ETV Bharat / bharat

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार बिहार विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं. स्कूटर से स्पीकर तक का उनका सफर बहुत रोचक है. दोस्तों से सुनिये..

Prem Kumar
प्रेम कुमार बन सकते हैं स्पीकर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 19, 2025 at 8:46 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

गया: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 20 नवंबर को एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. 2005 से जब-जब बीजेपी सरकार का हिस्सा रही है, तब-तब वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार मंत्री बने हैं लेकिन इस बार वह कैबिनेट में नहीं दिखेंगे. वह मिनिस्टर की बजाय स्पीकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं. गया टाउन से लगातार नौवीं बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने वाले डॉ. प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं.

अजेय हैं प्रेम कुमार: बिहार की राजनीति में प्रेम कुमार चर्चित नाम हैं. इन्हें अपराजित विधायक कहा जाता है. वर्ष 1990 से ये लगातार विधायक रहे. चाहे लहर किसी की भी हो, इनका जीत का रिकॉर्ड बना रहा है. चाहे वह लालू-राबड़ी का राज हो, चाहे अन्य किसी का. हर बार वह जीतते रहे हैं. 1990 से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में गया शहर विधानसभा सीट से डॉ. प्रेम कुमार को भाजपा टिकट देती रही और हर बार ये लगातार जीतते रहे. यही वजह है कि वह अपराजय हैं. उन्होंने गया शहर विधानसभा क्षेत्र में कभी भी कमल को मुरझाने नहीं दिया.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

5 दोस्तों के साथ शुरू हुआ संघर्ष: डॉ. प्रेम कुमार की कहानी उनके पांच दोस्तों के साथ शुरू होती है. उनके पांच दोस्तों में प्रभात कुमार, ज्ञानचंद जैन, अनिल कुमार सिंह, अखौरी निरंजन थे. प्रेम कुमार के पिता बैंक में कर्मचारी थे. यह साधारण परिवार से संबंध रखते थे. जब यह स्टूडेंट लाइफ गुजर रहे थे तो उस समय जेपी आंदोलन चला. जेपी आंदोलन में इन पांचो दोस्तों ने बढ़-चढकर भाग लिया. सभी जेल गए. इसके बाद जब सभी छूटे तो पांचो ने मिलकर दवा का कारोबार शुरू किया.

Prem Kumar
प्रेम कुमार (ETV Bharat)

दवा कारोबार से शुरुआत: दोस्तों के साथ शुरू हुआ दवा का कारोबार बेहतर चला और आज भी वह दवा का कारोबार संचालित हो रहा है. इस क्रम में इन पांच दोस्तों ने गुल की फैक्ट्री भी शुरू की. गुल की फैक्ट्री भी अच्छी चली. हालांकि बाद में गुल की फैक्ट्री बंद हो गई लेकिन दवा का कारोबार चलता रहा. प्रेम कुमार का शुरुआती दौर काफी संघर्षपूर्ण था. जब वह स्टूडेंट लाइफ का सफर तय कर रहे थे तो इनके पास वे संसाधन नहीं थे, जो उन्हें मध्यवर्गीय लायक भी खड़ा कर सके.

a (a)

मेहनत और ईमानदारी थी पहचान: उनके दोस्त बताते हैं कि प्रेम कुमार की सबसे बड़ी बात ये है कि वह काफी ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं. काफी मेहनती रहे हैं. वैसे यह सभी दोस्त ईमानदार ही थे. यही वजह रही कि कई दशक बाद भी इनकी दवा दुकान चल रही है.

BJP MLA Prem Kumar
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

स्कूटर से चला करते थे प्रेम कुमार: डॉ प्रेम कुमार के दोस्त प्रभात कुमार और ज्ञानचंद जैन बताते हैं कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रेम कुमार शुरुआती दौर में काफी संघर्ष कर रहे थे. हम लोग एक दवा दुकान में पार्टनर बने. किसी तरह से व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहे. शुरुआती दौड़ में जेपी आंदोलन में हम सभी जेल गए. प्रेम कुमार भी इसमें शामिल थे. बाद में भी उन्होंने गुल फैक्ट्री भी खोली. फिर सुशीला सहाय विधायक बनीं तो उनके पीए भी रहे. लगातार परिश्रम से डॉ प्रेम कुमार आगे बढ़ते रहे. हम लोग साथ-साथ चले और आज भी साथ-साथ हैं. हम लोगों की दोस्ती का उदाहरण आज भी दिया जाता है.

BJP MLA Prem Kumar
परिवार के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

प्रभात कुमार और ज्ञानचंद जैन बताते हैं, 'उस समय प्रेम कुमार स्कूटर से चला करते थे. जब वह 1990 में पहली बार भाजपा के टिकट पर जीते और गया शहर के विधायक बने तो शपथ ग्रहण लेने ट्रेन से वे पटना के लिए रवाना हुए थे.'

BJP MLA Prem Kumar
प्रेम कुमार के छात्र जीवन के साथी प्रभात कुमार (ETV Bharat)

"प्रेम कुमार का जीवन काफी संघर्ष पूर्ण रहा. संघर्षपूर्ण जीवन में उन्होंने सफलता की बड़ी कहानी लिखी और आज प्रेम कुमार बिहार की राजनीति के धुरी हैं. लगातार नौवीं बार जीतकर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है. वह अपने काम के प्रति काफी ईमानदार रहे हैं. उनको जो भी जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी से निभाया है."- प्रभात कुमार, प्रेम कुमार के दोस्त

टिकट भी भाग्य से मिला: ज्ञानचंद जैन बताते हैं कि प्रेम कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े थे. एक अच्छा छात्र नेता के साथ-साथ अच्छे वक्ता भी रहे हैं. इसी क्रम में 1990 का दौर था, तब बिहार विधानसभा का चुनाव होना था. गया शहर सीट के लिए भाजपा से एक बेहतर युवा उम्मीदवार खोजा जा रहा था. इसमें अखौरी निरंजन का नाम सबसे आगे था लेकिन चुनाव के मानक उम्र के अनुसार उनकी उम्र थोड़ी कम रह गई. इसके बाद अखौरी निरंजन को टिकट न देकर भाजपा ने प्रेम कुमार को टिकट दे दिया. यहां भाग्य ने टिकट मिलने में साथ दिया तो दूसरी ओर चुनाव भी जीतने में सफल रहे.

BJP MLA Prem Kumar
प्रेम कुमार के छात्र जीवन के साथी ज्ञानचंद जैन (ETV Bharat)

"1990 में भाजपा इतनी सीटें नहीं जीता करती थी, जिसके बीच भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार ने जब गया की सीट जीती तो वह काफी चर्चित हुए. भाजपा की राजनीति के एक धुरी बन गए और आज बिहार की राजनीति की एक धुरी बने हुए हैं. यह विधायक बने फिर मंत्री बने. 2025 से विधानसभा चुनाव में यह जीते हैं तो फिर से मंत्री बनना तय माना जा रहा है. हालांकि चर्चा यह भी है कि इस बार उनके हिस्से में बिहार विधानसभा अध्यक्ष का ताज भी आ सकता है."- ज्ञानचंद जैन, प्रेम कुमार के दोस्त

BJP MLA Prem Kumar
विनोद तावड़े के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

कब-कब बने विधायक?: 1990 में प्रेम कुमार पहली बार विधायक बने. इसके बाद वे कभी नहीं हारे. इस बार 2025 में उन्होंने नौवीं बार जीत दर्ज की है. 1990 में इन्होंने बड़े नेता अधिवक्ता शकील अहमद खान को हराया. इसके बाद 1995 में सीपीआई के मसूद मंजर को हराया. फिर 2000 में भी मसूद मंजर को पराजित किया. 2005 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के संजय सहाय को 25000 से अधिक वोटो से हराया. 2010 के चुनाव में जलालुद्दीन अंसारी को 28000 वोटो से हराया. 2015 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के प्रिय रंजन को 22000 वोटो से हराया. 2020 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकारनाथ को करीब 11000 वोटो से हराया. इसके बाद 2025 में इन्होंने फिर से कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकारनाथ को बड़े मतों के अंतर से पराजित कर दिया.

BJP MLA Prem Kumar
सम्राट चौधरी के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

चंद्रवंशी समाज के बड़े चेहरे हैं प्रेम: बीजेपी के नौवीं बार विधायक बनने वाले प्रेम कुमार चंद्रवंशी समाज से बड़े चेहरे हैं. विधायक रहते इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की. बिहार सरकार में लगातार मंत्री भी रहे हैं. उन्होंने नगर विकास आवास विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग समेत कई विभागों का कार्यभार संभाला. इनके बारे में बताया जाता है कि छात्र जीवन से ही इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यह जुड़े थे.

BJP MLA Prem Kumar
विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

1980 में बीजेपी से जुड़े: प्रेम कुमार ने 1980 में भाजपा की सदस्यता ली. उसके बाद वे भाजपा के टिकट से 1990 में चुनाव लड़े. डॉ प्रेम कुमार को बेहतर कामों के लिए कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. वर्ष 2018 और 2020 में मक्का और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन को लेकर यह प्रधानमंत्री से भी पुरस्कृत हुए हैं. वहीं, राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से भी यह पुरस्कृत हो चुके हैं.

BJP MLA Prem Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

26423 वोट से जीते प्रेम कुमार: 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर प्रेम कुमार ने लगातार नौवीं बार जीत हासिल की है. उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट अखौरी ओंकार नाथ को 26423 वोटों से हराया है. प्रेम कुमार को 90878 वोट मिला था, जबकि अखौरी को 64455 मत प्राप्त हुए. वहीं जन सुराज पार्टी के धीरेंद्र अग्रवाल को 4479 वोट मिले हैं.

ये भी पढ़ें:

बिहार में किस पार्टी से कौन-कौन हो सकता है मंत्री? देखें संभावित लिस्ट

नीतीश कुमार चुने गए NDA विधायक दल के नेता, कल गांधी मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने रहेंगे उपमुख्यमंत्री! BJP ने विधानमंडल का नेता और उपनेता चुना

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

TAGGED:

GAYA NEWS
BJP MLA PREM KUMAR
प्रेम कुमार बन सकते हैं स्पीकर
BIHAR ASSEMBLY SPEAKER
BIHAR ELECTION 2025
PREM KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

वोट डालकर काम पर लौटने लगे बिहार के प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़.. कब रुकेगा पलायन?

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.