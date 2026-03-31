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Explainer : बिहार से 'लाल सलाम' का पूरी तरह खात्म, ऐसे हुआ नक्सलियों का 'The End'

साझा किए ऑपरेशन के अनुभव : बिहार को नक्सल मुक्त बनाने की कवायद में कई आईपीएस अधिकारियों और जाबांज जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसमें एक नाम IPS विकास वैभव का है, जो फिलहाल IG (राज्य योजना पार्षद परामर्शी) पद पर तैनात हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह रणनीतिक और सामाजिक पहल के जरिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव लाया गया. उन्होंने कहा कि रोहतास जैसे इलाके, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाते थे, वहां पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से हालात पूरी तरह बदले हैं.

ऑपरेशन और रणनीति से बदली तस्वीर : सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई. आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत कई उग्रवादियों ने मुख्यधारा में वापसी की.

वर्षों बाद घटनाओं में गिरावट : हालांकि 2010 के बाद सुरक्षा अभियानों में तेजी आई और नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए. नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने विशेष अभियान चलाए. इसमें राज्य पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई. खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया और प्रभावित इलाकों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए.

सुरक्षा बलों को सीधे चुनौती : 22 फरवरी 2013 को गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट में 6 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा 17 अक्टूबर 2013 को औरंगाबाद जिले के खुदवा थाना क्षेत्र में लैंडमाइन विस्फोट किया गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई. इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नक्सली संगठन उस समय भी मजबूत स्थिति में थे और सुरक्षा बलों को सीधे चुनौती दे रहे थे.

नक्सलियों की सबसे चर्चित घटनाओं में वर्ष 2005 का जहानाबाद जेलब्रेक शामिल है. इस घटना में माओवादी उग्रवादियों ने जेल पर हमला कर अपने कैद साथियों को छुड़ा लिया था. इस दौरान कई लोगों की हत्या भी हुई थी और पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे.

बिहार में हुए हैं कई नरसंहार : बिहार में नक्सलवाद का प्रभाव विशेष रूप से दक्षिण और मध्य जिलों में देखा गया. 1990 के दशक के अंत और 2015 के शुरुआती वर्षों में कई बड़े नरसंहार और हमले हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई. साल 1999 में गया जिले के शेरघाटी क्षेत्र के शेरनी गांव में नक्सलियों ने 12 लोगों की हत्या कर दी थी. इसके बाद वर्ष 2000 में औरंगाबाद जिले के मियांपुर में 34 लोगों की हत्या कर दी गई, जो राज्य के सबसे बड़े नरसंहारों में गिना जाता है.

31 मार्च की डेडलाइन : 31 मार्च 2026 यानी मंगलवार को बिहार को औपचारिक रूप से नक्सल मुक्त प्रदेश घोषित किया गया. यह घोषणा सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और जमीनी हालात के आंकलन के आधार पर की गई है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि किसी भी संभावित पुनरुत्थान को समय रहते रोका जा सके.

इन जिलों में रहा प्रभाव : बिहार के लखीसराय, जमुई, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, नवादा, बांका और पश्चिमी चंपारण जैसे जिले लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे. इनमें जमुई, लखीसराय और गया को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था. अब सरकार का दावा है कि इन सभी क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं और सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

नक्सल प्रभावित इलाके जमुई के संदीप कुमार बताते हैं कि बिहार के कई जिलों में नक्सली गतिविधियां अपने चरम पर थीं. आए दिन नक्सली, पुलिस, सुरक्षाबलों और आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों की हिंसक घटनाएं सामने आती थीं. हालांकि, लंबे समय तक चले सुरक्षा अभियानों, विशेष रणनीति और केंद्र-राज्य समन्वय के बाद अब स्थिति में बड़ा बदलाव आया है.

दरअसल, बिहार ने लगभग तीन दशकों तक ऐसा दौर देखा, जो किसी बुरे सपने से कम ना था. दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, कब मौत काल बनकर सामने आ जाए, किसी को पता नहीं होता था. खासकर 1990 से लेकर 2015 तक.

पटना : गोलियों की तड़तड़ाहट और 'लाल सलाम-लाल सलाम' की गूंज, बिहार के इतिहास का वो काला अध्याय अब समाप्त हो चुका है. केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन दिया था, उसके समाप्त होते ही बिहार से 'लाल कलंक' का दाग भी मिट गया.

''पारंपरिक पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक संवाद पर भी जोर दिया. गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें उनके पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई. इस पहल का असर यह हुआ कि स्थानीय लोग धीरे-धीरे नक्सलियों से दूरी बनाने लगे और मुख्यधारा से जुड़ने की ओर अग्रसर हुए. नक्सली बाहरी नहीं थे, बल्कि स्थानीय लोग ही भटक गए थे, जिन्हें समझा-बुझाकर वापस समाज की मुख्यधारा में लाया गया.''- विकास वैभव, IG, राज्य योजना पार्षद परामर्शी

बाल-बाल बचे थे IPS : विकास वैभव ने 3 सितंबर 2008 को रोहतास के सोली गांव में हुई मुठभेड़ का भी जिक्र किया. किस तरह वह बाल-बाल बचे थे. उन्होंने बताया कि यह इलाका नक्सलियों का मजबूत ठिकाना था, जहां एक स्कूल भवन को अड्डा बनाकर गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. पुलिस टीम के पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में स्थिति पर काबू पा लिया गया. इस दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए.

'नक्सलवाद का जनाधार लगभग समाप्त' : विकास वैभव कहते हैं कि सरकार द्वारा सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है. पश्चिम चंपारण के बगहा इलाके का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां भी कभी नक्सलियों का प्रभाव था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि अब बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नक्सलवाद का जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है.

बिहार के 22 जिले थे प्रभावित : 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकली सशस्त्र क्रांति के विचार की चिंगारी बिहार में सबसे पहले भोजपुर में फैली. 70 के दशक के बाद बिहार में इसने पैर पसारना शुरू किया. बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार एक समय था जब राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित घोषित थे. 2019 में ये संख्या घटकर 16 और 2024 में मात्र आठ रह गई थी. सबसे ज्यादा दो सालों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या घटी है. 2024 में उत्तर बिहार को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर दिया गया था.

एक तिहाई भूभाग पर थी समानांतर सरकार : बिहार भले ही अब नक्सल मुक्त हो चुका है. मगर आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग उस दौर को याद कर सहम जाते हैं, खासकर वह लोग जो 1990 से 2010 के दशक में लाल आतंक से प्रभावित हुए थे. गया जिला के भी कई क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे. शेरघाटी क्षेत्र के सूबेदार कुमार यादव कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब बिहार के एक तिहाई भूभाग पर नक्सलियों का प्रभाव था. राज्य के कुछ इलाकों में तो उनकी समानांतर सरकार चलती थी, उनमें बिहार का गया जिला सबसे ज्यादा प्रभावित था. सिर्फ इमामगंज, शेरघाटी, बांकेबाजार क्षेत्र में लगभग 1000 लोगों की हत्याएं नक्सलियों ने की है.

गया का पहाड़ी इलाका (ETV Bharat)

''वैसे तो जहानाबाद, भोजपुर, जमुई, शिवहर, रोहतास, सीतामढ़ी लखीसराय और औरंगाबाद के सुदूर इलाकों में भी नक्सलियों का वर्चस्व था. मगर हमने अपने क्षेत्र को देखा है जब शाम ढलते ही घरों की कुंडियां लग जाती थीं. आम नागरिक क्या सुरक्षा तंत्र भी इस क्षेत्र में आने से जवाब दे देते थे.''- सूबेदार कुमार यादव, गया निवासी

पीड़ित की जुबानी, खौफनाक कहानी : 1980 के दशक में नक्सलियों के आतंक के शिकार हुए गया के कोठी गांव के रहने वाले जुगनू खान बताते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब सरकार और प्रशासन तक के लोग पहुंच से दूर हो गए थे. छोटे-बड़े फैसले नक्सली करते थे. नक्सलियों ने चुन-चुनकर हत्याएं की. शुरुआती दौर में तो जमींदारों और बड़े असर रसूख वाले लोगों को ही नक्सलियों ने प्रभावित किया. हालांकि बाद में धीरे-धीरे आम लोग और पुलिस भी उनकी जद में आने लगे.

जुगनू खान (ETV Bharat)

''गया जिले में वैसे तो नक्सली 1970 में दस्तक दे चुके थे, लेकिन इसका आतंक सबसे ज्यादा 1990 के दशक में हुआ. 1990 से लेकर 2015 तक इस क्षेत्र में दिन के उजाले में भी नक्सली वारदात को अंजाम देते थे, शाम में निकलना तो एक तरह से मौत को दावत देने वाली बात होती थी.''- जुगनू खान, नक्सलियों द्वारा प्रताड़ित परवार के सदस्य

लोगों ने किया था विरोध : जुगनू खान बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि नक्सलियों का विरोध उस समय नहीं हुआ. विरोध तो हुआ लेकिन विरोध करने वालों को नक्सलियों ने चुन-चुनकर निशाना बनाया. जो उनकी पकड़ में आए उनकी हत्या हुई और जो पकड़ में नहीं आए वो क्षेत्र को छोड़कर शेरघाटी और गया शहर में बसने पर मजबूर हुए. मेरी 100 बीघा भूमि पर नक्सलियों ने खेती करने पर रोक लगा दी थी. मगर अब इलाका शांत हो चुका है. नक्सलियों के वजूद पर भारत सरकार और राज्य सरकार ने अंतिम कील ठोक दी है.

जब दिन में पुलिस पर हो जाता था हमला : वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिन्हा कहते हैं कि नक्सलियों के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन के उजाले में वह घटना को अंजाम देते थे. 2005 की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान इमामगंज के दीघा सीन में हमला कर नक्सलियों ने दो पुलिस जवानों और एक स्थानीय महिला को मार दिया था. पुलिस के हथियार भी लूट लिए थे. उसी दिन उसी जगह पर तत्कालीन डीएम और एसपी को भी नक्सलियों ने निशाना बनाया था. 5 राइफल और 100 से अधिक राउंड गोलियां भी लूट ली थीं.

ऐसे आया बदलाव : इमामगंज क्षेत्र के स्थानीय लोग कहते हैं कि पुलिस और केंद्रीय बलों की दबिश, सरकार के विकास कार्य और नक्सलियों पर कड़े प्रहार के बाद बिहार में नक्सलवाद का सफाया संभव हो सका है. अब इस क्षेत्र में लोगों का विकास और प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा है.

लोगों को किया गया प्रोत्साहित (ETV Bharat)

''अब विचारधारा भी नक्सलियों की खत्म हो चुकी है. सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी जगहों पर इंसाफ के साथ कार्य हुए हैं. अब इस तरह की विचारधारा नहीं है. विकास के कार्य भी गांव-गांव गली-गली तक पहुंच चुके हैं. जिन्होंने नक्सलवाद को अपनाया था, वे भी जेल से छूटने के बाद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं. यह एक बदलाव की बड़ी अच्छी तस्वीर है.''- पंकज सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार

'2021 के बाद नहीं हुई बड़ी घटना' : गया के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) सुशील कुमार कहते हैं कि हाल के पिछले कई महीनों से गया में किसी भी तरह का नक्सली घटना नहीं हुई है. हमारी जो पूरी टीम है, चाहे जिला पुलिस की टीम हो या सीआरपीएफ की, एसएसबी की टीम हो या एसटीएफ का अभियान दल. यह सारी टीमें लगातार अभियान चला रही हैं. हम लोग पिछले कई सालों से गया में नक्सली घटनाओं को रोकने में सफल रहे.

गया एसएसपी सुशील कुमार (ETV Bharat)

''सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चलता रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी. अभी भी जो नक्सली वर्षों से फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश में लगी है. हालांकि वह नक्सली अब नक्सल अभियान से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उन पर केस दर्ज हैं तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी.''- सुशील कुमार, गया एसएसपी

कई कुख्यात चढ़े हत्थे : सुरक्षा बलों ने पिछले 35 सालों में बिहार में कई नक्सलियों को ढेर किया है. यही नहीं, कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं. प्रशांतो बोस उर्फ किशन दा, विजय आर्य उर्फ यशपाल, मिथलेश मेहता उर्फ भिखारी उर्फ रोहित, प्रद्युमन शर्मा उर्फ साकेत, उमेश यादव उर्फ राधेश्याम उर्फ विमल दा, संदीप उर्फ विजय यादव, प्रमोद मिश्रा जैसे कई नक्सली सुरक्षा बलों के रडार पर रहे. इसमें से कई मारे गए तो कई गिरप्तार हुए, वहीं कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया. अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में 'लाल सलाम' का चैप्टर खत्म हो चुका है.

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