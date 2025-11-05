ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दिल्ली से बिहार जाने वालों की बढ़ी भीड़, रेलवे ने चलाईं 32 स्पेशल ट्रेनें

दिल्ली से बिहार लौटने वालों की भीड़ बढ़ी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बिहारी प्रवासियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. राजधानी के आनंद विहार, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सोमवार से ही यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लोगों में ऐसा जज्बा देखा जा रहा है कि वे जनरल कोच में सफर कर हर हाल में अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं. हालांकि रेलवे ने भी अतिरिक्त ट्रेनों से लेकर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने व सुरक्षा में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बिहार के लिए चलाई गई 32 ट्रेनें: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को कुल 32 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया. इनमें नई दिल्ली स्टेशन से 8, आनंद विहार टर्मिनल से 6, दिल्ली जंक्शन से 8, शकूरबस्ती व हजरत निजामुद्दीन से 2-2, पानीपत से 3, और शामली, गाजियाबाद व रोहतक से एक-एक ट्रेन चलाई गईं. इसके अतिरिक्त दिल्ली क्षेत्र से होकर 6 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें भी पास की गईं. अधिकारियों के मुताबिक, यह सभी वही ट्रेनें हैं जो दीपावली और छठ के दौरान स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई गई थी. इसके अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलने का भी निर्णय लिया जाता है. मंगलवार को नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया. आनंद विहार स्टेशन पर पहुंच रही लोगों की भीड़ (ETV Bharat) आनंद विहार पर बाहर बन रहा होल्डिंग एरिया: 5 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से 8 विशेष ट्रेनें रवाना हो रही हैं, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, RPF-GRP की विशेष तैनाती की गई है. साथ ही स्टेशन के बाहर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिससे भीड़ को चरणबद्ध रूप से प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जा सके. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है. यात्रियों के भीड़ को देखते हुए मांग बढ़ने पर कई ऑन-डिमांड ट्रेनें भी चलाई गई हैं और स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है.