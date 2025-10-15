ETV Bharat / bharat

कांग्रेस और राजद के बीच कई सीटों पर हो सकता है दोस्ताना मुकाबला, अंदरखाने क्या पक रहा?

नामांकन की आखिरी तारीख करीब आने के बाद भी सीट बंटवारे पर बातचीत में देरी से बिहार कांग्रेस में चिंता पैदा हो गई.

Bihar Assembly Elections 2025
तेजस्वी, खरगे और राहुल. (फाइल) (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : October 15, 2025 at 7:56 PM IST

4 Min Read
नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को कर दी थी. इसके अनुसार 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गयी. पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक दोनों ही सीट बंटवारे के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं. एनडीए में सीटों की संख्या की घोषणा हो गयी है लेकिन पसंदीदा सीट को लेकर संघर्ष चल रहा है. वहीं इंडिया ब्लॉक में अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है. इस बीच कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, औपचारिक सीट बंटवारा और पहली सूची 16 अक्टूबर को जारी होने की संभावना.

हालांकि, सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में जिच कायम है. ऐसे में कांग्रेस सूत्रों की मानें तो राजद के साथ कई सीटों पर 'दोस्ताना मुकाबला' होने की उम्मीद है. संभावित उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने के लिए कह दिया गया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कम से कम तीन सीटों- बछवाड़ा, कहलगांव और मटिहानी, पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है. इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

सीईसी के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "इस बार राजद का रवैया सख्त है. वे हमें 60 से नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा सीटें चाहते हैं. अगर बात नहीं बनी तो दोनों दल कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं." पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने ईटीवी भारत को बताया, "हां, कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है."

बता दें कि इंडिया ब्लॉक के बीच राज्य स्तर पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका. यह मुद्दा 13 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी से राजद नेता तेजस्वी यादव से मिलना था. लेकिन, सीटों को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी.

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति, जिसने पहले 8 अक्टूबर को 25 सीटों को अंतिम रूप दिया था, 14 अक्टूबर को फिर से मिली. इस बार 26 और सीटों को मंजूरी दे दी. जिससे 51 पर कांग्रेस ने दावेदारी पेश कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी, शिमला से ऑनलाइन सीईसी की बैठक में शामिल हुए थे. उनके निर्देश पर, सीईसी की एक उप-समिति ने बुधवार को शेष 10 सीटों पर चर्चा की, लेकिन परामर्श अनिर्णायक रहा.

उप-समिति के भीतर हुई चर्चा के आधार पर, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 15 अक्टूबर की रात पटना में राजद के अपने समकक्षों के साथ फिर से कुछ दौर की बातचीत करेंगे. 16 अक्टूबर को अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा की जा सकेगी. बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "हम अपने लिए अच्छी सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गठबंधन के भीतर टकराव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं."

तेजस्वी यादव ने गठबंधन तय होने से पहले राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया, इस पर अहमद ने कहा कि यह ठीक है क्योंकि राजद नेता 6 नवंबर को चुनाव लड़ेंगे और अगले कुछ दिनों में गठबंधन की औपचारिकताओं और अन्य मुद्दों में व्यस्त रहेंगे. कांग्रेस सूत्रों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही उथापटक पर भी उनलोगों की नजर है. इसलिए भी सीटों की घोषणा में देरी हो रही है.

