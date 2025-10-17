ETV Bharat / bharat

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

2019 सहनी के लिए परीक्षा की घड़ी: मुकेश सहने के लिए उनकी पहली बड़ी परीक्षा 2019 के लोकसभा चुनाव में आई, जब वीआईपी ने महागठबंधन के साथ तालमेल किया. मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी की तीन सीटों पर लड़ी गई, लेकिन सभी पर हार मिली. सहनी खुद खगड़िया से लोजपा के मेहबूब अली कैसर से 2.5 लाख वोटों से हार गए. फिर भी वीआईपी का वोट शेयर 1.66% रहा जो समुदाय की एकजुटता का संकेत था.

वीआईपी पार्टी का गठन: 2018 में वीआईपी पार्टी का गठन सहनी के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. यह पार्टी मुख्य रूप से निषाद समुदाय (मल्लाह, केवट, बिंड, मांझी, तुरहा जैसी उपजातियों) को टारगेट करती है, जो बिहार की कुल आबादी का करीब 9-10% माने जाते हैं. सहनी ने खुद को 'पिछड़ों और वंचितों का मसीहा' के रूप में पेश किया.

मुंबई से पटना तक का सफर: मुकेश सहनी का जन्म दरभंगा जिले के थाड़ोभंगा गांव में एक साधारण मल्लाह परिवार में हुआ. 1980 के दशक में वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्म सेट डिजाइनर के रूप में काम शुरू किया. 'स्लमडॉग मिलियनेयर' जैसी हॉलीवुड फिल्मों के सेट बनाने वाले सहनी ने जल्द ही 'सन ऑफ मल्लाह' ब्रांड बनाया, जो उनके समुदाय की पहचान से जुड़ा. 2013 में बिहार लौटने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा. 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनके संबंध मजबूत हो गए.

सहनी के भाई संतोष सहनी ने दरभंगा के गौड़बौराम से किया नामांकन: मुकेश सहनी, जिन्हें 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजनीति में निषाद (मल्लाह) समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं. उनकी पार्टी वीआईपी को उत्तर बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक माना जाता है, जहां निषाद वोट गठबंधन के पक्ष में पासा पलट सकते हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन की हार का एक बड़ा कारण मिथिलांचल में निषाद वोटों का बिखराव था. लेकिन अब, सहनी की वापसी से विपक्ष को मजबूती मिली है.

मुकेश सहनी ने ये भी साफ कर दिया है कि वे राज्यसभा या एमएलसी की सीट भी नहीं लेंगे. हालांकि उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि महागठबंधन की सरकार बनाकर वे उपमुख्यमंत्री बनेंगे. मुकेश सहनी का ये बयान दिल्ली में राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद आया, जिसने गठबंधन में टूट की आशंका को टाल दिया.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की तैयारी के बीच महागठबंधन को राहत मिली है. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी ने 60 सीटों और डिप्टी मुख्यमंत्री पद की मांग छोड़कर 15 विधानसभा सीटों पर समझौता कर लिया है. सहनी ने स्पष्ट ऐलान किया है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन की सभी 243 सीटों पर प्रचार करेंगे और सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे.

मुकेश सहनी ने किए गठबंधन: सहनी का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ावों से भरा रहा. 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ तालमेल की कोशिश की, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति न बनने पर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच में ही उठकर चले गए थे. उन्होंने कहा था, 'पीठ में छुरा घोंपा गया है.' इसके बाद एनडीए के साथ हाथ मिलाया. भाजपा ने वीआईपी को 11 सीटें दीं, जिनमें से चार पर जीत मिली. सहनी खुद वैशाली से लड़े, लेकिन हार गए. हार के बावजूद, भाजपा ने उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री का पद सौंपा.

"मुकेश सहनी मल्लाह समाज के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं. लेकिन इनका प्रदर्शन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा है. 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सहनी ना खुद जीते और ना ही पार्टी को एक भी सीट जीता पाये, 2019 के लोकसभा चुनाव में, वीआईपी ने तीन सीटों मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी पर चुनाव लड़ी और सभी हार गई थी. मुकेश सहनी खुद खगड़िया से लोजपा के मेहबूब अली कैसर से 2.5 लाख वोटों से हार गए थे. हालांकि 2024 में वोट शेयर बढ़ा, जो उनकी बढ़ती ताकत दिखाता है." - प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विश्लेषक

राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी (ईटीवी भारत)

विवादों में रहे सहनी: मंत्री रहते हुए सहनी कई विवादों में रहे. उत्तर प्रदेश में जाकर भाजपा नेताओं पर बयानबाजी की, जो गठबंधन के लिए असहज था. 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद सहनी एनडीए से अलग हो गए. उनके चार विधायकों ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया. 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर महागठबंधन के साथ लड़े. पूर्वी चंपारण, झांझारपुर और गोपालगंज की तीन सीटों पर हार मिली, लेकिन वोट शेयर 2.71% तक पहुंच गया. माना जाता है कि यह वृद्धि निषाद समुदाय की बढ़ती एकजुटता का प्रमाण है.

निषाद वोट बैंक की ताकत: बिहार की 2023 जातीय गणना ने निषाद समुदाय की राजनीतिक अहमियत उजागर की. मल्लाह उपजाति (सहनी से जुड़ी) की आबादी 2.6% है, जबकि कुल निषाद 9-10%. यह समुदाय उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली में मजबूत है, जहां मिथिलांचल का दबदबा एनडीए का है. 2020 चुनाव में इसी क्षेत्र में निषाद वोटों के बिखराव से महागठबंधन चूक गया था.

तेजस्वी और मुकेश सहनी (ईटीवी भारत)

सहनी ने निषादों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पहले कैप्टन जयनारायण निषाद जैसे नेता थे, जो लगातार सांसद रहे. उनके बेटे अजय निषाद कांग्रेस से भाजपा लौट आए. लेकिन सहनी ने सोशल मीडिया और 'सन ऑफ मल्लाह' कैंपेन से युवा निषादों को जोड़ा. वीआईपी ने फूलन देवी की विरासत को भी अपनाया, जिससे उत्तर प्रदेश के निषादों से भी समर्थन मिला.

"बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में मल्लाह समाज आता है. मल्लाह समाज से पहले भी कई मजबूत नेता होते रहे हैं कैप्टन जय नारायण निषाद लगातार सांसद बनते रहे हैं, उनके बेटे अजय निषाद बीच में कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन अब फिर से बीजेपी में आ गए. जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने मल्लाह समाज को एकजुट किया है उसके कारण इस वर्ग की राजनीतिक वैल्यू बढ़ी है. निषाद समाज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और उत्तर बिहार के कुछ अन्य जिलों में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मिथिलांचल में ये वोट पासा पलट सकते हैं."- चंद्रभूषण राय, प्रोफेसर, पटना कॉलेज

हालिया सीट बंटवारा: 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सहनी ने फिर हार्ड बैर्गेनिंग शुरू की. 60 सीटें और डिप्टी सीएम की मांग की. जब बात न बनी, तो 30 सीटों पर राजी हुए. दिल्ली जाते वक्त बयान दिया, 'महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली के डॉक्टर स्वस्थ करेंगे.' इससे कयास लगे कि वे NDA की ओर लौट सकते हैं. लेकिन राहुल गांधी के फोन कॉल ने स्थिति संभाली. आखिरकार, 15 सीटें मिलीं—जिनमें गौड़बौराम प्रमुख. CPI-ML को 20 और कांग्रेस को 48 नामों की सूची जारी हुई, लेकिन कुल बंटवारा अभी अधूरा है.

तेजस्वी और मुकेश सहनी (ईटीवी भारत)

बिहार राजनीति में मुकेश सहनी क्यों जरूरी: मुकेश सहनी बिहार की राजनीति की अनिवार्य कड़ी हैं क्योंकि वे जाति-आधारित वोट बैंक को एकजुट करने वाले दुर्लभ नेता हैं. निषाद समुदाय, जो EBC का हिस्सा है, लंबे समय से हाशिए पर रहा. सहनी ने इसे आरक्षण और विकास के मुद्दों से जोड़ा. महागठबंधन के लिए वे उत्तर बिहार में NDA के दबदबे को चुनौती देते हैं. एनडीए भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि 2023 में उनकी डिमांड्स ने गठबंधन को हिला दिया था.

चुनाव परिणाम के बाद उनकी भूमिका चाहे मंत्री बने या विपक्ष में बिहार की सामाजिक न्याय की राजनीति को आकार देगी. सहनी की महत्वाकांक्षा भले विवादास्पद हो, लेकिन उनकी उपस्थिति जातीय समीकरणों को संतुलित रखती है. कुल मिलाकर, बिना सहनी के बिहार का विपक्ष अधूरा है.

