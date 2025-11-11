बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन उम्मीदवारों पर रहेगी सबकी नजर, मैदान में सिंगर से लेकर ओलंपियन तक
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई उम्मीदवार हैं जो बेहद खास हैं. इस रिपोर्ट में जानिए दिग्गज को किससे मिल रही है टक्कर.
Published : November 11, 2025 at 6:33 AM IST
Updated : November 11, 2025 at 7:02 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है. इस बीच चरण में कुछ उम्मीदवारों की नजरें सभी की टिकी हुई हैं. कौन हैं वे उम्मीदवार और किनसे है उनका मुकाबला, इस रिपोर्ट में जानिए.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में खेल से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक और बाहुबली विरासत से लेकर यूट्यूब स्टार्स तक हैं. ये चेहरे न केवल अपनी सीटें बचाने या जीतने उतरे हैं, बल्कि बिहार की राजनीति को नया रंग भी दे रहे हैं. इन उम्मीदवारों पर नजर डालें तो एनडीए के पास मजबूत पकड़ है, जबकि जन सुराज पार्टी (जेएसपी) और महागठबंधन नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं.
जमुई में खेल स्टार बनाम यादव-मुस्लिम गठजोड़: जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह निशानेबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इनके दादा कुमार सुरेंद्र सिंह और पिता दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के प्रमुख रह चुके हैं, जबकि मां बांका से सांसद रहीं. इनका सीधा मुकाबला आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम से है. यहां मुस्लिम-यादव वोटबैंक (लगभग 40%) महागठबंधन की ताकत है, जबकि श्रेयसी अगड़ी जातियों और ईबीसी को एकजुट कर रही हैं.
लौरिया में भोजपुरी गायक बनाम बिहार का सबसे अमीर उम्मीदवार: पश्चिम चंपारण की लौरिया में बीजेपी के विनय बिहारी (भोजपुरी गायक) को विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के रण कौशल प्रताप सिंह (बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवार) से कड़ी टक्कर मिल रही है, जहां 2020 की जीत को दोहराना विनय के लिए चुनौतीपूर्ण है. राजपूत-मुस्लिम समीकरण और धनबल यहां खेल बदल सकता है.
धमदाहा में लेशी सिंह बनाम संतोष कुशवाहा: पूर्णिया की धमदाहा में जेडी(यू) की लेशी सिंह (पांच बार की विधायक और खाद्य मंत्री) का मुकाबला आरजेडी के संतोष कुशवाहा से है. लेशी ने 2020 के चुनाव में जीत हासिल की थी और जमीनी पकड़ ईबीसी-ओबीसी में मजबूत है, लेकिन कुशवाहा का यादव-मुस्लिम गठजोड़ टक्कर को रोचक बना रहा है.
करगहर में भोजपुरी सुपरस्टार बनाम एनडीए का पुराना गढ़: रोहतास की करगहर में जेएसपी के रितेश पांडेय (भोजपुरी स्टार, 'हेलो कौन' गायक) का बहुकोणीय मुकाबला जेडी(यू) के बशिष्ठ सिंह से है, जहां रितेश युवा और ग्रामीण वोटरों को सांस्कृतिक अपील से लुभा रहे हैं. 2020 में कांग्रेस की जीत के बाद यह सीट प्रशांत किशोर की रणनीति की परीक्षा बनेगी.
सीतामढ़ी में पूर्व सांसद की वापसी बनाम तेजस्वी की पार्टी: सीतामढ़ी में बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू (चार बार के विधायक और पूर्व सांसद) को आरजेडी के सुनील कुमार से टक्कर मिल रही है, जो 2020 की हार का बदला लेने उतरे हैं. पिंटू की धार्मिक छवि ऊपरी जातियों को जोड़ रही है, लेकिन आरजेडी का यादव-मुस्लिम वोटबैंक और तेजस्वी यादव का प्रचार यहां निर्णायक साबित हो सकता है.
चैनपुर में अल्पसंख्यक मंत्री बनाम महागठबंधन का दांव: कैमूर की चैनपुर में जेडी(यू) के मोहम्मद जमा खान (अल्पसंख्यक मंत्री, 2020 में 35,000 वोटों से विजेता) का मुकाबला आरजेडी के भरत बिंद से है, जो मुस्लिम-दलित वोटों पर नजर रखे हुए हैं. जमा खान की जेडी(यू) पकड़ मजबूत है, लेकिन बिंद का सामाजिक न्याय का एजेंडा टक्कर को तीखा बना रहा है.
नवादा में बाहुबली पत्नी बनाम यादव उम्मीदवार का उभार: नवादा में जेडी(यू) की विभा देवी (पूर्व बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी, 2020 में की विजेता) को आरजेडी के कौशल यादव से चुनौती मिल रही है, जो बाहुबली छवि पर हमला बोल रहे हैं. विभा की ईबीसी-ओबीसी पकड़ बनाम यादव का पारंपरिक वोटबैंक यहां बहुकोणीय मुकाबले को रोचक बना रहा है.
इमामगंज (एससी) में पूर्व सीएम बहू बनाम नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जंग: गया की इमामगंज (एससी) में हम(एस) की दीपा कुमारी मांझी (जीतन राम मांझी की बहू) इनका मुकाबला आरजेडी की रितु प्रिया चौधरी से है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दलित-महिला वोटों को लक्षित कर रही हैं. दीपा की केंद्रीय छवि बनाम चौधरी का स्थानीय मुद्दा यहां टक्कर का केंद्र है.
कराकाट में भोजपुरी स्टार पत्नी बनाम जेडी(यू) का किला: रोहतास की कराकाट में निर्दलीय ज्योति सिंह (भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी) का मुकाबला जेडी(यू) के महाबली सिंह से है, जहां ज्योति का सांस्कृतिक कनेक्शन युवाओं को लुभा रहा है. सीपीआई(एमएल) का उम्मीदवार वामपंथी वोटों पर नजर रखे हुए है, जो इस बहुकोणीय जंग को और तीखा बना रहा है.
नबीनगर में बाहुबली बेटे बनाम आरजेडी का पारंपरिक दबदबा: औरंगाबाद की नबीनगर में जेएसपी के चेतन आनंद (आनंद मोहन के बेटे, पूर्व विधायक) को आरजेडी के अमोद कुमार से टक्कर मिल रही है, जो ईबीसी-दलित समीकरण पर केंद्रित है. चेतन की जेएसपी यात्रा नई है, लेकिन अमोद का यादव वोटबैंक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है.
अमौर में 'बिहार के ओवैसी' बनाम कांग्रेस का पुराना साथी: पूर्णिया की अमौर में एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान (बिहार अध्यक्ष, सिटिंग विधायक) का मुकाबला कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान से है, जहां मुस्लिम वोटों (50%+) की एकजुटता निर्णायक होगी. इमान की 'ओवैसी' छवि बनाम मस्तान का महागठबंधन समर्थन सीमांचल की कुंजी है.
चनपटिया में यूट्यूबर बनाम बीजेपी का स्थानीय चेहरा: पश्चिम चंपारण की चनपटिया में जेएसपी के मनीष कश्यप (यूट्यूबर) को बीजेपी के उमाकांत सिंह से कड़ी टक्कर मिल रही है, जहां मनीष का भ्रष्टाचार पर कटाक्ष युवाओं को आकर्षित कर रहा है. कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरा कोण जोड़ रहा है, जो डिजिटल vs पारंपरिक राजनीति की जंग बनेगी.
रूपौली में आरजेडी की बीमा भारती बनाम निर्दलीय: पूर्णिया की रूपौली में आरजेडी की बीमा भारती (पांच बार की विधायक) को निर्दलीय शंकर सिंह से चुनौती मिल रही है, जो बाहुबली छवि पर हमला बोल रहे हैं. बीमा की जमीनी पकड़ मजबूत है, लेकिन शंकर का विद्रोही रुख टक्कर को अप्रत्याशित बना सकता है.
बेलागंज में मनोरमा देवी बनाम आरजेडी का दलित दांव: गया की बेलागंज में जेडी(यू) की मनोरमा देवी का मुकाबला आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह से है, जो विवादों के बावजूद मनोरमा की दलित-ईबीसी पकड़ को निशाना बना रहे हैं. जेएसपी का उम्मीदवार तीसरा दावेदार है.
जोकीहाट में पारिवारिक दुश्मनी बनाम एआईएमआईएम का उभार: अररिया की जोकीहाट में आरजेडी के शाहनवाज आलम (तस्लीमुद्दीन के बेटे, 2020 में भाई को 7,383 वोटों से हराया) का मुकाबला एआईएमआईएम के मोहम्मद मुरशिद आलम से है, जो पारिवारिक दुश्मनी का रूप ले चुका है. जेएसपी का उम्मीदवार तीसरा कोण जोड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटों पर नजर बनी हुई है.
ये टक्कर दूसरे चरण को बिहार की राजनीति का सबसे रोमांचक अध्याय बना रही हैं, जहां एनडीए की मजबूत पकड़ के बावजूद जेएसपी और एआईएमआईएम उलटफेर की उम्मीद जगाते हैं.
