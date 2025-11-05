बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दिल्ली से बिहार जाने वालों की बढ़ी भीड़, रेलवे ने चलाईं 32 स्पेशल ट्रेनें
बिहार जाने निकले लोगों में चुनाव में मतदान को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दिया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा..
Published : November 5, 2025 at 3:58 PM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बिहारी प्रवासियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. राजधानी के आनंद विहार, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सोमवार से ही यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लोगों में ऐसा जज्बा देखा जा रहा है कि वे जनरल कोच में सफर कर हर हाल में अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं. हालांकि रेलवे ने भी अतिरिक्त ट्रेनों से लेकर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने व सुरक्षा में व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
बिहार के लिए चलाई गई 32 ट्रेनें: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को कुल 32 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया. इनमें नई दिल्ली स्टेशन से 8, आनंद विहार टर्मिनल से 6, दिल्ली जंक्शन से 8, शकूरबस्ती व हजरत निजामुद्दीन से 2-2, पानीपत से 3, और शामली, गाजियाबाद व रोहतक से एक-एक ट्रेन चलाई गईं. इसके अतिरिक्त दिल्ली क्षेत्र से होकर 6 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें भी पास की गईं. अधिकारियों के मुताबिक, यह सभी वही ट्रेनें हैं जो दीपावली और छठ के दौरान स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई गई थी. इसके अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलने का भी निर्णय लिया जाता है. मंगलवार को नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया.
आनंद विहार पर बाहर बन रहा होल्डिंग एरिया: 5 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से 8 विशेष ट्रेनें रवाना हो रही हैं, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, RPF-GRP की विशेष तैनाती की गई है. साथ ही स्टेशन के बाहर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिससे भीड़ को चरणबद्ध रूप से प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जा सके. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है. यात्रियों के भीड़ को देखते हुए मांग बढ़ने पर कई ऑन-डिमांड ट्रेनें भी चलाई गई हैं और स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है.
11 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकट बिक्री बंद: उत्तर रेलवे के दिल्ली दिल्ली डिवीजन एरिया के स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर दिनांक 11 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि जो व्यक्ति वृद्ध, दिव्यांगजन, निरक्षर और महिला यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशन पर आ रहे हैं, उन्हें इसमें छूट दी गई हैं.
वोट देना है, चाहे जैसे भी पहुंचना पड़े: आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने बताया कि वह किसी भी हालत में मतदान करने का अवसर छोड़ना नहीं चाहते. बिहार के वैशाली जिले के निवासी विनय कुमार दिल्ली में कारपेंटर का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को मतदान है, इसलिए आज ही निकल रहा हूं. भीड़ है लेकिन वोट डालना जरूरी है. वहीं मुजफ्फरपुर निवासी सहदेव शाह दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं. उन्होंने कहा कि परिवार को पहले ही बिहार भेज दिया था, जिससे सब वोट कर सकें. अब मैं भी जा रहा हूं.
मतदान के लिए छोड़ी ड्यूटी: बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले मोहम्मद खुर्शीद हरियाणा में रहते हैं. उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर भी अप्लाई कर दी. ड्यूटी छोड़कर जा रहा हूं. रिजर्वेशन नहीं मिला है जनरल कोच में सफर करूंगा, लेकिन वोट जरूर दूंगा. उन्होंने बताया कि उनके साथ 12 लोग मिलकर मतदान के लिए बिहार जा रहे हैं.
मतदान के लिए विशेष आग्रह कर ली छुट्टी: वहीं अब्दुल वाहिद सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और राजस्थान में होटल सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं. उन्होंने कहा स्पेशली छुट्टी लेकर जा रहा हूं. वोट करना मेरा कर्तव्य है, चाहे दूरी कितनी भी हो. नोएडा से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे विजय ने बताया कि वे काम बंद कर बिहार रवाना हो रहे हैं और वोट डालकर ही वापस लौटेंगे.
यह भी पढ़ें-