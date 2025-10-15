ETV Bharat / bharat

कांग्रेस और राजद के बीच कई सीटों पर हो सकता है दोस्ताना मुकाबला, अंदरखाने क्या पक रहा?

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को कर दी थी. इसके अनुसार 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गयी. पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक दोनों ही सीट बंटवारे के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं. एनडीए में सीटों की संख्या की घोषणा हो गयी है लेकिन पसंदीदा सीट को लेकर संघर्ष चल रहा है. वहीं इंडिया ब्लॉक में अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है. इस बीच कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, औपचारिक सीट बंटवारा और पहली सूची 16 अक्टूबर को जारी होने की संभावना.

हालांकि, सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में जिच कायम है. ऐसे में कांग्रेस सूत्रों की मानें तो राजद के साथ कई सीटों पर 'दोस्ताना मुकाबला' होने की उम्मीद है. संभावित उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने के लिए कह दिया गया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कम से कम तीन सीटों- बछवाड़ा, कहलगांव और मटिहानी, पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है. इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

सीईसी के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "इस बार राजद का रवैया सख्त है. वे हमें 60 से नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा सीटें चाहते हैं. अगर बात नहीं बनी तो दोनों दल कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं." पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने ईटीवी भारत को बताया, "हां, कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है."

बता दें कि इंडिया ब्लॉक के बीच राज्य स्तर पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका. यह मुद्दा 13 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी से राजद नेता तेजस्वी यादव से मिलना था. लेकिन, सीटों को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी.