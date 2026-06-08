बिहार में जारी है पुलों पर आफत! बीच से भरभरा कर गिरा पुल, नदी में समाया 10 फीट हिस्सा
बिहार में सरकार बदली लेकिन नहीं बदला तो पुलों के गिरने का सिलसिला. एक बार फिर बेतिया में पुल ध्वस्त हुआ है. पढ़ें खबर-
Published : June 8, 2026 at 8:50 PM IST
बेतिया : बिहार के बेतिया जिले में एक पुल अचानक ध्वस्त हो गया. पुल का लगभग 10 फीट हिस्सा धनौती नदी में समा गया. हादसे से बखरिया चौक NH-727 से लाल सरैया होते हुए करमवा और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि लोड ट्रैक्टर जैसे ही पुल से गुजरा उससे पुल का हिस्सा नदी में समा गया.
बिहार में एक और पुल ध्वस्त : स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पुल पिछले कई महीने से जर्जर हालत में था. पुल के बीचों-बीच गड्ढा बन चुका था. उसकी रेलिंग भी टूट चुकी थी, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लोगों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को पुल की खराब स्थिति की सूचना दी गई, लेकिन समय रहते मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण यह बड़ी दुर्घटना हुई.
"पुल पहले से जर्जर था. प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. जैसे ही लोड ट्रैक्टर गुजरा वह पुल में धंस गया और पुल का हिस्सा नदी में समा गया. बाद में जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया. ड्राइवर की जान जाते-जाते बची."- स्थानीय ग्रामीण
लंबे रास्ते से जाने को मजबूर हुए राहगीर : पुल ध्वस्त होने से बखरिया, करमवा, लालसरैया, राजभार समेत करीब दस गांवों और आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क प्रभावित हो गया है. पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण जाने वाले लोगों को अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ रही है.
प्रशासनिक उदासीनता से हादसा : सबसे अधिक दिक्कत किसानों, छात्रों, मरीजों और सब्जी विक्रेताओं को हो रही है. मजबूरी में कई लोग पुल के किनारे से होकर नदी पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं. प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोगों को सफर करना पड़ रहा है. इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की जान पर आफत टूट पड़ी थी.
तीन दशक से ज्यादा पुराना है पुल : करमवा पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि धनौती नदी पर बने इस पुल का निर्माण लगभग 35 वर्ष पूर्व कराया गया था. पुल की जर्जर स्थिति को लेकर दो माह पहले जिला प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई.
प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा : घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द वैकल्पिक आवागमन व्यवस्था करने और नए पुल के निर्माण की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुल की मरम्मत कराई गई होती, तो इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती.
लगातार बिहार में पुलों पर शामत क्यों? : बिहार में लगातार पुलों के धंसने और गिरने की घटनाएं अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं. यह हादसा एक बार फिर सरकारी व्यवस्थाओं और पुलों के रखरखाव पर सवाल खड़े कर रहा है.
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