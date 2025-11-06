ETV Bharat / bharat

पटना की 14 सीटों पर मतदान, महिलाओं में उत्साह, वोटिंग के बाद सेल्फी पॉइंट पर खींचा रहीं फोटो

पटना की 14 सीटों पर मतदान जारी है. जिसमें 149 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है. सेल्फी प्वाइंट को लेकर महिलाओं में खास उत्साह. पढ़ें-

BIHAR ELECTION 2025
बिहार में पहले चरण का मतदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान जारी है. पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी. इन सीटों पर 149 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें दिखीं, हालांकि शुरुआती घंटों में रफ्तार धीमी रही.

शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने की खास कोशिश: चुनाव आयोग ने इस बार पटना के शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं. कई पोलिंग बूथों पर मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता बिना परेशानी के वोट डाल सकें. हालांकि कुछ केंद्रों पर यह सुविधा नहीं होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा. आयोग का दावा है कि इस बार शहरी मतदाता अधिक संख्या में बाहर निकलेंगे.

पटना की 14 सीटों पर मतदान (ETV Bharat)

सेल्फी प्वाइंट बने आकर्षण का केंद्र: मतदान को यादगार बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कई बूथों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए हैं. खासकर महिलाएं वोट डालने के बाद इन प्वाइंट्स पर फोटो खिंचवा रही हैं और आयोग की इस पहल की तारीफ कर रही हैं. बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में बने सेल्फी प्वाइंट पर महिलाओं की भीड़ देखते ही बनती है. मतदाताओं ने इसे ‘वोटिंग को मजेदार बनाने’ वाली पहल बताया.

बांकीपुर में महिलाएं इस मुद्दे पर कर रही वोट: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान धीमी गति से चल रहा है, लेकिन महिलाओं में गजब का जोश दिख रहा है. यहां पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, साथ ही महंगाई भी उनके लिए बड़ा सवाल है. एक महिला मतदाता ने कहा, “हम चाहते हैं कि जो नेता महंगाई कम करे और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, उसी को वोट देंगे.”

BIHAR ELECTION 2025
महिलाएं सेल्फी पॉइंट पर खींचा रही फोटो (ETV Bharat)

मंत्री नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर: बांकीपुर सीट से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन मैदान में हैं. उनके भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में बंद हो रहा है. इस सीट पर मुकाबला रोचक है और मतदान प्रतिशत यहां की दिशा तय करेगा. सुबह 11 बजे तक बांकीपुर में करीब 18 फीसदी मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा बेहतर है.

कम मतदान प्रतिशत अब भी बड़ी चुनौती: पटना में हमेशा से मतदान प्रतिशत कम रहना चुनावी पार्टियों के लिए सिरदर्द रहा है. इस बार भी यही चुनौती बरकरार है. हालांकि आयोग ने जागरूकता अभियान, सेल्फी प्वाइंट, मोबाइल सुविधा जैसी कई व्यवस्थाएं की हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि शाम तक मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव के 52% से ऊपर जाएगा. शाम 6 बजे तक की स्थिति से साफ हो जाएगा कि पटना ने इस बार कितना जोश दिखाया.

