.

अमेरिकी जहाज लेकर जा रहे थे सिंगापुर : देवनंदन प्रसाद सिंह अंतरराष्ट्रीय ब्रावो शिपिंग कंपनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और सेफसी विष्णु नामक ऑयल टैंकर जहाज पर तैनात थे. जानकारी के अनुसार यह जहाज इराक के बसरा पोर्ट से अलजुबैर होते हुए सिंगापुर की ओर जा रहा था.

हमले में कई लोग घायल भी हुए थे : बुधवार रात क्षेत्र में जारी तनाव के दौरान जहाज पर मिसाइल हमला हुआ. कंपनी ने गुरुवार को घटना की आधिकारिक पुष्टि की. हमले में जहाज पर सवार कई लोग घायल हुए हैं, जबकि देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले उनकी परिवार से आखिरी बातचीत हुई थी.

गुरुवार को परिवार वालों को किया गया सूचित : उन्होंने बताया था कि वे समुद्र में हैं और ड्यूटी पर हैं, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं हो पाई. गुरुवार सुबह करीब 8 बजे कंपनी की ओर से घर पर संदेश आया, जिसमें हादसे और उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी दी गई. बाद में उनके निधन की खबर मिली.

''वो वहां काम कर रहा था, फोन आया कहा कि बड़का (देवनंदन प्रसाद सिंह) खत्म हो गया. कुछ समझ नहीं आ रहा है.''- गायत्री देवी, मृतक की मां

DEVNANDAN PRASAD SINGH
देवनंदन प्रसाद सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

'पार्थिव शरीर को ईराक से लाया जाए' : मृतक की भांजी सोनाली कुमारी ने कहा कि हम सरकार से, प्रधानमंत्री से, सब मंत्रालय से अपील करना चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाय और मेरे मामा जी का पार्थिव शरीर, अभी जो ईराक में है, उसे राष्ट्रीय सम्मान से साथ वापस लाया जाय. मेरी नानी उन्हें एक झलक देखने के लिए तरस रही है.

बेटा जापान में, बेटी कर रही तैयारी : मृतक देवनंदन प्रसाद सिंह को एक बेटा और एक बेटी है. बेटा जापान में एक निजी कंपनी में कार्यरत है, जबकि बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही है. घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक का माहौल है. परिजन पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

ये भी पढ़ें :-

ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, बिहार के कैप्टन की मौत

TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR
ईरान इजराइल युद्ध
बिहार के इंजीनियर की मौत
भागलपुर के देवनंदन प्रसाद सिंह
DEVNANDAN PRASAD SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.