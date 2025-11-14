Bihar Election Results 2025

बिहार चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली में जश्न, भाजपा मुख्यालय में बन रही सत्तू पराठे-जलेबी

बिहार चुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू महसूस की जा रही है.

भाजपा मुख्यालय में बन रही सत्तू पराठे
भाजपा मुख्यालय में बन रही सत्तू पराठे (ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2025 at 8:30 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की मतगणना शुरू हो गया है और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं. जिसमें एनडीए बढ़त बनाये हुए है. इसी बीच दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक अनूठा और उत्साह भरा माहौल देखने को मिल रहा है. कड़े चुनावी मुकाबले और परिणाम की गहमागहमी के बीच, मुख्यालय में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू फैल रही है, यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए गरम-गरम सत्तू पराठा और जलेबी बनाई जा रही है.

कैटरर का कहना है कि हम जलेबी, सत्तू के पराठे, बैंगन का चोखा बना रहे हैं. हम यहां लिट्टी चोखा भी बना सकते हैं. आज बिहार के लिए त्योहार है.

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब शुक्रवार को मतगणना हो रही है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था और सख्त प्रोटोकॉल के साथ, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पूरे राज्य में सुचारू और विश्वसनीय मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), 243 मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा प्राप्त करना है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी दोनों दलों के दावे अलग हैं. जहां एनडीए इसे सुशासन के समर्थन में जनादेश बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे परिवर्तन की जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS
BJP HEADQUARTER IN DELHI
बिहार चुनाव परिणाम
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS

