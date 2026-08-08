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बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने गोड्डा में कहा- देश का युवा जग चुका है, हेमंत सरकार को छात्रों की समस्या सुननी चाहिए

बिहार विधान सभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और अन्य ( Etv Bharat )

गोड्डाः झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि देश का युवा जाग गया है. हेमंत सरकार को छात्रों की जो भी समस्याएं या मांगे हैं उनको सुनना चाहिए और केंद्र की तरह इससे संबंधित कड़े कानून बनाए जाने चाहिए.

राज्य सरकार कोकड़े कानून बनाना चाहिएः प्रेम कुमार

गोड्डा में आए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने छात्र आंदोलन पर कहा कि आज छात्र सड़कों पर हैं और उनकी मांगें जायज हैं और हम उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों की मांग को सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और इसके साथ ही जिस तरह से केंद्र की सरकार ने पेपर लीक मामले पर कड़े कानून बनाये हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसी ही बड़ी कर्रवाई यहां की राज्य सरकार भी करे.

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार का बयान (Etv Bharat)

युवा अब जाग चुका हैः प्रेम कुमार