...ये क्या कह गए अमित शाह, दरभंगा में RJD-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेटा

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छुक हैं. इस दौरान रक्षा मंत्री की जुबान फिसल गई .

शाह ने लालू यादव पर भी साधा निशाना: केंद्रीय मंत्री अमित अमित शाह दरभंगा में विरोधी दलों के साथ लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा ‘‘हमने 25 साल की मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है. क्या ऐसा कभी आरजेडी या कांग्रेस में हो सकता है? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं.’’ उन्होंने भाजपा की युवा नीति पर जोर देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक लाख युवाओं को पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाने का वादा किया है.

मिथिला की संस्कृति और कला का सम्मान: गृह मंत्री ने मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान किया. स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति और कला का सम्मान किया गया.’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया, मखाना बोर्ड की स्थापना की. यहां भव्य सीता माता मंदिर बनने जा रहा है. साढ़े 500 साल से रामलला टेंट में थे, हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया.’’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फिसली जुबान: अमित शाह ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए ये बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां राम मंदिर विरोधी हैं और वे अयोध्या में राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे थे. इन दलों का जब उन्होंने नाम लेना शुरू किया तो सबसे पहले अपने सहयोगी दल जदयू का नाम ले लिया.

"भाइयों-बहनों 550 साल से अयोध्या में राम लला टेंट में बसे थे, 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया. आपने 2019 में गोपाल जी को चुन कर भेज दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में राम लला का मंदिर बन गया."