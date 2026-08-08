बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने गोड्डा में कहा- देश का युवा जग चुका है, हेमंत सरकार को छात्रों की समस्या सुननी चाहिए
रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बारे में बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हेमंत सरकार को उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए.
Published : August 8, 2026 at 7:34 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 8:07 PM IST
गोड्डाः झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि देश का युवा जाग गया है. हेमंत सरकार को छात्रों की जो भी समस्याएं या मांगे हैं उनको सुनना चाहिए और केंद्र की तरह इससे संबंधित कड़े कानून बनाए जाने चाहिए.
राज्य सरकार कोकड़े कानून बनाना चाहिएः प्रेम कुमार
गोड्डा में आए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने छात्र आंदोलन पर कहा कि आज छात्र सड़कों पर हैं और उनकी मांगें जायज हैं और हम उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों की मांग को सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और इसके साथ ही जिस तरह से केंद्र की सरकार ने पेपर लीक मामले पर कड़े कानून बनाये हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसी ही बड़ी कर्रवाई यहां की राज्य सरकार भी करे.
युवा अब जाग चुका हैः प्रेम कुमार
उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना चाहिए. ये मांगें उनकी जायज हैं और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए तभी समाधान निकलेगा. भरत तिवारी एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि यह एक अलग विषय है और इसका बिहार चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है. प्रेम कुमार गोड्डा मे चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि बांकीपुर की हार बड़ी हार है और पार्टी इस मामले की समीक्षा कर रही है.
ये भी पढ़ें:
जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच की मांग, खुले मैदान में हो वार्ता, बंद कमरे में सरकार से बातचीत स्वीकार नहीं
JPSC Protest: जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच की सरकार से वार्ता शनिवार को, आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करेगा बातचीत
JPSC Protest: सरकार से वार्ता के बाद भी धरना-प्रदर्शन जारी, कहा- लिखित आश्वासन के बिना नहीं थमेगा आंदोलन