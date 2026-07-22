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गांव की कच्ची दीवारों से राष्ट्रपति भवन और यूरोप तक.. कंचन प्रकाश ने बज्जिका कला को दिलाई वैश्विक पहचान

कैसे डॉक्टर कंचन प्रकाश ने विलुप्त होती बज्जिका पेंटिंग को कच्ची दीवारों से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, मुजफ्फरपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट..

Muzaffarpur Bajjika Painting
कंचन प्रकाश ने बज्जिका कला को दी वैश्विक पहचान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 8:32 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्टूडियो में कैनवास पर उभरते बांस, चिड़ियों का झुंड, हाथी, केले के पेड़, फूल-पत्तियां और लोकदेवताओं के चित्र केवल रंगों का मेल नहीं हैं, बल्कि बज्जिकांचल की सदियों पुरानी संस्कृति की जीवंत कहानी हैं. कभी यही चित्र (बज्जिका पेंटिंग) गांवों की कच्ची दीवारों पर शादी-ब्याह और मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते थे. समय के साथ कच्चे घर पक्के मकानों में बदल गए और यह परंपरा लुप्त होने लगी.

विरासत को बचाने का अनूठा प्रयास: अब यही कला कैनवास पर नई पहचान बना रही है. इस विरासत को बचाने का जिम्मा उठाया है मुजफ्फरपुर की लोक एवं समकालीन कलाकार डॉ. कंचन प्रकाश ने, जो पिछले ढाई दशक से बज्जिका पेंटिंग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में जुटी हैं. बज्जिका पेंटिंग बिहार के बज्जिकांचल क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्रकला है, जो अपनी विशेष पहचान रखती है. मुजफ्फरपुर की मिट्टी की दीवारों से लेकर यूरोप की मशहूर गैलरी तक का सफर तय कराने का पूरा श्रेय कंचन प्रकाश को जाता है.

Muzaffarpur Bajjika Painting
कैनवास पर बज्जिका पेंटिंग बनातीं कंचन प्रकाश (ETV Bharat)

कलाकार कंचन प्रकाश ने विलुप्त होने से बचाया: डॉ. कंचन प्रकाश बताती हैं कि वह पिछले 20 से 25 वर्षों से पूरी तरह इस लोककला के संरक्षण में जुटी हैं. शुरुआत में वह अपने घर की दीवारों और पारंपरिक आयोजनों पर ही चित्र बनाती थीं, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि यदि इस कला को नया माध्यम नहीं दिया गया तो यह आने वाली पीढ़ियों के साथ समाप्त हो जाएगी. इसी सोच के साथ उन्होंने बसेरी भित्ति चित्रों को कैनवास और वॉटर कलर पर उतारना शुरू किया.

"जब मैंने इस दिशा में काम शुरू किया था, तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था. इसलिए हमारी कला सीमित लोगों तक ही पहुंच पाती थी. आज सोशल मीडिया के कारण हमारी कला देश-दुनिया तक पहुंच रही है और कलाकारों को भी नई पहचान मिल रही है."-डॉ. कंचन प्रकाश, कलाकार, बज्जिका पेंटिंग

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डॉक्टर कंचन प्रकाश ने दी बज्जिका को पहचान (ETV Bharat)

विरासत में मिली बज्जिका पेंटिंग: डॉ. कंचन प्रकाश ने यह कला किसी संस्थान में जाकर नहीं सीखी है. यह उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिली है. उनकी दादी, मां और घर की अन्य महिलाएं शादी-ब्याह और मांगलिक अवसरों पर मिट्टी की दीवारों पर बसेरी भित्ति चित्र बनाती थीं. बचपन से उन्हें देखते-देखते यह कला उनके जीवन का हिस्सा बन गई.

"मेरी दादी और मां से मिली यह विरासत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. मैंने केवल इसे नया माध्यम दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी लोक संस्कृति को पहचान सकें."-डॉ. कंचन प्रकाश, कलाकार, बज्जिका पेंटिंग

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मांगलिक प्रतीक और प्रकृित संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)

राष्ट्रपति भवन और वैश्विक मंचों पर प्रदर्शन: डॉ. कंचन प्रकाश की कला आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है. उनकी चुनिंदा बज्जिका पेंटिंग्स राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित हो चुकी हैं. इसके अलावा बेल्जियम के म्यूज़ियम ऑफ सेक्रेड आर्ट, बिहार म्यूज़ियम, ललित कला अकादमी, बिहार कला अकादमी सहित देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हो चुका है.

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राष्ट्रपति भवन में बज्जिका कला की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

राष्ट्रीय पुरस्कार और सीनियर फेलोशिप सम्मान: उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की सीसीआरटी सीनियर फेलोशिप, एआईएफएसीएस अवॉर्ड, बिहार राज्य पुरस्कार और कुमुद शर्मा सीनियर कंटेम्पररी महिला कलाकार सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं. डॉ. कंचन प्रकाश केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षक भी हैं. वह नियमित रूप से कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को बज्जिका पेंटिंग का प्रशिक्षण देती हैं.

युवाओं को प्रशिक्षण: उनके मार्गदर्शन में कई युवा कलाकार इस कला को सीखकर आत्मनिर्भर बने हैं. उनकी कोशिश है कि जो चित्र कभी गांवों की दीवारों तक सीमित थे, वे अब घरों, दीर्घाओं और दुनिया भर की प्रदर्शनियों तक पहुंचे. लोक संस्कृति के जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इस कला को संस्थागत संरक्षण और सरकारी सहयोग नहीं मिला, तो आने वाले वर्षों में यह परंपरा केवल इतिहास बनकर रह जाएगी.

Muzaffarpur Bajjika Painting
दीवारों पर बज्जिका चित्र उकेरतीं ग्रामीण महिलाएं (ETV Bharat)

बज्जिकांचल की पहचान: यह क्षेत्र मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों में फैला है. जिस प्रकार मिथिलांचल की पहचान मधुबनी पेंटिंग और अंग क्षेत्र की मंजूषा कला से होती है, उसी तरह बज्जिकांचल की पहचान बसेरी कला और श्रृंगारी कला से रही है.

विवाह संस्कार और मटकोर पूजा की परंपरा: यह कला केवल सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि लोकजीवन, धार्मिक आस्था, विवाह संस्कार, कृषि संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक मूल्यों का दृश्य दस्तावेज है. हर चित्र अपने भीतर एक कहानी समेटे होता है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को जीवित रखता है. बज्जिकांचल में विवाह से पहले होने वाली मटकोर पूजा के दौरान महिलाएं गोसाईं घर की बाहरी दीवारों पर बसेरी चित्र बनाती हैं.

मांगलिक प्रतीक और प्रकृित संरक्षण का संदेश: इन चित्रों में बांस, हाथी, पक्षी, मछली, फूल-पत्तियां और अन्य शुभ प्रतीकों का चित्रण किया जाता है. लोक मान्यता है कि बांस वंशवृद्धि, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. इसलिए विवाह के अवसर पर बांस का चित्र बनाकर नवविवाहित जोड़े के सुखद और समृद्ध जीवन की कामना की जाती है. इस परंपरा में प्रकृति के प्रति सम्मान और पशु-पक्षियों के संरक्षण का संदेश भी छिपा है.

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कैनवास पर पहुंची बज्जिका कला (ETV Bharat)

प्राकृतिक रंगों का प्रयोग: बज्जिका पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसके प्राकृतिक रंग हैं. पहले गांवों में महिलाएं मिट्टी और गोबर से दीवारों को लीपकर तैयार करती थीं. इसके बाद फूलों से लाल, पत्तियों से हरा, हल्दी से पीला और चावल के घोल से सफेद रंग तैयार किया जाता था. शुभ अवसर होने के कारण काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता था. इन प्राकृतिक रंगों से बने चित्रों में सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति गहरा जुड़ाव दिखाई देता है. आज भले ही कलाकार कैनवास और आधुनिक रंगों का उपयोग कर रहे हों, लेकिन चित्रों की मूल शैली और विषय आज भी वही है.

कॉर्पोरेट करियर से लोक कला का सफर: बहुत कम लोग जानते हैं कि लोक कलाकार बनने से पहले डॉ. कंचन प्रकाश ने लगभग 20 वर्षों तक लेदर गारमेंट्स और लेदर गुड्स इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम किया. उन्होंने यूरोप के कई बड़े खरीदारों और डिजाइनरों के लिए डिज़ाइन तैयार किए, लेकिन व्यावसायिक जीवन के बीच भी उनका जुड़ाव अपनी लोक संस्कृति से कभी नहीं टूटा. नौकरी के साथ-साथ वे लगातार बज्जिका कला पर काम करती रहीं और बाद में पूरी तरह इसी कला को समर्पित हो गईं.

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बज्जिका पेंटिंग (ETV Bharat)

लोककला को बचाना पूरे समाज का जिम्मा- कंचन प्रकाश: डॉ. कंचन प्रकाश का मानना है कि लोककला किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान होती है. इसे बचाना केवल कलाकारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. आज जब आधुनिकता की दौड़ में कई लोक परंपराएं विलुप्त हो रही हैं, ऐसे समय में मुजफ्फरपुर से उठी यह पहल उम्मीद जगाती है.

संस्कृति का जीवंत उदाहरण: बज्जिका पेंटिंग केवल रंगों से बनी तस्वीर नहीं, बल्कि बज्जिकांचल की संस्कृति, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम और सामाजिक मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है. कच्ची दीवारों से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची यह कला इस बात का प्रमाण है कि यदि परंपरा को नया मंच मिले, तो वह समय की हर कसौटी पर अपनी पहचान कायम रख सकती है.

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